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7 злодеев из популярных мультфильмов 90-х, которых мы втайне любили

7 злодеев из популярных мультфильмов 90-х, которых мы втайне любили

Автор:
07 марта 2024 10:39
Сообщество : Кино
Метки: Герой   детство   злодей   мультфильмы   персонаж   фото   
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Мультфильмы, предназначенные в первую очередь для детей, обычно учат подрастающее поколение хорошему и светлому, четко отделяя положительных героев от отрицательных. Причем этой концепции придерживались как советские аниматоры, так и их коллеги из западных стран. Однако некоторые "плохиши" были настолько колоритны и харизматичны, что все равно западали в душу многим маленьким зрителям.

1. Том

"Том и Джерри"

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Главный кот - мультзлодей, известный постсоветским зрителям еще с 1980-х годов по сеансам в видеосалонах, на самом деле вызывал у многих постсоветских детей лишь жалость и сочувствие, поскольку по большей части огребал незаслуженно. А вот мелкий пакостник и провокатор, мышонок Джерри, всегда выходил сухим из воды.

2. Шреддер

"Черепашки-мутанты ниндзя"

Пожалуй, все мы в 90-е годы смотрели по каналу 2х2 адаптацию комиксов по Черепашек ниндзя в одноименный мультсериал. Одним из главных антагонистов главных героев Черепашек и их учителя Сплинтера был Шреддер (настоящее его имя, кстати, Ороку Саки). Он также был ниндзя и в молодости учился со Сплинтером в одном монастыре, однако позднее встал на сторону зла, поднакомившись с Кренгом, мозгоподобным существом из измерения Икс.

Шреддер умен, по характеру прирожденный лидер и также отлично владеет восточными боевыми искусствами - чем не пример для подражания мальчишкам лихих 90-х.

3. Братья Гавс

"Утиные истории"

Одни из главных врагов миллиардера Скруджа Макдака, братья Гавс во главе с мамашей Гавс, которых можно насчитать не менее десятка, различаются по росту, характеру, сообразительности, но всех их объединяет желание нечестно зарабатывать деньги и обобрать хранилище Макдака. В эпоху романтизации криминала и тюрьмы, и всеобщей бедности в России они были "своими" парнями и даде в некотором роде Робин Гудами.

4. Толстопуз

"Чип и Дейл спешат на помощь"

Полосатый кот-аристократ с лишними килограммами, криминальный босс средней руки с несколькими подручными, владеет своим казино и промышляет различными кражами и аферами, когда ему не портит карты отряд Спасателей. Ну кто же из ребят 90-х не мечтал стать подобным бандитом и носить малиновый пиджак с кучей "зелени" в карманах?

5. Волк

"Ну, погоди!"

В этом социалистическом клоне "Тома и Джерри" в отличие от пай-мальчика Зайца, Волк был злостным хулиганом и задирой, и постоянно охотился на Зайца, который ему ничего плохого вроде как не сделал. Кроме того, Волк склонен к тунеядству и вредным привычкам, представляя по сути собирательный образ всей рабоче-крестьянской шпаны и молодежи СССР и 90-х годов. Неудивительно, что этот персонаж был симпатичен и близок многим постсоветским детям, а также их старшим братьям и папам.

6. Герцог Икторн

"Приключения медведей Гамми"

Когда-то герцог Икторн был рыцарем замка Данвин, но по всей видимости, был изгнан из него после попытки свергнуть стареющего короля Грэгора. Тогда Икторн поселился в соседнем замке Дрекмор и стал предводителем гоблинов. На людей он затаил обиду и мечтает любой ценой завоевать Данвин.

Его отличают ум, сила, но при этот хитрость и коварство. Но все же Зигмунд (да-да, именно так зовут Икторна) умеет держать свое слово даже применительно к врагам, какими он считает мишек Гамми.

7. Хельга Патаки

"Эй, Арнольд!"

Задиристая 9-летняя девочка в розовом платье с золотистыми волосами и монобровью из мультика студии Nickelodeon оскорбляла и била большинство своих сверстников и была закоренелым циником. Но если копнуть поглубже, то можно понять, что виной во всем психологические проблемы в семье из-за недооценки ее родителями - напористым папой-бизнесменом и рассеянной мамой-домохозяйкой, злоупотребяющей алкоголем, которые отдавали предпочтение ее старшей сестре, умнице и красавице Ольге. За ширмой Хельга тщательно скрывает свою ранимую душу.

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Метки: Герой   детство   злодей   мультфильмы   персонаж   фото   
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11k
Клёст 47 минут назад
Внимание, благородные пираты!
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35k
Юрий 15 минут назад
Злодеи наших мультиков ....

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5k
Maldini 16 минут назад
Да да . Шреддер с его "месилкой" был любимый персонаж в этой игрульке.

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35k
Teodor 46 минут назад
Про западных считаю неуместным говорить в приличном обществе, а вот наш Заяц был мелким пакостником, за что и получал... Только-только, мать вашу, с Волком за живучесть боролись, корабль спасли, а он, засранец, ему его красу и гордость (клёши!) испортил..!
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