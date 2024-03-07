7 злодеев из популярных мультфильмов 90-х, которых мы втайне любили

Мультфильмы, предназначенные в первую очередь для детей, обычно учат подрастающее поколение хорошему и светлому, четко отделяя положительных героев от отрицательных. Причем этой концепции придерживались как советские аниматоры, так и их коллеги из западных стран. Однако некоторые "плохиши" были настолько колоритны и харизматичны, что все равно западали в душу многим маленьким зрителям.
1. Том
"Том и Джерри"
Главный кот - мультзлодей, известный постсоветским зрителям еще с 1980-х годов по сеансам в видеосалонах, на самом деле вызывал у многих постсоветских детей лишь жалость и сочувствие, поскольку по большей части огребал незаслуженно. А вот мелкий пакостник и провокатор, мышонок Джерри, всегда выходил сухим из воды.
2. Шреддер
"Черепашки-мутанты ниндзя"
Пожалуй, все мы в 90-е годы смотрели по каналу 2х2 адаптацию комиксов по Черепашек ниндзя в одноименный мультсериал. Одним из главных антагонистов главных героев Черепашек и их учителя Сплинтера был Шреддер (настоящее его имя, кстати, Ороку Саки). Он также был ниндзя и в молодости учился со Сплинтером в одном монастыре, однако позднее встал на сторону зла, поднакомившись с Кренгом, мозгоподобным существом из измерения Икс.
Шреддер умен, по характеру прирожденный лидер и также отлично владеет восточными боевыми искусствами - чем не пример для подражания мальчишкам лихих 90-х.
3. Братья Гавс
"Утиные истории"
Одни из главных врагов миллиардера Скруджа Макдака, братья Гавс во главе с мамашей Гавс, которых можно насчитать не менее десятка, различаются по росту, характеру, сообразительности, но всех их объединяет желание нечестно зарабатывать деньги и обобрать хранилище Макдака. В эпоху романтизации криминала и тюрьмы, и всеобщей бедности в России они были "своими" парнями и даде в некотором роде Робин Гудами.
4. Толстопуз
"Чип и Дейл спешат на помощь"
Полосатый кот-аристократ с лишними килограммами, криминальный босс средней руки с несколькими подручными, владеет своим казино и промышляет различными кражами и аферами, когда ему не портит карты отряд Спасателей. Ну кто же из ребят 90-х не мечтал стать подобным бандитом и носить малиновый пиджак с кучей "зелени" в карманах?
5. Волк
"Ну, погоди!"
В этом социалистическом клоне "Тома и Джерри" в отличие от пай-мальчика Зайца, Волк был злостным хулиганом и задирой, и постоянно охотился на Зайца, который ему ничего плохого вроде как не сделал. Кроме того, Волк склонен к тунеядству и вредным привычкам, представляя по сути собирательный образ всей рабоче-крестьянской шпаны и молодежи СССР и 90-х годов. Неудивительно, что этот персонаж был симпатичен и близок многим постсоветским детям, а также их старшим братьям и папам.
6. Герцог Икторн
"Приключения медведей Гамми"
Когда-то герцог Икторн был рыцарем замка Данвин, но по всей видимости, был изгнан из него после попытки свергнуть стареющего короля Грэгора. Тогда Икторн поселился в соседнем замке Дрекмор и стал предводителем гоблинов. На людей он затаил обиду и мечтает любой ценой завоевать Данвин.
Его отличают ум, сила, но при этот хитрость и коварство. Но все же Зигмунд (да-да, именно так зовут Икторна) умеет держать свое слово даже применительно к врагам, какими он считает мишек Гамми.
7. Хельга Патаки
"Эй, Арнольд!"
Задиристая 9-летняя девочка в розовом платье с золотистыми волосами и монобровью из мультика студии Nickelodeon оскорбляла и била большинство своих сверстников и была закоренелым циником. Но если копнуть поглубже, то можно понять, что виной во всем психологические проблемы в семье из-за недооценки ее родителями - напористым папой-бизнесменом и рассеянной мамой-домохозяйкой, злоупотребяющей алкоголем, которые отдавали предпочтение ее старшей сестре, умнице и красавице Ольге. За ширмой Хельга тщательно скрывает свою ранимую душу.
Источник:
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