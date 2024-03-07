7 злодеев из популярных мультфильмов 90-х, которых мы втайне любили

Пожалуй, все мы в 90-е годы смотрели по каналу 2х2 адаптацию комиксов по Черепашек ниндзя в одноименный мультсериал. Одним из главных антагонистов главных героев Черепашек и их учителя Сплинтера был Шреддер (настоящее его имя, кстати, Ороку Саки). Он также был ниндзя и в молодости учился со Сплинтером в одном монастыре, однако позднее встал на сторону зла, поднакомившись с Кренгом, мозгоподобным существом из измерения Икс.

Шреддер умен, по характеру прирожденный лидер и также отлично владеет восточными боевыми искусствами - чем не пример для подражания мальчишкам лихих 90-х.

3. Братья Гавс

"Утиные истории"