FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6544 поста • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 мультипликационных героев студии «Союзмультфильм», которых переделали на новый лад

10 мультипликационных героев студии «Союзмультфильм», которых переделали на новый лад

Автор:
05 июля 2022 08:28
Сообщество : Кино
Метки: Герой   было стало   детство   мультик   персонаж   союзмультфильм   фото   
1622
11
1

Всё новое — хорошо забытое старое. Об этом золотом правиле знают многие режиссёры, иначе они не пытались бы возродить старые картины и подать их под новым соусом. Перед вами как раз этот случай.

Предлагаем вам взглянуть на обновлённых героев старых советских мультфильмов, которые совсем недавно вновь появились перед зрителями и, похоже, больше никуда не собираются уходить. Здесь всем хорошо знакомые лица из «Трое из Простоквашино» и «Ну, погоди». Особого внимания заслуживает Чебурашка, который должен порадовать своим возращением в начале 2023 года.


Волк из мультипликационного сериала «Ну, погоди» (1969-2021)

Почитатели классического мультфильма «Ну, погоди» долгое время не могли прийти в себя после выхода его перезапуска, который состоялся 17 декабря 2021. Только трейлер набрал более 28 тысяч дизлайков на YouTube. Работа получила много отрицательных отзывов. Однако создатели не сдаются и продолжают выпускать новые серии мультфильма, уповая, что зритель проникнется героями и полюбит их так же, как и в детстве.

Заяц из мультипликационного сериала «Ну, погоди»

Дядя Фёдор из «Трое из Простоквашино» (1978-2018)

Продолжение легендарного мультфильма «Трое из Простоквашино» не осталось незамеченным. Только за сутки первую серию посмотрело более четырнадцати миллионов человек. В комментариях к мультику взрослые люди часами спорили о плюсах и минусах нового творения студии «Союзмультфильм». Однако к единому мнению прийти так и не получилось. У картины появились свои почитатели и ярые противники.


Кот Матроскин из «Трое из Простоквашино»

Шарик из «Трое из Простоквашино»

Печкин из «Трое из Простоквашино»

Мама дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»

Папа дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»

Галчонок из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Премьера первого сезона обновлённого «Простоквашино» состоялась 3 апреля 2018 года. На данный момент вышло три полноценных сезона. Последние серии вышли 1 сентября 2021 года. Вполне возможно, что вскоре нас ожидает очередное продолжение мультфильма о дяде Фёдоре и его друзьях.


Чебурашка из мультфильма «Крокодил Гена» (1969-2022)

Трейлер к новому «Чебурашке»


Кинокомпания «Централ партнершип» 20 июня опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки». Всеми любимым ушастый герой попадает в небольшой приморский городок, где знакомится с угрюмым стариком по имени Геннадий (и он нисколечко не крокодил). В грядущей экранизации сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Режиссированием картины занялся Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последний богатырь».

Зрители с нетерпением ожидают выхода полнометражки, чтобы всецело изучить новый образ мультяшного героя. Многие уже успели посмотреть трейлер и оценить первые кадры. Некоторые зрители сравнивают нового Чебурашку с Соником, который был героем фильма «Соник в кино». Другие же пользователи находят Чебурашку более чем миловидным.

Фильм «Чебурашка» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2023 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Герой   было стало   детство   мультик   персонаж   союзмультфильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Сделать из Чебурашки - Телепузика... Это, конечно, АД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
39k
Aleksandr 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 8 минут назад
Про нетерпение конечно, громко сказано)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
a_komolow 36 минут назад
К сестре дяди Фёдора тоже есть вопросы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony 50 минут назад
Только папа Дяди Федора и галчонок нормальные. Остальные - верните обратно и не трогайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 51 минуту назад
Насчет дизайна Чебурашки. На самом деле не так уж и плохо, потому что можно быть намноооого хуже! Меня больше трейлер взбесил, потому что я вообще не понял, что за херня там творится! Где Гена? Почему с неба падают апельсины? Почему Шопокляк теперь долбанная Стервелла из 101 далматинцев? Единственное, что в фильме от Чебурашки - сам Чебурашка.
А так Японцы уже неплохо с ним поработали, и смысла делать что-то еще - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
Джонни Михаил Сметанкин 17 минут назад
"что за херня там творится!" -треш и содомия, всё как обычно.
Я думаю Вы там много "отсылок" увидите, на вскидку: 101 далматинец, Соник, Мышинная охота, Элвин и бурундуки, Бунт ушастых и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
Ult Mult Час назад
Занятный кончено чебурашка получился. Лучше б вообще ничего не трогали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ďim_13 Час назад
Походу мама дяди Федора продолжает экспериментировать с маммопластикой))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов Час назад
не трожте Чебурашку, в нем нет сала !!!

Ну на самом деле что так тяжело придумать детскую хорошую историю? комиссаров жутких с цензурой за спиной не стоит же ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
FatZilla 2 часа назад
Раньше зубы не рисовали, а сейчас "голливудские" улыбки у всех... американизировали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ron 2 часа назад
А новых мульт.героев создать невмоготу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Владимир 2 часа назад
Чебурашку то за что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ивлар 2 часа назад
Простоквашино получилось вполне себе интересным. "Ну, погоди" смотреть не мог, от столь вырвиглазной грфики конца прошлого века, просто начинает глаз дергаться. Ну и Чебурашке надо дать шанс, в трейлере вполне себе приятный персонаж))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
ширпотреб стали штамповать по-конвейру...без "ДУШИ", не удивлюсь, если содомитские цвета и в этих мультиках для детей будут скоро преобладать....если ЗАПАД забашляет художникам лаве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей Теуш 2 часа назад
Да ну нахрен!
Алёша, 51 годик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Печкин себе виниры поставил?
Молодец Игорь Иванович!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Как по мне то Простоквашино и Чебурашка ничем не хуже оригиналов, Чебуршка даже миминишнее стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

472462



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"
В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Израильские военные научились видеть сквозь стены
Израильские военные научились видеть сквозь стены
Как куриная грудка убегает из тарелки?
Как куриная грудка убегает из тарелки?
Креативщики страны, объединяйтесь
Креативщики страны, объединяйтесь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#история#удивительно#картинки#шоу бизнес#автомир#кот#автомобили
#Юмор#интересное#в мире#кино#прикол#СССР#Россия#Разное#gif#вещи
#люди#факты#интересно#природа#забавно#фотографии#Приколы#Жизнь#аварии#дтп
Креативщики страны, объединяйтесь Креативщики страны, объединяйтесь Мультфильм про Чебурашку изменили с помощью нейросети Мультфильм про Чебурашку изменили с помощью нейросети 13 случаев, когда говорящие имена персонажей были хитро переработаны в русском переводе 13 случаев, когда говорящие имена персонажей были хитро переработаны в русском переводе Первоначальные эскизы диснеевских героев, которые кардинально отличаются от конечного результата Первоначальные эскизы диснеевских героев, которые кардинально отличаются от конечного результата «Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!» 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом

На что жалуетесь?

Вернуться