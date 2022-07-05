10 мультипликационных героев студии «Союзмультфильм», которых переделали на новый лад

Кинокомпания «Централ партнершип» 20 июня опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки». Всеми любимым ушастый герой попадает в небольшой приморский городок, где знакомится с угрюмым стариком по имени Геннадий (и он нисколечко не крокодил). В грядущей экранизации сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Режиссированием картины занялся Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последний богатырь».

Зрители с нетерпением ожидают выхода полнометражки, чтобы всецело изучить новый образ мультяшного героя. Многие уже успели посмотреть трейлер и оценить первые кадры. Некоторые зрители сравнивают нового Чебурашку с Соником, который был героем фильма «Соник в кино». Другие же пользователи находят Чебурашку более чем миловидным.

Фильм «Чебурашка» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2023 года.