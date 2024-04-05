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Десятка самых культовых героев видеоигр в истории

Десятка самых культовых героев видеоигр в истории

Автор:
05 апреля 2024 07:53
Сообщество : Игромир
Метки: видеоигры   детство   игра   культовые герои   персонаж   топ   фото   
1362
11

Предлагаю вам посмотреть на первую десятку, так как, как минимум, половина из тех, кто в ней находится, известна даже тем, кто никогда не уходил в игровой мир дальше Тетриса.

Знаменитая BAFTA или официально Британская академия кино и телевизионных искусств провела голосование среди 4000 геймеров со всего мира, чтобы выявить самого легендарного и популярного героя видеоигр за все времена. По итогам голосования был составлен рейтинг из 20 персонажей.

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Из игры «Baldurʼs Gate 3».

Самая молодая героиня рейтинга, так как она впервые появилась именно в третьей части игры, которая вышла в 2023 году.

Из игры «God of War».

Этот суровый мужчина появлялся в восьми частях этой игровой франшизы.

Из игры «Halo».

Полное имя героя Мастер чиф-петти-офицер Джон-117. Его лица никто так и не увидел.

Из игры «The Legend of Zelda».

Герой появился в 20 играх серии, но так и не произнёс ни слова.

Из игры «Pac-Man».

А вы думали, что этот жёлтый кружочек с ртом не является персонажем?!

Из игры «LittleBigPlanet».

Маленькие тряпичные человечки — также полноценные персонажи!

Из игры «Sonic the Hedgehog».

Ветеран игрового мира — Соник появился более чем в ста играх!

Из игры «Hitman».

Дебютировал в видеоигре 2000-го года, но выглядит гораздо старше из-за специфики работы.

Из игры «Super Mario».

Наёмный убийца и водопроводчик заняли призовые места, но кто же смог их опередить??

Из игры «Tomb Raider».

Да, именно она! Лара Крофт появилась более чем в 15 играх, а также в трёх фильмах, нескольких новеллах и адаптациях комиксов, а также в предстоящем мультсериале от Netflix.

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Метки: видеоигры   детство   игра   культовые герои   персонаж   топ   фото   
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9  комментариев
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32k
Владимир 49 минут назад
Половину даже и не знаю. А Палач Рока, а Би Джей Бласкович, а Командир Кин где?
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3k
WELL 5 минут назад
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10k
SuperTroll 7 минут назад
Ну лицо Мастера Чифа, мы таки увидели в сериале) Кстати сериал неплохой, мне зашел

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1k
Фидель 10 минут назад
Автору надо добавить что это герои игр которые нравятся ему.На вкус и цвет товарища нет.
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10k
vasilykopkov 11 минут назад
Думгая забыли.
Я бы его на первое место поставил...
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22
Dmitriy 13 минут назад
Пакман есть, а Думгая нет. Странно. Опрос в детском саду проводили?
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34k
Slonyash 14 минут назад
А Гордон Фримэн, Дюк Нюкем например где?
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 747 постов (699 в горячем)

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