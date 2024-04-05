Десятка самых культовых героев видеоигр в истории

Предлагаю вам посмотреть на первую десятку, так как, как минимум, половина из тех, кто в ней находится, известна даже тем, кто никогда не уходил в игровой мир дальше Тетриса.
Знаменитая BAFTA или официально Британская академия кино и телевизионных искусств провела голосование среди 4000 геймеров со всего мира, чтобы выявить самого легендарного и популярного героя видеоигр за все времена. По итогам голосования был составлен рейтинг из 20 персонажей.
Из игры «Baldurʼs Gate 3».
Самая молодая героиня рейтинга, так как она впервые появилась именно в третьей части игры, которая вышла в 2023 году.
Из игры «God of War».
Этот суровый мужчина появлялся в восьми частях этой игровой франшизы.
Из игры «Halo».
Полное имя героя Мастер чиф-петти-офицер Джон-117. Его лица никто так и не увидел.
Из игры «The Legend of Zelda».
Герой появился в 20 играх серии, но так и не произнёс ни слова.
Из игры «Pac-Man».
А вы думали, что этот жёлтый кружочек с ртом не является персонажем?!
Из игры «LittleBigPlanet».
Маленькие тряпичные человечки — также полноценные персонажи!
Из игры «Sonic the Hedgehog».
Ветеран игрового мира — Соник появился более чем в ста играх!
Из игры «Hitman».
Дебютировал в видеоигре 2000-го года, но выглядит гораздо старше из-за специфики работы.
Из игры «Super Mario».
Наёмный убийца и водопроводчик заняли призовые места, но кто же смог их опередить??
Из игры «Tomb Raider».
Да, именно она! Лара Крофт появилась более чем в 15 играх, а также в трёх фильмах, нескольких новеллах и адаптациях комиксов, а также в предстоящем мультсериале от Netflix.
Источник:
- "Ну, погоди!": легендарная портативная электронная игра 80-х и 90-х
- 15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально выглядели совсем не так, как мы привыкли
- Как изначально должны были выглядеть герои популярных игр
- 8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи"
- 7 in 1: легендарный картридж для приставки "Dendy", который был у многих геймеров 90-х
Я бы его на первое место поставил...