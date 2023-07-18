Польские и чешские мультфильмы в советские времена

Еще один польский сериал, который, к сожалению, в СССР показывали не так часто, как хотелось бы детям, был про Мишку Ушастика (не путать с отечественным сериалом про зайчика с тем же же именем).

В Польше этот добродушный медвежонок с загнутым ушком был настоящей звездой телевидения, и не меньшим успехом он пользовался и в тех 22 странах. которые приобрели права на показ сериала — в Финляндии, например, с выставки, посвященной мультику, однажды даже украли кукол-героев сериала — настолько Мишка и его друзья нравились зрителям.