Польские и чешские мультфильмы в советские времена

По детской системе ценностей мультфильмы в СССР занимали одну из ведущих позиций: показывали мультики нечасто и не в том количестве, в котором хотелось бы. Существовал и рейтинг самой мультипликации: например, рисованные мультики всем нравились гораздо больше, чем кукольные, хотя и среди кукольных были такие, которые смотрели с огромным удовольствием и готовы были пересматривать еще и еще.
Но отдельное место в этом детском рейтинге занимали зарубежные мультфильмы, которые время от времени транслировало советское телевидение. Часть таких мультиков показывали в передаче «Спокойной ночи, малыши!», причем, иногда такой показ сопровождался шикарным сюрпризом — вместо одного показывали целых два мультика! (некоторые серии были настолько короткими, что в хронометраж передачи помещалось два мультфильма — чаще всего такое бывало с чехословацким сериалом про Кржемелика и Вахмурку — так все называли эти мультики, забывая о полном названии сериала — «Сказки лесных человечков«).
Польские мультфильмы в СССР
Пожалуй, самым старым польским сериалом, который транслировался и в советских детских передачах, были истории о двух шаловливых мальчишках — Лёлеке и Болеке (прототипом для этих персонажей послужили вполне реальные дети — сыновья директора студии мультипликации). Сериал родился в далеком 1962 году и транслировался по всему миру, включая и Советский Союз. Чуть позже по мотивам этого знаменитого мультфильма было налажено производство одноименной жевательной резинки с красочными вкладышами.
Немногим позже, в 1967 году, увидел свет еще одни замечательный мультсериал о псе по кличке Рекс (Reksio). Забавный и добродушный пес, всегда находящий мудрые и справедливые решения для каких-то сложных жизненных ситуаций, полюбился не только детям, но и взрослым: родители тоже с немалым удовольствием смотрели мультики о приключениях Рекса.
Еще один польский сериал, который, к сожалению, в СССР показывали не так часто, как хотелось бы детям, был про Мишку Ушастика (не путать с отечественным сериалом про зайчика с тем же же именем).
В Польше этот добродушный медвежонок с загнутым ушком был настоящей звездой телевидения, и не меньшим успехом он пользовался и в тех 22 странах. которые приобрели права на показ сериала — в Финляндии, например, с выставки, посвященной мультику, однажды даже украли кукол-героев сериала — настолько Мишка и его друзья нравились зрителям.
В 1964 году на польские экраны вышел еще один мультик, которого ждала огромная популярность в СССР — «Волшебный карандаш«. В мультфильме нет диалогов, но они и не нужны — главный герой, мальчик Петрек попадает в различные ситуации, выход из которых находит с помощью необычного карандаша: все, что нарисуешь этим карандашом, оживает. Нужно ли говорить, как бурно советские дети обсуждали этот мультик после его просмотра, мечтая о том, какие бы вещи они себе материализовали с помощью подобного карандаша…
Мультсериал, в котором главным персонажем является девочка, несколько выбивается из общего ряда историй про озорных мальчишек и животных. Правда, главная героиня мультфильма «Про Доротку» тоже не самая послушная девочка в мире, но она обладает добрым сердцем и отзывчивостью. Сериал состоит из 10 выпусков и, как и во всех остальных случаях, не нуждается в диалогах.
Еще один нечастый гость советских телеэкранов — мультсериал «Странные приключения козлика Матолека«. Мультфильм был создан по мотивам одной из популярнейших детских книг и с помощью красивой графики рассказывал о приключениях путешествующего козлика Матолека.
Сегодня этот сериал почему-то уже мало кто помнит, хотя в конце 60-х — начале 70-х его довольно часто показывали в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Речь идет о мультфильме «Житель часов с боем«, рассказывающем о гномике, который живет в старинных часах и часто приходит на выручку обитателям квартиры.
Чехословацкие мультсериалы в СССР
Чешская мультипликация ни в чем не уступала польской: одним из популярнейших мультфильмов, который до сих пор многие пересматривают с огромным удовольствием, был сериал про крота (Krtek). В мультике почти не используется разговорная речь — слышны только смех, отдельные восклицания или звуки плача, но выразительная анимация компенсирует это с лихвой.
Правда, некоторые серии в СССР не транслировались и стали доступны для просмотра лишь в более позднее время, уже после развала страны — например, эпизод про крольчиху, разрешившуюся от бремени прямо на глазах у зрителей.
В 1969 году увидел свет сериал под забавным названием «Собачья жизнь«, в СССР же мультфильм был известен больше как «Стремянка и Макаронина» или «Приключения Стремянки и Макаронины» (Štaflík a Špagetka). Первые серии мультфильма были черно-белыми, но в конце 80-х сериал выходил уже в цвете. Герои мультфильма — две собаки и зловредная ворона, пытающаяся устроить друзьям различные пакости, но попадающая в свои же собственные ловушки.
«Тяпа и Ляпа» — еще один сериал, в котором не использовались диалоги и название которого отличалось от оригинала, как и в примере выше. В Чехословакии этот мультфильм был известен как «Пат и Мат». В нем рассказывалось о двух неуклюжих человечках, которые с увлечением принимались за какую-нибудь работу, но никогда не получали ожидаемого результата.
А вот у друзей-третьеклассников из мультсериала «Мах и Шебестова«, наоборот — все задуманное исполняется самым лучшим образом. Ведь они получили в подарок волшебную телефонную трубку — какое желание не скажешь в нее, оно сразу же исполнится. Но к чести обоих героев нужно сказать, что они никогда не пользуются этим подарком в хулиганских или корыстных целях…
Сериал, в котором каждая серия сопровождалась мини-вступительной историей, своеобразным «предмультиком» — это мультфильм семейного формата «Максипес Фик. Главный герой мультфильма — огромный сенбернар, обожаемый своей маленькой хозяйкой — девочкой по имени Айя.
Еще один мультик, в котором главная роль отведена девочке, а точнее — фее, это сериал «Сказки о фее Амальке», созданный в 1975 году. Маленькая, симпатичная, находчивая и очень добрая фея в каждой серии спешит на помощь всем, кому только можно чем-нибудь помочь.
Еще один чехословацкий сериал со «звериной» тематикой — это «Робертик и Зулайда«, в котором главная роль отводится озорному слоненку Робертику и его младшей сестренке. Серии этого мультфильма часто показывали в передаче «Спокойной ночи, малыши!» — возможно, по той простой причине, что сериал насчитывал всего лишь семь выпусков — по сравнению с той же «Собачьей жизнью» это было очень скромно.
Почти забытый сегодня кукольный сериал, который увидел свет в 1974 году — это «Зимние сказки» про человечка Морозульку и его подругу. Герои разъезжают в маленьком фургончике с изображением фигурки белого медведя и приходят на помощь тем, кто в ней нуждается, причем, медведь иногда оживает и тоже принимает участие в происходящем.
К таким же полузабытым кукольным сериалам можно отнести и «Затеи кота Стракоша«, состоящим всего из 6 выпусков (дата производства — 1975 год). Серии начинались словами: «…ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко, на одном старом чердаке жили и бездельничали два котенка: белый и черный»… Молодые котята и их мудрый дядюшка Стракош — главные герои этого поучительного мультфильма
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