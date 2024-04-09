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Зрители разных возрастных категорий назвали свои любимые мультфильмы

Зрители разных возрастных категорий назвали свои любимые мультфильмы

Автор:
09 апреля 2024 08:22
Метки: Герой   детство   мультфильмы   опрос   персонаж   фото   
2435
6

В честь дня российской анимации 8 апреля онлайн-кинотеатром KION провёл онлайн-опрос, в котором приняли участие около 2000 человек, с целью выяснить, какие мультфильмы (необязательно отечественные) любят представители разных возрастных категорий.

93% опрошенных признались, что любят смотреть мультфильмы, причём самой популярной категорией среди всех возрастов стала советская анимация. Также большинство негативно относится к ремейкам старых картин.

Перед вами результаты опроса по возрастам.

Зрители от 18 до 24 лет

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Источник:

Опрошенные самой молодой возрастной категории чаще всего смотрят аниме (22%).

Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:

  • «Смешарики»
  • «Наруто»
  • «Шрек»
  • «Маша и Медведь»

Любимые персонажи:

  • Шрек
  • Губка Боб
  • Кунг-фу Панда
  • Волк из «Ну, погоди!»
  • Золушка

Зрители от 25 до 34 лет

Опрошенные этой возрастной категории чаще всего смотрят зарубежные мультфильмы (25%).

Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:

  • «Король Лев»
  • «Простоквашино»
  • «Шрек»
  • «Жил-был Пёс»

Любимые персонажи:

  • Кот Матроскин
  • Симба
  • Шрек
  • Русалочка
  • Золушка

Зрители от 35 до 44 лет

В этой возрастной категории наибольший процент предпочитает советские мультфильмы (32%).

Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:

  • «Простоквашино»
  • «Жил-был пёс»
  • «Домовенок Кузя»
  • «Маугли»

Любимые персонажи:

  • Кот Матроскин
  • Винни Пух
  • Домовёнок Кузя
  • Заяц и Волк из «Ну, погоди!»

Это единственная возрастная категория, представители которой любят не только Волка, но и Зайца из «Ну, погоди!».

Зрители старше 45 лет

Среди людей постарше советская анимация выигрывает у других категорий с ещё большим отрывом (37%).

Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:

  • «Простоквашино»
  • «Тайна третьей планеты»
  • «Жил-был пёс»
  • «Остров сокровищ»

Любимые персонажи:

  • Кот Матроскин
  • Волк из «Ну, погоди!»
  • Домовёнок Кузя
  • Винни Пух
  • Карлсон

И снова только Волк без Зайца!

Абсолютный победитель, отмеченный в каждой возрастной категории, — «Ну, погоди!»

А вот самым любимым персонажем, как мы видели, стал Кот Матроскин, которого выделили практически все.

Источник:

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Метки: Герой   детство   мультфильмы   опрос   персонаж   фото   
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38  комментариев
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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390
DuckTales 2 минуты назад
В какой-то момент перестал смотреть мультики совсем ...
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11k
Павел Полчаса назад
Бременские музыканты
Ссылка youtu.be
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5k
brotherirk Полчаса назад
Не забыватся такое никогда!
Ссылка www.youtube.com
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11k
Павел Полчаса назад
Бандито-гангстарито
Ссылка youtu.be
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797
mishka79 Полчаса назад
44 падал прошлогодний снег
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11k
Павел Полчаса назад
А Вовочку?
Ссылка youtu.be
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11k
Павел 36 минут назад
А как же маловато будет?
Ссылка youtu.be
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1k
Flint 43 минуты назад
18-24 Машу с медведем смотреть это нужно задержку в развитии иметь лет на 10...
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10k
Zhora 55 минут назад
А мне мультики Саакянца дико нравятся) они гениальны!

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10k
vasilykopkov 57 минут назад
Голосую за "Тайну третьей планеты".
Ой нет - за "Маугли"
Или нет - "Жил-был пёс"
Блин, невозможно выбрать, все - любимые...
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45k
SinigamiRuuk 59 минут назад
Тетрадь смерти.
Лучшее же.
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9k
Лаврентий Час назад
Опрос проводился с целью, какую же ещё классику испохабить?
О_о
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30k
BuG Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
ProFanas Час назад
В общем-то, анимация - это западное название.
Мне больше по душе мультипликация.
Вот смотри: "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ", звучит? Ещё как !!!
а теперь:"Союзанимация"... и ввсё.. культурный слой потерян..
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92k
sapér Vodička Час назад
Ссылка www.youtube.com
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934
Quantimus 2 часа назад
Я старый анимешник, почти 40 лет смотрю аниме и мне нравится, но нравятся и советские мультфильмы. А вот современные российские как-то не очень.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2328 постов (2284 в горячем)

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