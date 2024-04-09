Зрители разных возрастных категорий назвали свои любимые мультфильмы

В честь дня российской анимации 8 апреля онлайн-кинотеатром KION провёл онлайн-опрос, в котором приняли участие около 2000 человек, с целью выяснить, какие мультфильмы (необязательно отечественные) любят представители разных возрастных категорий.
93% опрошенных признались, что любят смотреть мультфильмы, причём самой популярной категорией среди всех возрастов стала советская анимация. Также большинство негативно относится к ремейкам старых картин.
Перед вами результаты опроса по возрастам.
Зрители от 18 до 24 лет
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Опрошенные самой молодой возрастной категории чаще всего смотрят аниме (22%).
Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:
- «Смешарики»
- «Наруто»
- «Шрек»
- «Маша и Медведь»
Любимые персонажи:
- Шрек
- Губка Боб
- Кунг-фу Панда
- Волк из «Ну, погоди!»
- Золушка
Зрители от 25 до 34 лет
Опрошенные этой возрастной категории чаще всего смотрят зарубежные мультфильмы (25%).
Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:
- «Король Лев»
- «Простоквашино»
- «Шрек»
- «Жил-был Пёс»
Любимые персонажи:
- Кот Матроскин
- Симба
- Шрек
- Русалочка
- Золушка
Зрители от 35 до 44 лет
В этой возрастной категории наибольший процент предпочитает советские мультфильмы (32%).
Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:
- «Простоквашино»
- «Жил-был пёс»
- «Домовенок Кузя»
- «Маугли»
Любимые персонажи:
- Кот Матроскин
- Винни Пух
- Домовёнок Кузя
- Заяц и Волк из «Ну, погоди!»
Это единственная возрастная категория, представители которой любят не только Волка, но и Зайца из «Ну, погоди!».
Зрители старше 45 лет
Среди людей постарше советская анимация выигрывает у других категорий с ещё большим отрывом (37%).
Мультфильмы, которые чаще всех назывались любимыми:
- «Простоквашино»
- «Тайна третьей планеты»
- «Жил-был пёс»
- «Остров сокровищ»
Любимые персонажи:
- Кот Матроскин
- Волк из «Ну, погоди!»
- Домовёнок Кузя
- Винни Пух
- Карлсон
И снова только Волк без Зайца!
Абсолютный победитель, отмеченный в каждой возрастной категории, — «Ну, погоди!»
А вот самым любимым персонажем, как мы видели, стал Кот Матроскин, которого выделили практически все.
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И меня, какая жалость, видно не убьют
Не болтаться мне на рее, не пойти на дно
Фортуна - лотерея!"
В этом мультфильме песни на все случаи жизни
Уж лучше Машу и медведя чем скибиди туалеты,цифровые цирки и т.д.
Ой нет - за "Маугли"
Или нет - "Жил-был пёс"
Блин, невозможно выбрать, все - любимые...
Лучшее же.
О_о
Мне больше по душе мультипликация.
Вот смотри: "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ", звучит? Ещё как !!!
а теперь:"Союзанимация"... и ввсё.. культурный слой потерян..