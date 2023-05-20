15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально выглядели совсем не так, как мы привыкли

Творческий коллектив советских спецов потратили не один год на разработку и съёмку всеми обожаемых мультфильмов. Чтобы результат получился впечатляющим, крайне много внимания уделялось проработке главных героев. Тут уже нужен был не только талант художников, но и отличная фантазия.

Создание любых персонажей предполагает разработку концептов. Вы наверняка удивитесь, но многие знакомые нам мультяшки изначально выглядели совсем не так, как мы к этому привыкли. Некоторые в процессе съёмок преобразились до полной неузнаваемости. Предлагаем вам взглянуть на эти любопытные трансформации.

Попугай Кеша из мультика «Возвращение блудного попугая»