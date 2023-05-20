15 эскизов популярных советских мультгероев, которые первоначально выглядели совсем не так, как мы привыкли

Советская мультипликация актуальна и в наше время. Несмотря на обилие различных современных мультфильмов, которые созданы с использованием спецэффектов и яркой рисовки, мультяшки прошлого по-прежнему находят отклик в сердцах юных зрителей. Чебурашка, кот Матроскин, Чиполлино — все эти герои наделены особыми качествами, которые делают их любимыми для всех поколений.
Творческий коллектив советских спецов потратили не один год на разработку и съёмку всеми обожаемых мультфильмов. Чтобы результат получился впечатляющим, крайне много внимания уделялось проработке главных героев. Тут уже нужен был не только талант художников, но и отличная фантазия.
Создание любых персонажей предполагает разработку концептов. Вы наверняка удивитесь, но многие знакомые нам мультяшки изначально выглядели совсем не так, как мы к этому привыкли. Некоторые в процессе съёмок преобразились до полной неузнаваемости. Предлагаем вам взглянуть на эти любопытные трансформации.
Попугай Кеша из мультика «Возвращение блудного попугая»
Лев Бонифаций из мультфильма «Каникулы Бонифация»
Чебурашка из мультика «Крокодил Гена»
Маленькая разбойница из мультфильма «Снежная королева»
Пятачок из мультфильма «Винни Пух»
Винни Пух
При создании своих персонажей Фёдор Хитрук (режиссёр советского «Винни Пуха») вдохновлялся исключительно книгой Алана Милна. Зарубежный аналог мультика вышел только через три года, поэтому у съёмочной команды не было возможности хотя бы что-то подсмотреть у своих коллег. Можно с уверенностью сказать, что такой расклад оказался абсолютно выигрышным. Советские мультяшки получились невероятно харизматичными и самобытными.
Кролик
Трубадур из мультфильма «Бременские музыканты»
Принцесса из мультфильма «Бременские музыканты»
«Бременские музыканты» — один из самых противоречивых мультфильмов того времени. После его выхода общество разделилось на два лагеря. Старшее поколение было крайне недовольно песнями о воровстве и убийствах, а также суперсовременным нарядом принцессы. Другим он очень пришёлся по душе, ведь в нём чувствовался дух свободы и авантюризма.
Малыш из мультфильма «Малыш и Карлсон»
Чиполлино
Слонёнок из мультфильма «38 попугаев»
Принц Лимон из мультфильма «Чиполлино»
Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Изначально знаменитый кот мог быть не Матроскиным, а Тараскиным. Драматург срисовал образ героя со своего друга (Анатолия Тараскина), но он категорично отказался давать персонажу свою фамилию, опасаясь насмешек со стороны знакомых.
Пёс Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Первоначально главным героем истории «Трое из Простоквашино» должен был быть взрослый мужчина, работавший лесником. Однако Борис Заходер порекомендовал Эдуарду Успенскому заменить персонажа и сделать его более близким для аудитории. В результате драматург придумал шестилетнего мальчика по имени Дядя Фёдор.
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