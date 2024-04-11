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Самые стрёмные герои мультиков, которые распугают даже маньяков

Самые стрёмные герои мультиков, которые распугают даже маньяков

Автор:
11 апреля 2024 09:06
Метки: Герой   дизайн   мультик   персонаж   рисунок   страх   фото   
782
13

Вы только посмотрите, каких жутких существ из мультфильмов кто-то нарисовал, а кто-то, что ещё удивительнее, одобрил и пустил в эфир.

Замечали ли вы когда-нибудь, как меняется ваш взгляд на одних и тех же героев мультиков в детстве и во взрослом возрасте? Те герои, которые много лет назад казались забавными, милыми и развлекательными, теперь кажутся страшными, абсурдными и просто плохо нарисованными. Чем старше мы становимся, тем сложнее не видеть, что некоторые , в частности, детские мультфильмы выглядят как лютый треш. К тому же в них и происходит лютый треш. А детям нормально! Им всё нравится!

×

Да, это НОС, а не воронка внутрь щеки. И вообще это не человек (с чёрной дырой в выпуклости на лице), а собака.

Чем дольше смотришь на этот кадр, тем менее понятно, кто из этих троих самый жуткий.

самое уродливое [недоразумение], которое я видел в своей жизни

Да, это кадр из мультфильма 2023 года, а не 2003. Бюджет мультфильма составил 86 миллионов долларов.

Все те, кто очень боится пауков, должны согласиться, что нам всем очень повезло, что у них нет лиц. И бровей!

Это экспериментальный подростковый ужастик. Подростки такое любят. А ВЫ??

Самолёты. С лицами. Вы ведь тоже это видите?

Частично утерянный (слава Богу) китайский мультсериал. Вот так выглядят его герои.

Слониха с мейком. Жаль её не было в недавнем фильме.

Ну вот чем можно объяснить решение сделать такие подбородки???

А видели бы вы героев-людей из этого мультфильма…

Это существо — воплощение понятия «книжный червь». Получеловек-получервь живёт в библиотеке и поёт о своей любви к книгам. Книги, кстати, тоже живые, приглядитесь.

Вот такой вот детский контент.

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Метки: Герой   дизайн   мультик   персонаж   рисунок   страх   фото   
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Miralanim
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