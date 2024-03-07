«Давай, Рекс, грызи его!»: хозяин питбуля натравливает пса на соседских собак

По информации в соцсетях, инцидент с собакой и его хозяином происходит не впервые, сообщается, что ранее он уже натравливал питомца на других собак и даже на людей. Некоторые предполагают, что мужчина находится в неадекватном состоянии — на опубликованном видео можно разглядеть у него бутылку, предположительно, со спиртным.