«Давай, Рекс, грызи его!»: хозяин питбуля натравливает пса на соседских собак

Инцидент произошел в Свердловской области, когда пес ринулся на другого.
На облетевших Сеть кадрах видно, как женщина отчаянно пытается спаси своего самоеда от озверевшего пса и просит о помощи. Однако хозяин питбуля даже не пытается его остановить и видно получает удовольствие от процесса.
"Давай, грызи его", — кричал мужчина собаке.
По информации в соцсетях, инцидент с собакой и его хозяином происходит не впервые, сообщается, что ранее он уже натравливал питомца на других собак и даже на людей. Некоторые предполагают, что мужчина находится в неадекватном состоянии — на опубликованном видео можно разглядеть у него бутылку, предположительно, со спиртным.
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По идее можно притянуть. Не важно лично это делал или через своего питомца.
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -
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2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -
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наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
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Здесь явно - ХУЛИГАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ
Что ж сказать - все в руках Прокурора
РЕАЛЬНО могут возбудить уголовное дело по этой видеозаписи
УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -
Жестокое обращение есть, хулиганские побуждения в принципе тоже можно найти.
В вашей статье - значительный ущерб. Интересно, сколько это в деньгах?