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«Давай, Рекс, грызи его!»: хозяин питбуля натравливает пса на соседских собак

«Давай, Рекс, грызи его!»: хозяин питбуля натравливает пса на соседских собак

Автор:
07 марта 2024 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питбуль   конфликт   неадекват   негатив   собака   
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Инцидент произошел в Свердловской области, когда пес ринулся на другого.

На облетевших Сеть кадрах видно, как женщина отчаянно пытается спаси своего самоеда от озверевшего пса и просит о помощи. Однако хозяин питбуля даже не пытается его остановить и видно получает удовольствие от процесса.

"Давай, грызи его", — кричал мужчина собаке.

По информации в соцсетях, инцидент с собакой и его хозяином происходит не впервые, сообщается, что ранее он уже натравливал питомца на других собак и даже на людей. Некоторые предполагают, что мужчина находится в неадекватном состоянии — на опубликованном видео можно разглядеть у него бутылку, предположительно, со спиртным.

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Метки: Видео   Питбуль   конфликт   неадекват   негатив   собака   
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12  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Безнаказанность рождает вседозволенность. По хорошему этого мутака посадить годика на 4 нужно . Но нет закона по которому этот мутак ответит, если только найдётся кто зарежет его вместе с собакой , но это мало вероятно.
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24k
sanchesS80 5 минут назад
УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными

По идее можно притянуть. Не важно лично это делал или через своего питомца.
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8k
tamin 17 минут назад
Питбули-выведенные собаки, созданные для убийства других собак. С известными проблемами с мозгами. Те, кто их заводят, уже странные люди. А уж герой на видео-чокнутый. Взять ствол и отсрелить текстикулы, чтобы не размножался. А собаку к сожалению в расход. Такую уже не перевоспитать
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60k
dima423 Полчаса назад
Просто тварь конченная...усыпить и хозяина и псину его
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5k
Димка Смола/67 45 минут назад
Травмат!!! При разбирательствах потом сказать что " Я подумал что он на меня собаку травил....." Собаке точно пыздец будет а этого урода месяц с фиалетовым фиксиком не отличить будет
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137
Без Паники 48 минут назад
Ну, если "ранее он уже натравливал питомца на других собак и даже на людей", то в неадекватном состоянии находится не только он, но и, как минимум, местные менты.
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7k
Roman 48 минут назад
Кто мешает распылить перец сначала этой суке в морду, а потом его питомцу?
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4k
kuchipachi 54 минуты назад
Все таки пора вводить обязательное посещение психдиспансера хотя-бы для владельцев крупных собак и бойцовских.вместе с чипированием
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95k
Херанука Паибалу 58 минут назад
УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -
........
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -
.
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
.
.
Здесь явно - ХУЛИГАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ
Что ж сказать - все в руках Прокурора
РЕАЛЬНО могут возбудить уголовное дело по этой видеозаписи
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