Мужчина напал на работников частной клиники

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Молодой человек подумал, что в клинике «развели на деньги деда», и решил разобраться с ситуацией в грубой форме.
Он схватил за волосы 21-летнюю девушку, которая работала администратором, и ударил её о стойку регистрации. После этого он набросился на других сотрудников стоматологии и скрылся.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы и левой кисти. Девушка написала заявление в полицию.
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