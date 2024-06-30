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Мужчина напал на работников частной клиники

Мужчина напал на работников частной клиники

Автор:
30 июня 2024 10:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   нападение   неадекват   негатив   частная клиника   
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Молодой человек подумал, что в клинике «развели на деньги деда», и решил разобраться с ситуацией в грубой форме.

Он схватил за волосы 21-летнюю девушку, которая работала администратором, и ударил её о стойку регистрации. После этого он набросился на других сотрудников стоматологии и скрылся.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы и левой кисти. Девушка написала заявление в полицию.

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Метки: Видео   конфликт   нападение   неадекват   негатив   частная клиника   
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2  комментария
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Александр Полчаса назад
Да, виноваты конечно девочки с рецепшна.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1605 постов (1565 в горячем)

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