Дрались все — парни, девушки, собаки: в Орске камера зафиксировала массовую драку

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На улице Тагильской в Орске камеры зафиксировали разборки двух групп молодых людей. В драке участвовали не только парни и девушки, но даже собаки.
На кадрах видео видно, как к компании у подъезда подошли молодые люди из соседнего дома и начали драку.
Причины конфликта пока не известны.
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