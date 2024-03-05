FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1256 постов • 55 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Дрались все — парни, девушки, собаки: в Орске камера зафиксировала массовую драку

Дрались все — парни, девушки, собаки: в Орске камера зафиксировала массовую драку

Автор:
05 марта 2024 11:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Орск   драка   конфликт   негатив   собака   
1080
1
1

На улице Тагильской в Орске камеры зафиксировали разборки двух групп молодых людей. В драке участвовали не только парни и девушки, но даже собаки.

На кадрах видео видно, как к компании у подъезда подошли молодые люди из соседнего дома и начали драку.


Причины конфликта пока не известны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Орск   драка   конфликт   негатив   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Алекс Чебурашкин Час назад
какие же мрази мужики что на женщину руку поднимают! бабы и так справлялись друг с другом. Герои хреновы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
МихА 52 минуты назад
Чтож этим пустоголовым малолеткам не живется спокойно??? Мамкины авторитеты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Guilty Pleasure 56 минут назад
это норма чтоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390680



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 вещей, которые вы&nbsp;не&nbsp;знали о&nbsp;Международной космической станции&nbsp;
16 вещей, которые вы не знали о Международной космической станции 
В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"
В США продолжается безумный по популярности тренд: "Посмотри на Россию, что ты видишь?"
Набирающие популярность в сообществах
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомобили#машина#аварии#позитив#авто аварии#удивительно#кот#СССР
#фото#люди#автомир#факты#забавно#интересное#фильм#Реакция#Индия#США
#Прикол#Юмор#история#ДТП#кино#интересно#Китай#Москва#повезло#Россия
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре Агрессор избил мужчину до полусмерти из-за того, что тот постоянно шумит Агрессор избил мужчину до полусмерти из-за того, что тот постоянно шумит Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Собачник сломал мужчине нос после замечания Собачник сломал мужчине нос после замечания

На что жалуетесь?

Вернуться