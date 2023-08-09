В Уссурийске агрессивный мужчина избил битой сотрудника службы отлова бездомных животных

Служба по отлову бездомных животных «Аристократ» во время выполнения заказа городских властей на Промышленной улице столкнулась с агрессивным мужчиной, вооруженным битой. Он вступился за стаю собак, которую ловцы планировали убрать с улиц Уссурийска.
Он вел себя крайне агрессивно и вступился за собак. По словам сотрудников службы «Аристократ», он нанес их работнику несколько ударов битой и столкнул его в канаву и повредил клетку.
Пострадавший вызвал полицию, но за пять часов наряд так и не приехал. Пришлось экипажу «Аристократа» самим ехать в ближайший отдел и писать заявление на действие неизвестного мужчины.
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Разогнать половину отделения. Начать с командира этого отделения полиции.
Молва по городу разлетится, тогда остальные начнут работать.
Это может не зоошиз... Посудите сами. Корея и Китай близки. В Корее собачатина - деликатес, китайцы вообще жрут все... Мужик хотел сам очистить улицу от собак - переловить и продать - а его такого гешефта лишить хотели...
Если что - это САРКАЗМ!!!
Остается открытым вопрос с мусорами в Уссурийске. Но интернет сейчас штука жесткая, возможно уже сейчас под начальником тамошнего отдела постепенно растекается тепленьким...