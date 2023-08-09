В Уссурийске агрессивный мужчина избил битой сотрудника службы отлова бездомных животных

Он вел себя крайне агрессивно и вступился за собак. По словам сотрудников службы «Аристократ», он нанес их работнику несколько ударов битой и столкнул его в канаву и повредил клетку.

Пострадавший вызвал полицию, но за пять часов наряд так и не приехал. Пришлось экипажу «Аристократа» самим ехать в ближайший отдел и писать заявление на действие неизвестного мужчины.