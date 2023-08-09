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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 546 постов • 34 подписчика подписаться
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В Уссурийске агрессивный мужчина избил битой сотрудника службы отлова бездомных животных

В Уссурийске агрессивный мужчина избил битой сотрудника службы отлова бездомных животных

Автор:
09 августа 2023 10:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бита   животные   конфликт   неадекват   служба отлова бездомных животных   собака   
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Служба по отлову бездомных животных «Аристократ» во время выполнения заказа городских властей на Промышленной улице столкнулась с агрессивным мужчиной, вооруженным битой. Он вступился за стаю собак, которую ловцы планировали убрать с улиц Уссурийска.

Он вел себя крайне агрессивно и вступился за собак. По словам сотрудников службы «Аристократ», он нанес их работнику несколько ударов битой и столкнул его в канаву и повредил клетку.

 

Пострадавший вызвал полицию, но за пять часов наряд так и не приехал. Пришлось экипажу «Аристократа» самим ехать в ближайший отдел и писать заявление на действие неизвестного мужчины.

Источник:

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Метки: Видео   бита   животные   конфликт   неадекват   служба отлова бездомных животных   собака   
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30  комментариев
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7k
Echo 2 часа назад
Собак отловить, из шкур сшить шапку шубу и унты, одеть агрессора
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 минут назад
забавно то что - "у нас стаи диких собак" помогите! , пришли вылавливать а на них с битами..или я что то не понимаю ?
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2k
Оксид Бетона 8 минут назад
дикий абизян бил палкой!
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13k
кот базилий Полчаса назад
Полиция как всегда - "оперативно" сработала.
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43k
Игорь Полчаса назад
Всю зоошизу переписать. Все копменсации, всё лечение, плюс уборка улиц после стай бездомных собак из кармана этой зоошизы.
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1k
Igor Grishaev 38 минут назад
Опять Кавказ?
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57k
Олег 39 минут назад
начальника райотдела за 5 часовое ожидание отблагодарить строгим выговором и чтоб три месяца за задержанными горшки выносил
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853
Димыч 40 минут назад
Надеюсь, это агрессивное , дикое животное также будет отловлено соответствующей службой.
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29k
Aqueronte 44 минуты назад
Зоошиза в действии. Действительно, больные люди.
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23k
sanchesS80 44 минуты назад
"Пострадавший вызвал полицию, но за пять часов наряд так и не приехал."
Разогнать половину отделения. Начать с командира этого отделения полиции.
Молва по городу разлетится, тогда остальные начнут работать.
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1k
Потому что я Алёша 44 минуты назад
Просто сотрудники своим отловом лишали дядьку пропитания
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266
Человече Z Потому что я Алёша 9 минут назад
Кстати, почему бы и нет ?
Это может не зоошиз... Посудите сами. Корея и Китай близки. В Корее собачатина - деликатес, китайцы вообще жрут все... Мужик хотел сам очистить улицу от собак - переловить и продать - а его такого гешефта лишить хотели...

Если что - это САРКАЗМ!!!
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2k
SmartCat101 45 минут назад
что же вы это животное не скрутили ? посадили бы его в клетку вместе с остальными собаками!!!
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2k
kuchipachi 57 минут назад
а если б школьник занимался отловом бездомных собак и его избили битой, то все поддержали б мужика. потому что школота за языком не следит, хамит, матом ругается, еще и на телефон снимает и вообще не уважает старшее поколение...
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10k
Сол Гудман 59 минут назад
Так это животное нужно первым делом в клетку сажать и кастрировать, чтоб не размножалось
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1k
Алексей Попов Час назад
А петлю на него накинуть как аркан? И в клетку, с дальнейшей кастрацией... Чтоб не размножался. А А А забыл :-0 и бирку на ухо :-)
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1k
Mikhail Час назад
чет диалоги не доработаны немного в ролике =)
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5k
Трям Час назад
Бездомное животное избил битой сотрудника службы отлова бездомных животных
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11k
wilddewill Час назад
Этого тоже пора отлавливать.....
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18k
Сергей Час назад
Так любишь бездомных собак? Так забери их себе, корми, прививки делай, вольер им сооруди в своем дворе. Кто мешает?
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16k
Shtoppi 2 часа назад
похоже этого неадеквата самое время отловить и закрыть в клетку. он же явно опасен для окружающих. интересно что у него там на дворе такое происходит, что у него так пригорать начало?
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643
дмитрий 2 часа назад
а потом добрая стая собачек отгрызет пол лица его ребёнку.
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