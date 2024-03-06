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В каждом из нас есть что-то, что заставляет нас инстинктивно радоваться прибранному беспорядку или очистке грязной вещи — все из-за врожденного желания обратить хаос в порядок. И на эту коллекцию фото «до и после мойки» слишком приятно смотреть, чтобы ею не поделиться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: до и после мойка перфекционизм чистота
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