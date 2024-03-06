FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1069 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
Всем чистюлям на радость: 50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости

Всем чистюлям на радость: 50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости

Автор:
06 марта 2024 11:30
Сообщество : Жизнь
Метки: до и после   мойка   перфекционизм   чистота   
898
51

В каждом из нас есть что-то, что заставляет нас инстинктивно радоваться прибранному беспорядку или очистке грязной вещи — все из-за врожденного желания обратить хаос в порядок. И на эту коллекцию фото «до и после мойки» слишком приятно смотреть, чтобы ею не поделиться.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: до и после   мойка   перфекционизм   чистота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Сергей Час назад
Вот что вода животвирящяя делает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон ( Χάρων) 57 секунд назад
А не доводить до такого срача не пробовали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин
Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#интересно#кот#США#собака
#животные#люди#в мире#аварии#забавно#история#позитив#полиция#Подмосковье#Россия
#автомобили#автомир#Юмор#факты#интересное#фильм#Автовсячина#Китай#Реакция#Москва
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Мойка высокого давления - это вещь! Мойка высокого давления - это вещь! 20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости 20 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления 25 наглядных примеров того, как чистота и порядок меняют всё 25 наглядных примеров того, как чистота и порядок меняют всё 50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости 50 раз, когда чистка меняла вещи до неузнаваемости

На что жалуетесь?

Вернуться