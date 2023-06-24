25 наглядных примеров того, как чистота и порядок меняют всё

Уборка — не самое веселое занятие на свете; по крайней мере не для всех. Но даже те, кто не получает удовольствия от мытья полов и посуды, скорее всего, согласятся, что мало что доставляет больше удовольствия, чем сравнение «до и после чистки» — будь то кастрюля, которую нужно было хорошенько отдраить, или целая комната.