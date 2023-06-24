25 наглядных примеров того, как чистота и порядок меняют всё

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Уборка — не самое веселое занятие на свете; по крайней мере не для всех. Но даже те, кто не получает удовольствия от мытья полов и посуды, скорее всего, согласятся, что мало что доставляет больше удовольствия, чем сравнение «до и после чистки» — будь то кастрюля, которую нужно было хорошенько отдраить, или целая комната.
1. «Показал депрессии, кто в доме хозяин; улыбнулся. Я наконец-то могу расслабиться в своей комнате»
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3. «Я учитель рисования, и я перешла в новую школу. Предыдущий учитель не разделял моей любви к организации. Любуйтесь: мой шкаф с бумагой до и после»
6. «Тетя друга подарила мне машину своего покойного отца. «Если думаешь, что сможешь ее оживить, можешь забирать». До и после»
9. «Тщательно убрала свою комнату впервые за 2 года. Похоже, это физический признак того, что депрессия меня отпускает»
15. «Компания отказывалась вывозить мусор, пока кто-нибудь его не отсортирует. Ну я и взялся»
18. «Клиентка и ее 10-летний сын переглянулись, затем мама спросила меня, «принес ли я с собой бронежилет». Чтобы полоть сорняки, нужна толстая кожа»
19. «Подруга использовала сковороду Levcoware Japan в качестве украшения двора. После 10 лет воздействия суровой погоды я вернул ей былую славу»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Теперь все изящнее: "Выполнил(ла) уборку после депрессивного периода в жизни"!