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25 наглядных примеров того, как чистота и порядок меняют всё

25 наглядных примеров того, как чистота и порядок меняют всё

Автор:
24 июня 2023 10:49
Метки: до и после   тогда и сейчас   уборка   фотосравнения   чистка   чистота   
1170
26

Уборка — не самое веселое занятие на свете; по крайней мере не для всех. Но даже те, кто не получает удовольствия от мытья полов и посуды, скорее всего, согласятся, что мало что доставляет больше удовольствия, чем сравнение «до и после чистки» — будь то кастрюля, которую нужно было хорошенько отдраить, или целая комната.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   тогда и сейчас   уборка   фотосравнения   чистка   чистота   
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Boka 36 минут назад
кайф
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1k
Sumrak58100 12 минут назад
Чтож у них там всё депрессии-то, если живут в самой демократичной из демократичных, в самой лучшей из лучших?
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4k
Vlamir 15 минут назад
Раньше мы просто говорили: "Засранец(ка) убрал(ла) срач в комнате!"
Теперь все изящнее: "Выполнил(ла) уборку после депрессивного периода в жизни"!
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24k
sssss3 23 минуты назад
Серебро в патине лучше смотрелось.....
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