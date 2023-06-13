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До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления

До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления

Автор:
13 июня 2023 17:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   до и после   мойка   мойка высокого давления   очистка   помывка   фото   чистка   чисто   чистота   
2138
31

Когда вокруг чистота и порядок — это всегда приятно. Многим вещам можно дать вторую жизнь, очистить и оживить с помощью мойки высокого давления. Смотреть на результаты такой мойки - как отдельный вид удовольствия. На форуме Reddit даже есть сообщество, где пользователи делятся фотографиями до и после чистки предметов и зданий мойкой высокого давления. Взглянем на самые яркие из них!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   до и после   мойка   мойка высокого давления   очистка   помывка   фото   чистка   чисто   чистота   
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8  комментариев
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4k
Григорий 2 часа назад
мойка с лаком по дереву!
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2k
ДК 19 минут назад
Весьма полезная вещь в хозяйстве. Я два раза в год с ее помощью мою окна (снаружи, конечно), сетки от насекомых (не думал что так хорошо сработает с ними), дорожки к дому, ну и вообще все что под руку попадет (двери в гараж, перила на веранде...). Разница порой - просто огромная, особенно на дорожках, кирпичи и плитки становятся как новые.
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4k
Leonid 44 минуты назад
Мойка ещё и красит и полирует...ох
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192
twincam Час назад
автора на кол.
даже писать ничего не хочется, про ....
сами все видите.
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1k
Alexander Gorn Час назад
Судя по этому посту, надо в завещании написать, чтобы после смерти меня этой самой мойкой помыли. Вдруг тоже воскресну?
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424
grigorenko vladislav Alexander Gorn 52 минуты назад
Насчёт воскресения - это в церковь, за святой водой. Куба два надо, штоб помыть. Однако от давления зависит. Если правильно настроить, то все косточки будут гладкими и блестящими, лучше новых!
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7k
Elena Ki 2 часа назад
Самое противное, что в замызганном виде оно может находиться годами, нисколько при этом не меняясь.
А от помытого до снова замызганного - очень недолгое время.
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