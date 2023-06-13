До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления

2138
31
Когда вокруг чистота и порядок — это всегда приятно. Многим вещам можно дать вторую жизнь, очистить и оживить с помощью мойки высокого давления. Смотреть на результаты такой мойки - как отдельный вид удовольствия. На форуме Reddit даже есть сообщество, где пользователи делятся фотографиями до и после чистки предметов и зданий мойкой высокого давления. Взглянем на самые яркие из них!
×
×
3. Фреска, созданная во время очистки плотины Вуглан, Франция. Это проект электроэнергетической компании, клининговой компании и немецкого художника Клауса Даувена
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
даже писать ничего не хочется, про ....
сами все видите.
А от помытого до снова замызганного - очень недолгое время.