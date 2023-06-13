До и после: 30 чудес, которые сотворила мойка высокого давления

Когда вокруг чистота и порядок — это всегда приятно. Многим вещам можно дать вторую жизнь, очистить и оживить с помощью мойки высокого давления. Смотреть на результаты такой мойки - как отдельный вид удовольствия. На форуме Reddit даже есть сообщество, где пользователи делятся фотографиями до и после чистки предметов и зданий мойкой высокого давления. Взглянем на самые яркие из них!