Впечатляющие фото до и после, которые показывают, как обычная уборка может всё преобразить

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Чистота делает всё гораздо красивее. Даже старая плитка приобретает приятный вид, если убрать с неё грязь. Герои нашей подборки воспользовались водой под напором, чтобы преобразить территории.
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Мне больше понравилось то, что оно 54 года ровненько лежит.
А перед плиткой убирали?