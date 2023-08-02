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Впечатляющие фото до и после, которые показывают, как обычная уборка может всё преобразить

Впечатляющие фото до и после, которые показывают, как обычная уборка может всё преобразить

Автор:
02 августа 2023 09:03
Метки: вода под напором   до и после   почистили   уборка водой   убрались   фото   чистота   
1367
15

Чистота делает всё гораздо красивее. Даже старая плитка приобретает приятный вид, если убрать с неё грязь. Герои нашей подборки воспользовались водой под напором, чтобы преобразить территории.

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Метки: вода под напором   до и после   почистили   уборка водой   убрались   фото   чистота   
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5  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Это называется МНЕ ПОДАРИЛИ КЕРХЕР и тут все началось
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Baklanavr 13 минут назад
"За плиткой не убирали 54 года"

Мне больше понравилось то, что оно 54 года ровненько лежит.
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2k
Хачик 43 минуты назад
Это после укробеженцев уборка?
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3k
lekha-fil 57 минут назад
Нужно много лет засирать, а потом: во какой я молодец.
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Сергей Семенов Час назад
>>> 4. За плиткой не убирали 54 года

А перед плиткой убирали?
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Спелая кукурузинка

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