Генерал Том Тамб: крошечный, но очень знаменитый человек

В Нью-Йорке Барнум переименовал своего нового протеже в честь героя артурианской легенды о сэре Томе Тома Тамба, а в знак уважения к карлику сэру Джеффри Хадсону Барнум решил окрестить Мальчика-с-пальчик генералом. Его представили как выходца из Европы, и Барнум приложил немало усилий, чтобы обучить юного вундеркинда этикету, танцам, песням и развить его интеллект. Одетый в военную форму, генерал Мальчик-с-пальчик вышел на сцену и ощутил себя там настолько органично, что публика моментально полюбила мальчишку за его обаяние, шутки и умение непринуждённо держаться.

Вскоре Том Тамб отправился в турне по Штатам, за которым последовало турне по Европе, где ему было приказано предстать перед королевой Викторией. Он был очень любим принцем Уэльским, будущим королём Эдуардом VII. Появление на сцене в костюме Наполеона Бонапарта покорило и английскую публику. И всё это при том, что ему было всего шесть лет.

Под руководством Барнума Мальчик-с-пальчик стал богатым молодым человеком. К моменту финансового расцвета его шкафы были забиты прекрасно сшитой одеждой. Карлик приобрёл дом в фешенебельном районе Нью-Йорка и даже небольшую яхту. Его популярность была настолько велика, что когда самому Барнуму грозило банкротство, Мальчик-с-пальчик снова отправился в турне по Европе за своим наставником и другом, чтобы помочь ему. Там маленького артиста снова пригласили выступить перед королевой.