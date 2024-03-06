Генерал Том Тамб: крошечный, но очень знаменитый человек

Когда ты маленький, но живёшь в мире больших людей, то приходится приспосабливаться к окружающей среде. Но, к сожалению, не все дети вырастают.
Маленький Чарльз Шервуд Страттон родился в семье плотника в Бриджпорте, штат Коннектикут, 4 января 1838 года и стал, пожалуй, самым известным маленьким человеком в истории.
Когда в возрасте четырёх лет его обнаружил П. Т. Барнум, маленький Чарльз был всего 65 сантиметров в высоту и весил примерно 7 килограммов. Его отец, долгое время стыдившийся маленького роста своего отпрыска, с радостью согласился на месячное испытание сына в качестве артиста в нью-йоркском шоу Барнума. Оговоренная плата составляла 3 доллара, плюс проживание и питание. Это было скромное финансовое соглашение, но старший Страттон был невероятно доволен тем, что его крошечный бесперспективный сын приносит хоть какую-то пользу.
В Нью-Йорке Барнум переименовал своего нового протеже в честь героя артурианской легенды о сэре Томе Тома Тамба, а в знак уважения к карлику сэру Джеффри Хадсону Барнум решил окрестить Мальчика-с-пальчик генералом. Его представили как выходца из Европы, и Барнум приложил немало усилий, чтобы обучить юного вундеркинда этикету, танцам, песням и развить его интеллект. Одетый в военную форму, генерал Мальчик-с-пальчик вышел на сцену и ощутил себя там настолько органично, что публика моментально полюбила мальчишку за его обаяние, шутки и умение непринуждённо держаться.
Вскоре Том Тамб отправился в турне по Штатам, за которым последовало турне по Европе, где ему было приказано предстать перед королевой Викторией. Он был очень любим принцем Уэльским, будущим королём Эдуардом VII. Появление на сцене в костюме Наполеона Бонапарта покорило и английскую публику. И всё это при том, что ему было всего шесть лет.
Под руководством Барнума Мальчик-с-пальчик стал богатым молодым человеком. К моменту финансового расцвета его шкафы были забиты прекрасно сшитой одеждой. Карлик приобрёл дом в фешенебельном районе Нью-Йорка и даже небольшую яхту. Его популярность была настолько велика, что когда самому Барнуму грозило банкротство, Мальчик-с-пальчик снова отправился в турне по Европе за своим наставником и другом, чтобы помочь ему. Там маленького артиста снова пригласили выступить перед королевой.
10 февраля 1863 года Мальчик-с-пальчик женился на Лавинии Уоррен – молодой, красивой карлице, в которую он сразу же влюбился. Свадьба стала новостью первой полосы и попала на обложку журнала Harper's Weekly. Церемония состоялась в переполненной церкви Грейс. На приёме, проходившем в отеле «Метрополитен», молодожёны стояли у рояля и приветствовали около 2 000 гостей. После приёма пара была принята президентом Линкольном в Белом доме.
После свадьбы влюбленные совершили турне по Европе и Японии, а Барнум выставил свадебное платье Лавинии в витрине магазина на Пятой авеню. Ажиотаж вокруг свадьбы, как до, так и после неё, принёс колоссальную сумму денег и Барнуму, и Тому. Чтобы поддержать интерес к паре в последующие годы, стали использовать ребёнка. Малыш не был биологическим ребёнком Тома и Лавинии. В каждом новом городе они просто брали на время выступления воспитанника из приюта. Но публика всё равно приходила на выступления.
В 1881 году знаменитая пара карликов провела последний сезон с Барнумом. К тому времени, когда Тому было уже за сорок, его рост достиг 70 сантиметров. Но интерес и признание публики от этого не стали меньше.
15 июля 1883 года, когда Лавиния уехала на гастроли, Том внезапно умер от инсульта у себя дома в Миддлборо, штат Массачусетс. Ему было всего 46 лет. На похоронах талантливого карлика присутствовало десять тысяч человек.
Источник:
- Гигантского кита выбросило на мель в США
- Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт
- Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога
- "Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности