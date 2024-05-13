Эли Боуэн – удивительный акробат

Этот вид циркового искусства требует силы, ловкости и постоянных тренировок, чтобы контролировать каждое движение, каждую мышцу и буквально клетку своего организма.
Бывает и так, что акробатика – это последнее, чем в силу физиологических особенностей может заниматься человек. Но Эли Боуэна это не остановило.
Боуэн родился в Огайо 14 октября 1844 года и был одним из десяти детей в семье. Братья и сёстры мальчика родились обычными, со средними показателями. А у Эли непропорционально большие ступни росли прямо из таза. Ног у малыша не было. Ребёнок родился с синдромом фокомелии.
Несмотря на свои физические особенности, а, может, и благодаря им, мальчишка стремился прожить необычную жизнь. Он хотел не только преодолеть ограничения своего тела, но и стать лучшим в профессии, требующей идеального телосложения.
Паренёк решил стать акробатом. Эли рано научился правильно использовать руки, чтобы компенсировать отсутствие нижних конечностей. Он зажимал в ладонях деревянные бруски и использовал их в качестве своего рода костылей, чтобы перемещаться, приподнимая тело.
В результате этого процесса, а также напряжённого физического труда на ферме Боуэн развил колоссальную силу и даже в зрелом возрасте мог перемещаться со своими 65 килограммами куда угодно. Свою профессиональную карьеру он начал в возрасте 13 лет, затем некоторое время самостоятельно гастролировал и, наконец, отправился в турне по Европе с цирком Барнума и Бейли. Он завоевал репутацию виртуозного акробата.
Эли Боуэн, которого называли «Безногим акробатом» и «Безногим чудом», был известен своими выдающимися способностями к кувыркам, но международное признание получил за свой необычный номер, известный как «номер с шестом».
Хотя рост мужчины составлял всего 60 сантиметров, он спокойно поднимался на четырёхметровый шест, чтобы балансировать на одной руке на самой вершине. Взявшись за шест, артист выпрямлял туловище параллельно земле и двигался по кругу. Затем Эли удерживал себя параллельно шесту, задействуя только правую руку. Это упражнение не только демонстрировало силу Боуэна, но и было необычайно грациозным. Гонорар Боуэна за уникальные выступления превышал 100 долларов в неделю.
В зрелом возрасте Эли Боуэн также стал известен своей привлекательной внешностью, и в какой-то момент многие посчитали его самым красивым мужчиной в шоу-бизнесе.
Хорошая внешность Эли Боуэна привлекала на его выступления множество поклонниц. В возрасте 26 лет он женился на юной девушке Мэтти, и в итоге у них родилось четверо здоровых сыновей. Он очень гордился своей семьёй, и на большинстве фотографий с Эли запечатлены его родные.
Боуэн продолжал выступать до 80 лет по той простой причине, что просто очень любил свою работу.
Его сыновья выросли успешными людьми. Один стал торговцем, другой адвокатом, а сам Эли владел недвижимостью – двумя фермами в Мичигане. Соответственно, финансовый вопрос для него никогда не представлял проблемы. Он просто любил жизнь на виду у публики и не мог отказаться от выступлений.
2 мая 1924 года Эли Боуэн скончался от плеврита за несколько дней до запланированного выступления в цирке Dreamland на Кони-Айленде. На протяжении всей своей долгой карьеры он пользовался любовью зрителей и уважением своих коллег-артистов за упорство, стойкость, талант и невероятную тягу к жизни.
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