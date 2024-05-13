Эли Боуэн – удивительный акробат

Несмотря на свои физические особенности, а, может, и благодаря им, мальчишка стремился прожить необычную жизнь. Он хотел не только преодолеть ограничения своего тела, но и стать лучшим в профессии, требующей идеального телосложения.

Паренёк решил стать акробатом. Эли рано научился правильно использовать руки, чтобы компенсировать отсутствие нижних конечностей. Он зажимал в ладонях деревянные бруски и использовал их в качестве своего рода костылей, чтобы перемещаться, приподнимая тело.