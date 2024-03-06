Почему в Мексике не ремонтируют гигантскую статую Иисуса без руки и ноги

Эта огромная скульптура Христа, известная как "Разбитый Христос", может быть не так известна, как многие другие, но она, вероятно, самая необычная. История этой скульптуры окутана легендами о настоящих чудесах. Сама статуя Иисуса без руки и ноги удивляет своим необычным видом, который совершенно не соответствует привычным христианским канонам.
"Разбитый Христос" (иногда он переводится как "Сломанный Христос") - это скульптура из бетона и стали высотой 25 метров (плюс 3-метровое бетонное основание), которая находится на одном из островов искусственного озера в Мексике. Озеро появилось после строительства здесь плотины в первой половине 20-го века.
История связана со знакомым всем сюжетом - плотина затопила небольшое поселение, которое было родным для многих поколений людей.
В этом поселении жили представители народа чичимеков, одного из коренных народов региона. В 17-м веке с появлением испанских завоевателей чичимекам пришлось покинуть свои земли и основать новое поселение в горной местности, которое со временем превратилось в небольшой город Сан-Хосе.
Однако в начале 20-го века мексиканские власти решили построить здесь плотину, чтобы обеспечить водой сельскохозяйственные угодья в долине Агуаскальентес. В результате затопления поселение Сан-Хосе оказалось под водой, и его жители вновь были вынуждены переехать – на сей раз в город Сан-Хосе-де-Грасия, который был построен на берегу озера.
В затопленном районе остался лишь один высокий холм, который после превратился в остров, на котором сейчас и стоит статуя "Разбитого Христоса".
На эту работу скульптора Мигеля Ромо вдохновила местная легенда о священнике, который нашёл сломанное распятие и намеревался починить его. Однако ему явилось видение – распятие сообщило ему, что оно должно остаться разбитым и стать символом для тех, кто чувствует себя сломленным или потерянным.
Есть и легенда о том, как в начале 19-го века в Сан-Хосе появился мул, которого не признал никто из местных – откуда он пришёл, тоже не удалось выяснить. Животное блуждало по городу несколько дней, прежде чем остановиться возле местной церкви.
На муле была поклажа – некий ящик. Его решили снять и открыть – внутри было изображение распятого Христа. Для местных жителей это примерно такое же чудо, каким для нас становится явление иконы.
Но был ли этот образ Христа утерян, или это просто легенда – неизвестно. Но само предание всем известно – и образ "Разбитого Христа" (El Cristo Roto) в Мексике также очень популярен, будучи частью и исторической, и современной культуры. К этому образу обращаются мексиканские поэты, музыканты, сценаристы и т.д.
Конечно, основная идея этой статуи - это память о трагедии народа, который неоднократно терял свои дома. В этом смысле статуя приобрела свою уникальность, возвышаясь над водами озера, на дней которого и находятся те самые дома.
С того времени, как статуя "Разбитого Христоса" была открыта в 2006 году, она стала местом религиозных паломничеств и служений для многих мексиканцев.
Для тех, кому религиозные аспекты не особенно интересны, статуя стала просто одной из достопримечательностей региона. Она является одной из пяти крупнейших скульптур, которые можно увидеть в Мексике. Более того, дамба и остров известны своими панорамными видами, характерными для Центральной Мексики.
На сам же остров можно попасть исключительно по воде – на лодках. После чего ещё придётся подняться по лестнице.
Возле статуи находится Святилище Разбитого Христа, для туристов это может быть интересно как музей статуй Христа разного вида и размера, также можно узнать много интересной информации об изображениях Христа, которые хранятся в мексиканских церквях, и о чудесах, которые с ними связаны.
Источник:
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