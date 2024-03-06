Почему в Мексике не ремонтируют гигантскую статую Иисуса без руки и ноги

"Разбитый Христос" (иногда он переводится как "Сломанный Христос") - это скульптура из бетона и стали высотой 25 метров (плюс 3-метровое бетонное основание), которая находится на одном из островов искусственного озера в Мексике. Озеро появилось после строительства здесь плотины в первой половине 20-го века.

История связана со знакомым всем сюжетом - плотина затопила небольшое поселение, которое было родным для многих поколений людей.

В этом поселении жили представители народа чичимеков, одного из коренных народов региона. В 17-м веке с появлением испанских завоевателей чичимекам пришлось покинуть свои земли и основать новое поселение в горной местности, которое со временем превратилось в небольшой город Сан-Хосе.