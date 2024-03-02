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Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком

Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком

Автор:
02 марта 2024 10:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   индийский маркетинг   люди   новости   смартфоны с лучком   факты   фото   
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Когда дефицит лука случается в Индии, магазинчики не теряются. Правда... выручки резко поднимаются в магазинах техники, а не в продуктовых.

При луковом кризисе обычный репчатый лук, который продавался по 30 рупий за кило (33 рубля) продавался по цене от 130 до 200 рупий. Люди попросту отказывались от него в рационе, хотя в Индии огромное количество луковых блюд. Возросли случаи «овощных краж». Причем как в магазине, так и на улице.

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Раньше воришки на мотоцикле у вас могли вырвать из рук кошелек, а теперь – авоську с луком. Игра стала стоить свеч!

Но в Тамил Наду магазины мобильной электроники придумали рекламный ход, который неожиданно очень мощно выстрелил.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе

Раньше за покупку смартфона клиент получал шанс участвовать в лотерее на розыгрыш нового айпада или другой техники.

Теперь же покупатель ЛЮБОГО смартфона гарантированно получал с собой килограмм хорошего лука.

В небольших районных мобильных салонах продавалось в среднем 2 смартфона в день. Но после объявления акции число продаж выросло до 8 в день!

Просто люди, которые давно хотели сменить себе телефон, выбирали именно эти магазины. Плюс – спешили с покупкой, чтобы пережить без стресса «луковый кризис».

Широким щедрым жестом магазин даже разрешает покупателям, кило какого лука они хотят - красного, белого, сладкого?

Красота-то какая, лепота

Кстати, о ярких курьезах дефицита продукта.

Когда в Пакистане цены на помидоры взлетели до небес, одна невеста там на день свадьбы в качестве украшения надела на себя.. . ожерелье из томатов! А еще томатные серьги. В общем, невеста показала, что «упакована» полностью.

Дело в том, что в Пакистане на свадьбу принято надевать много золота, как символ будущего богатства пары.

- Цены на помидоры растут быстрее, чем цены на золото. Потому я решила украсить себя настоящими драгоценностями, - сказала девушка. Неожиданное чувство иронии. Ну и еще способ социального высказывания.

Конечно, она не всю свадьбу так провела, только пофотографировалась перед гостями. А то еще сорвут и откусят такую драгоценность!

А вы бы что выбрали – лотерейку в розыгрыше техники или кило бананов при покупке смартфона? Я бы от бананчиков не отказалась!

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Метки: в мире   индийский маркетинг   люди   новости   смартфоны с лучком   факты   фото   
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1  комментарий
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sssss3 42 минуты назад
Решил ты [мат] презентовать за миньет телефончик....
Ну телефон так и так к ней уйдёт, а у тебя 1 кило лука останется...
Холодный расчёт, никакой романтики....
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