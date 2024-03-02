Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком

Раньше воришки на мотоцикле у вас могли вырвать из рук кошелек, а теперь – авоську с луком. Игра стала стоить свеч!

Но в Тамил Наду магазины мобильной электроники придумали рекламный ход, который неожиданно очень мощно выстрелил.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе

Раньше за покупку смартфона клиент получал шанс участвовать в лотерее на розыгрыш нового айпада или другой техники.