7 фильмов, которые взяли главную награду премии «Оскар» в предыдущие годы Дракона

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Претенденты на получение «Оскара» в 2024 году уже приблизительно известны. И, кажется, что борьба за главную премию киноиндустрии будет нешуточной. К тому же впереди нас ждёт год Дракона, который обещает подбавить огня в наметившейся схватке.
Одно мы знаем точно, что победителем будет достойный фильм. А с чего мы это взяли? Мы просто посмотрели, какие проекты забирали золотые статуэтки в номинации «Лучший фильм» в годы, когда покровителем выступал справедливый и могущественный Дракон. Предлагаем вам взглянуть на этот любопытный список.
«Унесённые ветром», 1940 год
Сюжет: Беззаботная жизнь юной Скарлетт О`Хара внезапно обрывается, ведь страна погружается в Гражданскую войну. Девушка становится молодой вдовой. Теперь ей необходимо начать жить заново и переосмыслить былые идеалы.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,8
Всего фильм собрал восемь «Оскаров», в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Вивьен Ли), Лучшая женская роль второго плана ( Хэтти МакДэниел ), «Лучший режиссёр» (Виктор Флеминг) и «Лучший адаптированный сценарий».
Фильм снимали невероятно медленно. А всё из-за того, что уже даже после старта съёмок команда никак не могла определиться с актрисой, которая могла бы сыграть роль Скарлетт. Всего прослушивание прошло более 1400 претенденток.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,8
Всего фильм собрал восемь «Оскаров», в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Вивьен Ли), Лучшая женская роль второго плана ( Хэтти МакДэниел ), «Лучший режиссёр» (Виктор Флеминг) и «Лучший адаптированный сценарий».
Фильм снимали невероятно медленно. А всё из-за того, что уже даже после старта съёмок команда никак не могла определиться с актрисой, которая могла бы сыграть роль Скарлетт. Всего прослушивание прошло более 1400 претенденток.
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«Американец в Париже», 1952 год
Сюжет: Эмигрант по имени Джерри хочет стать известным художником. Для этого приезжает в послевоенный Париж и пытается заниматься творчеством. Он знакомится с богатой светской женщиной и наследницей состояния продавца масла для загара из Балтимора. Новая знакомая покупает его картины по заоблачной цене и рекомендует их своим друзьям. Однако Джерри не желает становиться платным любовником и отказывается от любых отношений с благотворительницей. Вскоре он знакомится с девушкой Лизой, в которую безумно влюбляется. Однако она не спешит отвечать ему взаимностью.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1
Фильм получил шесть «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора» «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучший саундтрек для музыкальных картин».
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1
Фильм получил шесть «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора» «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучший саундтрек для музыкальных картин».
«Том Джонс», 1964 год
Сюжет: Том Джонс — брошенный ребёнок, который попал на воспитание к сквайру Олверти. Вырастая, мальчик превращается в настоящего мошенника, который обожает женщин и путешествия.
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,5
Фильм получил «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и Лучшая режиссура», а всего завоевал 4 золотых статуэтки. Однако режиссёр Тони Ричардсон всё равно остался недоволен результатом своей работы.
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,5
Фильм получил «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и Лучшая режиссура», а всего завоевал 4 золотых статуэтки. Однако режиссёр Тони Ричардсон всё равно остался недоволен результатом своей работы.
«Пролетая над гнездом кукушки», 1976 год
Сюжет: Преступника Рэндла Патрика Макмёрфи отправляют из тюрьмы в психиатрическую больницу. Здесь его ожидает новая реальность — суровый распорядок дня, отвратительное отношение со стороны персонала и странные методы лечения. И всё это происходит не без вмешательства старшей медсестры Милдред Рэтчед. Новый пациент не намерен мириться с происходящим, поэтому пытается организовать собственные порядки в отделении.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1
Фильм получил пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Джек Николсон), «Лучшая женская роль» (Луиза Флетчер), «Лучший режиссёр» (Милош Форман) и «Лучший адаптированный сценарий».
Автор книги Кен Кизи собственноручно написал сценарий к фильму. Однако он совершенно не устроил Милоша Формана (режиссёра картины), ведь повествование велось от имени Бромдена (Вождя). После этого обиженный автор заявил, что никогда не станет смотреть экранизацию своего творения в столь «извращённом» виде. Более того, он даже подавал в суд на продюсеров, однако его иск отклонили.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1
Фильм получил пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Джек Николсон), «Лучшая женская роль» (Луиза Флетчер), «Лучший режиссёр» (Милош Форман) и «Лучший адаптированный сценарий».
Автор книги Кен Кизи собственноручно написал сценарий к фильму. Однако он совершенно не устроил Милоша Формана (режиссёра картины), ведь повествование велось от имени Бромдена (Вождя). После этого обиженный автор заявил, что никогда не станет смотреть экранизацию своего творения в столь «извращённом» виде. Более того, он даже подавал в суд на продюсеров, однако его иск отклонили.
«Последний император», 1988 год
Сюжет: На дворе 1908 год, империя Цин. Трёхлетний Пу И становится императором Поднебесной. Ему можно делать всё, что угодно. Однако он не имеет права покидать пределы Запретного города.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1
Это историко-биографический художественный фильм, который повествует о реально существовавшем императоре Китая. Картина получила целых девять статуэток кинопремии «Оскар».
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1
Это историко-биографический художественный фильм, который повествует о реально существовавшем императоре Китая. Картина получила целых девять статуэток кинопремии «Оскар».
«Красота по-американски», 2000 год
Сюжет: Лестер Бернэм остро переживает кризис среднего возраста. Семейная жизнь разваливается на кусочки, а себя он при этом чувствует полнейшим неудачником. Однако всё меняется, когда мужчина неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу. Эта влюблённость даёт Лестеру мощный жизненный импульс.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,2
Режиссёр Сэм Мендес решил полностью переснять первые три дня съёмки. Ему показалось, что все кадры получились чересчур идеальными, а ему хотелось экспромта и противоречий.
Фильм получил пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Кевин Спейси), «Лучший режиссер (Сэм Мендес), «Лучший сценарий» и «Лучшая работа оператора».
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,2
Режиссёр Сэм Мендес решил полностью переснять первые три дня съёмки. Ему показалось, что все кадры получились чересчур идеальными, а ему хотелось экспромта и противоречий.
Фильм получил пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Кевин Спейси), «Лучший режиссер (Сэм Мендес), «Лучший сценарий» и «Лучшая работа оператора».
«Артист», 2012 год
Сюжет: События разворачиваются в США в 1927 году. Звезда Голливуда Джордж Валентайн находится на пике популярности. Вскоре он знакомится с Пеппи Миллер, юной актрисой, которой пока достаются только эпизодические роли. Кумир миллионов и молодая артистка влюбляются друг в друга, но их стремительно развивающиеся отношения оказываются под угрозой из-за новшеств, которые принес в их профессию научно-технический прогресс.
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,8
Фильм получил пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм» «Лучшая мужская роль» (Жан Дюжарден), «Лучший режиссёр» (Мишель Хазанавичус), «Лучшие костюмы» и «Лучший саундтрек».
Рейтинг кинокритиков в мире: 8,8
Фильм получил пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм» «Лучшая мужская роль» (Жан Дюжарден), «Лучший режиссёр» (Мишель Хазанавичус), «Лучшие костюмы» и «Лучший саундтрек».
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