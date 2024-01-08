7 фильмов, которые взяли главную награду премии «Оскар» в предыдущие годы Дракона

Сюжет: Преступника Рэндла Патрика Макмёрфи отправляют из тюрьмы в психиатрическую больницу. Здесь его ожидает новая реальность — суровый распорядок дня, отвратительное отношение со стороны персонала и странные методы лечения. И всё это происходит не без вмешательства старшей медсестры Милдред Рэтчед. Новый пациент не намерен мириться с происходящим, поэтому пытается организовать собственные порядки в отделении.



Рейтинг кинокритиков в мире: 8,1



Фильм получил пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Джек Николсон), «Лучшая женская роль» (Луиза Флетчер), «Лучший режиссёр» (Милош Форман) и «Лучший адаптированный сценарий».



Автор книги Кен Кизи собственноручно написал сценарий к фильму. Однако он совершенно не устроил Милоша Формана (режиссёра картины), ведь повествование велось от имени Бромдена (Вождя). После этого обиженный автор заявил, что никогда не станет смотреть экранизацию своего творения в столь «извращённом» виде. Более того, он даже подавал в суд на продюсеров, однако его иск отклонили.