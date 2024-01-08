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7 фильмов, которые взяли главную награду премии «Оскар» в предыдущие годы Дракона

7 фильмов, которые взяли главную награду премии «Оскар» в предыдущие годы Дракона

Автор:
08 января 2024 17:18
Сообщество : Кино
Метки: Награда   звезды   знаменитости   истории   кино   оскар   факты   
2591
8
Претенденты на получение «Оскара» в 2024 году уже приблизительно известны. И, кажется, что борьба за главную премию киноиндустрии будет нешуточной. К тому же впереди нас ждёт год Дракона, который обещает подбавить огня в наметившейся схватке.
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Метки: Награда   звезды   знаменитости   истории   кино   оскар   факты   
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2  комментария
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3k
Едондер пуп 15 минут назад
Два из этих семи не смотрел, но чувствую, что надо посмотреть, т. к. подборка действительно великолепная получилась.
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5k
Нуи Хусим Полчаса назад
Кто все эти люди? Что это за фильмы? Ну смотрел только "гнездо кукушки"... и то помню, что про дурдом и там Николсон играет. Совсем перестал интересоватся холливудом.
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