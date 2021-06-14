Неоднозначные победители «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

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Премия «Оскар», несмотря на низкие рейтинги последних церемоний, до сих пор является наиболее значимым показателем успешности всех тех, кто задействован в индустрии кино по всему миру. Да, в последние годы к Академии накопилось множество вопросиков, связанных с объективностью присуждения наград. Особенно это касается главной категории: «Лучший фильм».
Художественные ли заслуги учитываются в первую очередь, или решающим фактором всё же являются затронутые темы и так называемая «повесточка»?
Так или иначе за 93 церемонии нельзя было несколько раз не выбрать лучшим тот фильм, с чьей победой будут обоснованно не согласны многие (или даже очень многие). Давайте как раз вспомним, что это были за случаи, кто становился победителем, а кто, как кажется, незаслуженно не стал лауреатом премии.
В этом списке мы рассмотрим те картины, которые стали лучшими в свой год по мнению Академии, но при этом имеют куда более скромные зрительские и критические оценки, чем их конкуренты по церемонии. Так же, для фильмов, которые были сняты и побеждали (или проигрывали) давно, открывается ещё один важный фактор, а именно проверка временем, которая в некоторых парах очевидно расставила всё по своим местам.
Итак, мы перечисляем самых спорных победителей в категории «Лучший фильм» на «Оскаре», а вы можете загибать пальцы, сколько раз статуэтку отдавали не той картине, которая была действительно великолепна, а той, которой было «правильно» присвоить награду по той или иной причине в зависимости от года премии.
Так или иначе за 93 церемонии нельзя было несколько раз не выбрать лучшим тот фильм, с чьей победой будут обоснованно не согласны многие (или даже очень многие). Давайте как раз вспомним, что это были за случаи, кто становился победителем, а кто, как кажется, незаслуженно не стал лауреатом премии.
В этом списке мы рассмотрим те картины, которые стали лучшими в свой год по мнению Академии, но при этом имеют куда более скромные зрительские и критические оценки, чем их конкуренты по церемонии. Так же, для фильмов, которые были сняты и побеждали (или проигрывали) давно, открывается ещё один важный фактор, а именно проверка временем, которая в некоторых парах очевидно расставила всё по своим местам.
Итак, мы перечисляем самых спорных победителей в категории «Лучший фильм» на «Оскаре», а вы можете загибать пальцы, сколько раз статуэтку отдавали не той картине, которая была действительно великолепна, а той, которой было «правильно» присвоить награду по той или иной причине в зависимости от года премии.
«Влюблённый Шекспир» получил «Оскар» как лучший фильм в 1999 году
Кто должен был выиграть: «Спасти рядового Райана» или «Жизнь прекрасна».
Один из самых ярких примеров малопонятного выбора Академии. При наличии двух военных шедевров (а ещё «Тонкой красной линии») статуэтку отдали мелодраме, о которой уже давно все забыли.
Если уж так хотелось присвоить победу чему-то историческому и костюмированному, то можно было вручить «Оскара» номинированной в тот же год «Елизавете» с Кейт Бланшетт.
Один из самых ярких примеров малопонятного выбора Академии. При наличии двух военных шедевров (а ещё «Тонкой красной линии») статуэтку отдали мелодраме, о которой уже давно все забыли.
Если уж так хотелось присвоить победу чему-то историческому и костюмированному, то можно было вручить «Оскара» номинированной в тот же год «Елизавете» с Кейт Бланшетт.
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«Лунный свет» получил «Оскар» как лучший фильм в 2017 году
Кто должен был выиграть: «Ла-Ла Ленд».
Тот самый памятный случай, после которого пошли шутки из серии: «Хочешь получить «Оскар», сними фильм про темнокожего гомосексуалиста — верный способ!»
В России фильм особенно ярко уступил «Ла-Ла Ленду» — на «КиноПоиске» средняя оценка «Лунного света» почти на два балла меньше.
Тот самый памятный случай, после которого пошли шутки из серии: «Хочешь получить «Оскар», сними фильм про темнокожего гомосексуалиста — верный способ!»
В России фильм особенно ярко уступил «Ла-Ла Ленду» — на «КиноПоиске» средняя оценка «Лунного света» почти на два балла меньше.
«Форма воды» получила «Оскар» как лучший фильм в 2018 году
Кто должен был выиграть: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Год вышел урожайным. В компании прорывного «Прочь», нолановского «Дюнкерка», а так же сильных «Тёмные начала» с Олдманом, «Леди Бёрд» и «Зови меня своим именем» сказочная картина Гильермо дель Торо не смотрелась очевидным фаворитом.
Зато таковым выглядели «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — одна из лучших криминальных драм прошедшего десятилетия.
Год вышел урожайным. В компании прорывного «Прочь», нолановского «Дюнкерка», а так же сильных «Тёмные начала» с Олдманом, «Леди Бёрд» и «Зови меня своим именем» сказочная картина Гильермо дель Торо не смотрелась очевидным фаворитом.
Зато таковым выглядели «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — одна из лучших криминальных драм прошедшего десятилетия.
«Столкновение» получило «Оскар» как лучший фильм в 2005 году
Кто должен был выиграть: «Горбатая гора».
А вот и, вероятно, самый необъяснимый победитель «Оскара». Оценки у фильма неплохие, но вот кто его помнит? Кто помнит, о чём он? А кто там снимался?
Зато «Горбатая гора» стала настоящим хитом и в некотором смысле перевернула мировой кинематограф. К тому же фильм получил награды за «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую музыку» — чем не намёк на то, что эта лента была лучшей в году? Но нет.
А вот и, вероятно, самый необъяснимый победитель «Оскара». Оценки у фильма неплохие, но вот кто его помнит? Кто помнит, о чём он? А кто там снимался?
Зато «Горбатая гора» стала настоящим хитом и в некотором смысле перевернула мировой кинематограф. К тому же фильм получил награды за «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую музыку» — чем не намёк на то, что эта лента была лучшей в году? Но нет.
«Как зелена была моя долина» получил «Оскар» как лучший фильм в 1941 году
Кто должен был выиграть: «Гражданин Кейн».
Тут всё просто. «Гражданин Кейн» известен как вечный победитель всевозможных рейтингов под заголовком «лучшие фильмы всех времён».
А фильм «Как зелена была моя долина» вошёл в историю, как та самая картина, из-за которой «Гражданин Кейн» почему-то не получил «Оскара» за лучший фильм.
Тут всё просто. «Гражданин Кейн» известен как вечный победитель всевозможных рейтингов под заголовком «лучшие фильмы всех времён».
А фильм «Как зелена была моя долина» вошёл в историю, как та самая картина, из-за которой «Гражданин Кейн» почему-то не получил «Оскара» за лучший фильм.
«Танцующий с волками» получил «Оскар» как лучший фильм в 1990 году
Кто должен был выиграть: «Славные парни».
Тот редкий случай, когда победителем стал действительно хороший фильм, но с другой стороны обделённой оказалась одна из лучших криминальных драм всех времён.
Здесь же мы включаем счётчик неоднозначных поражений фильмов Мартина Скорсезе.
Тот редкий случай, когда победителем стал действительно хороший фильм, но с другой стороны обделённой оказалась одна из лучших криминальных драм всех времён.
Здесь же мы включаем счётчик неоднозначных поражений фильмов Мартина Скорсезе.
«Огненные колесницы» получили «Оскар» как лучший фильм в 1982 году
Кто должен был выиграть: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
По сравнению с классикой приключенческого кино с Харрисоном Фордом фильм о соперничестве двух британских атлетов на Олимпиаде 1924 года с точки зрения жителей 2021 года кажется какой-то шуткой. Но и в год выхода многие были удивлены самим фактом номинации «колесниц». А уж когда их объявили победителями, даже сами создатели картины ещё несколько секунд переглядывались, пытаясь поверить в реальность происходящего.
По сравнению с классикой приключенческого кино с Харрисоном Фордом фильм о соперничестве двух британских атлетов на Олимпиаде 1924 года с точки зрения жителей 2021 года кажется какой-то шуткой. Но и в год выхода многие были удивлены самим фактом номинации «колесниц». А уж когда их объявили победителями, даже сами создатели картины ещё несколько секунд переглядывались, пытаясь поверить в реальность происходящего.
«Обыкновенные люди» получили «Оскар» как лучший фильм в 1981 году
Кто должен был выиграть: «Бешеный бык».
Один из лучших спортивных фильмов всех времён, вооружившись, вероятно, лучшей игрой в карьере Роберта Де Ниро, не смог выиграть у сильной, но довольно забываемой семейной драмы.
Счётчик неоднозначных поражений фильмов Мартина Скорсезе: 2.
Один из лучших спортивных фильмов всех времён, вооружившись, вероятно, лучшей игрой в карьере Роберта Де Ниро, не смог выиграть у сильной, но довольно забываемой семейной драмы.
Счётчик неоднозначных поражений фильмов Мартина Скорсезе: 2.
«Шофёр мисс Дэйзи» получил «Оскар» как лучший фильм в 1990 году
Кто должен был выиграть: «Общество мёртвых поэтов» или «Моя левая нога».
Фильм о расовых предрассудках с относительно молодым Морганом Фрименом (ему тут всего-то лет 50) смог вырвать победу у абсолютно гениального «Общества мёртвых поэтов», которому досталась лишь статуэтка за сценарий, и великолепного актёрского свершения Дэниэла Дэй-Льюиса и Бренды Фрикер в ленте «Моя левая нога».
Фильм о расовых предрассудках с относительно молодым Морганом Фрименом (ему тут всего-то лет 50) смог вырвать победу у абсолютно гениального «Общества мёртвых поэтов», которому досталась лишь статуэтка за сценарий, и великолепного актёрского свершения Дэниэла Дэй-Льюиса и Бренды Фрикер в ленте «Моя левая нога».
«Операция Арго» получил «Оскар» как лучший фильм в 2013 году
Кто должен был выиграть: «Отверженные», «Жизнь Пи» или «Джанго освобождённый».
Тот год, когда «Оскара» за режиссуру отдали «Жизни Пи», за оригинальный сценарий — «Джанго», зрители были в восторге от «Отверженных» и двух вышеперечисленных, но лучшим фильмом стала историческая и политическая «Операция Арго».
Тот год, когда «Оскара» за режиссуру отдали «Жизни Пи», за оригинальный сценарий — «Джанго», зрители были в восторге от «Отверженных» и двух вышеперечисленных, но лучшим фильмом стала историческая и политическая «Операция Арго».
Мюзикл «Чикаго» получил «Оскар» как лучший фильм в 2003 году
то должен был выиграть: «Банды Нью-Йорка», «Властелин колец: Две крепости» или «Пианист».
Ещё один победитель из серии «фильм-то хороший, но вы посмотрите на конкурентов». Да, «Властелину колец» Академия всё возместила гот спустя, выдав 11 статуэток как бы сразу за три фильма. Но вот получивший «Оскар» за режиссуру, сценарий и лучшую мужскую роль «Пианист» мог рассчитывать на вполне логичную общую награду.
Победу весёлого и музыкального «Чикаго» связывают и с тем, что американцы тогда ещё не отошли от теракта 11 сентября 2001 года, поэтому в чести были оптимистичные и лёгкие фильмы.
А, ну и «Банды Нью-Йорка». Счётчик неоднозначных поражений фильмов Мартина Скорсезе: 3.
Ещё один победитель из серии «фильм-то хороший, но вы посмотрите на конкурентов». Да, «Властелину колец» Академия всё возместила гот спустя, выдав 11 статуэток как бы сразу за три фильма. Но вот получивший «Оскар» за режиссуру, сценарий и лучшую мужскую роль «Пианист» мог рассчитывать на вполне логичную общую награду.
Победу весёлого и музыкального «Чикаго» связывают и с тем, что американцы тогда ещё не отошли от теракта 11 сентября 2001 года, поэтому в чести были оптимистичные и лёгкие фильмы.
А, ну и «Банды Нью-Йорка». Счётчик неоднозначных поражений фильмов Мартина Скорсезе: 3.
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