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Неоднозначные победители «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Неоднозначные победители «Оскара» в номинации «Лучший фильм» (12 фото)

Автор:
14 июня 2021 10:05
Сообщество : Кино
Метки: Награда   кино   оскар   премия   фильм   
765
12
Премия «Оскар», несмотря на низкие рейтинги последних церемоний, до сих пор является наиболее значимым показателем успешности всех тех, кто задействован в индустрии кино по всему миру. Да, в последние годы к Академии накопилось множество вопросиков, связанных с объективностью присуждения наград. Особенно это касается главной категории: «Лучший фильм».
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Метки: Награда   кино   оскар   премия   фильм   
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1  комментарий
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noName 13 минут назад
Оскаром награждают за "раскрученность",а не за качество...
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