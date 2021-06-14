Неоднозначные победители «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Художественные ли заслуги учитываются в первую очередь, или решающим фактором всё же являются затронутые темы и так называемая «повесточка»?



Так или иначе за 93 церемонии нельзя было несколько раз не выбрать лучшим тот фильм, с чьей победой будут обоснованно не согласны многие (или даже очень многие). Давайте как раз вспомним, что это были за случаи, кто становился победителем, а кто, как кажется, незаслуженно не стал лауреатом премии.



В этом списке мы рассмотрим те картины, которые стали лучшими в свой год по мнению Академии, но при этом имеют куда более скромные зрительские и критические оценки, чем их конкуренты по церемонии. Так же, для фильмов, которые были сняты и побеждали (или проигрывали) давно, открывается ещё один важный фактор, а именно проверка временем, которая в некоторых парах очевидно расставила всё по своим местам.



Итак, мы перечисляем самых спорных победителей в категории «Лучший фильм» на «Оскаре», а вы можете загибать пальцы, сколько раз статуэтку отдавали не той картине, которая была действительно великолепна, а той, которой было «правильно» присвоить награду по той или иной причине в зависимости от года премии.