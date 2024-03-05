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Красноярсий бар проверят на предмет гробов, монашек и нравственности

Красноярсий бар проверят на предмет гробов, монашек и нравственности

Автор:
05 марта 2024 23:35
Сообщество : Жить в России
Метки: бар   гроб   заявление   красноярск   монашка   нравственность   проверка   
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В стране началась борьба за нравственность, но кто-то этого так ещё и не понял. В Красноярске в эпицентр скандала попал бар Hood, где прошла вечеринка, на которой танцовщица эффектно появилась перед публикой ... из гроба в образе католической монашки.

Восставшая из гроба стриптизерша в руках держала шприцы с жидкостью, видимо, с алкоголем по цвету напоминающий кровь.

Видео и фото с вечеринки уже удалили с сайта клуба. Однако сибиряки все же успели их увидеть. Некоторым это не понравилось, и они пожаловались на бар краевому депутату от "Единой России" Елене Пензиной.

А депутат, в свою очередь, обратилась с жалобой в полицию.

Она была недовольна тем, что «прямо под боком у силовиков [рядом здания ФСБ и ГУВД] открылся очередной вертеп», сочтя, что откровенный танец тянет на оскорбление чувств верующих.

Также депутат заявила, что в баре, по словам очевидцев, две девушки целовались, а это уже тянет на «продвижение ЛГБТ*-пропаганды».

После этого красноярская полиция сообщила, что проводит проверку.


* — Верховный суд запретил в РФ деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ», признав его экстремистским

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Метки: бар   гроб   заявление   красноярск   монашка   нравственность   проверка   
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4  комментария
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6k
Трям 40 минут назад
Таких депутатов за шкирку и на помойку!
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14k
Алексей 7 минут назад
Ну вообще-то, есть множество провокационных клипов, перфомансов и т.п. в последнее время, где используется именно католическая символика, чтобы не попасть под статью "об оскорблении", т.к. РПЦ не признает "ответвление" христианства под этим названием.
И действительно, пока судебных прецедентов не было...
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13k
Copycat Полчаса назад
Давайте ещё будем вычислять людей которые на порнхабе вбили тег "nun" и их проверять на нравственность

совсем шизеют слуги народа в 2024м году - в стране других проблем нет
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71k
doker Полчаса назад
Эх, столько сил и энергии уходит. И всё за счёт налогоплательщиков.
Журналы продавали бы, что-ли.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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