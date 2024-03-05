Красноярсий бар проверят на предмет гробов, монашек и нравственности

А депутат, в свою очередь, обратилась с жалобой в полицию.

Она была недовольна тем, что «прямо под боком у силовиков [рядом здания ФСБ и ГУВД] открылся очередной вертеп», сочтя, что откровенный танец тянет на оскорбление чувств верующих.

Также депутат заявила, что в баре, по словам очевидцев, две девушки целовались, а это уже тянет на «продвижение ЛГБТ*-пропаганды».

После этого красноярская полиция сообщила, что проводит проверку.





* — Верховный суд запретил в РФ деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ», признав его экстремистским