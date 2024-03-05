Красноярсий бар проверят на предмет гробов, монашек и нравственности

В стране началась борьба за нравственность, но кто-то этого так ещё и не понял. В Красноярске в эпицентр скандала попал бар Hood, где прошла вечеринка, на которой танцовщица эффектно появилась перед публикой ... из гроба в образе католической монашки.
Восставшая из гроба стриптизерша в руках держала шприцы с жидкостью, видимо, с алкоголем по цвету напоминающий кровь.
Видео и фото с вечеринки уже удалили с сайта клуба. Однако сибиряки все же успели их увидеть. Некоторым это не понравилось, и они пожаловались на бар краевому депутату от "Единой России" Елене Пензиной.
А депутат, в свою очередь, обратилась с жалобой в полицию.
Она была недовольна тем, что «прямо под боком у силовиков [рядом здания ФСБ и ГУВД] открылся очередной вертеп», сочтя, что откровенный танец тянет на оскорбление чувств верующих.
Также депутат заявила, что в баре, по словам очевидцев, две девушки целовались, а это уже тянет на «продвижение ЛГБТ*-пропаганды».
После этого красноярская полиция сообщила, что проводит проверку.
* — Верховный суд запретил в РФ деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ», признав его экстремистским
Источник:
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И действительно, пока судебных прецедентов не было...
совсем шизеют слуги народа в 2024м году - в стране других проблем нет
Журналы продавали бы, что-ли.