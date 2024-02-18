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«Нанёс... Наносят крем на рожу»: сотрудник Следственного комитета грубо пошутил на видео и попал под служебную проверку

«Нанёс... Наносят крем на рожу»: сотрудник Следственного комитета грубо пошутил на видео и попал под служебную проверку

Автор:
18 февраля 2024 16:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Следком   запись   пресс-секретарь   проверка   следственный комитет   шутка   
6327
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Он думал, что камера не записывает, но ошибся.

Пресс-секретарь Следственного комитета по Камчатскому краю Алексей Пузырев записывал сообщение об очередном инциденте и матерно пошутил:

Как установлено в ходе следствия, обвиняемый нанёс ей телесные повреждения. Хм… Нанёс... Наносят крем на рожу, а он её реально там от****ил, друзья.

После этого рассмеялся и выключил камеру. Якобы так он сделал отсылку к выступлению стендап-комика, шутившего на схожую тему.

Естественно, в итоговый пресс-релиз матерный отрывок не попал, однако позже всплыл в сети. Кто его туда выложил - будут разбираться.

В интернете над таким юмором посмеялись и порассуждали над причинами такого поведения. А вот в Следкоме шутку не оценили и начали служебную проверку в отношении смешливого сотрудника.

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Метки: Видео   Следком   запись   пресс-секретарь   проверка   следственный комитет   шутка   
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46  комментариев
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29k
Егор 8 часов назад
- Шах и мат, бл.ть!
- А можно без мата?
- Шах и бл.ть!
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1k
Exciter 47 минут назад
По мне , так назвал вещи своими именами.
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5
Shyrich 2 часа назад
Он правильно сказал.
"Нанести телесные повреждения" можно по разному.
К примеру, я могу всего разок вам леща прописать, или могу десять минут фигачить ногами или кочергой. Согласитесь - результат совсем разный будет, а и там и там напишут просто "нанес телесные повреждения... Непорядок.

И вообще, считаю придирки к сотруднику совсем необоснованными, а в данное время ещё и вредительскими, ведь у проверяющих его за откровенную ерунду, могут точно найтись дела поважнее.
А у нас дурью занимаются... Вон в думе цветочки какие то выращивать на участках запрещают... Млятский цирк. Аж стыдно.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
пусть фашистов пленных на Донбассе допрашивает..их там дохрена сейчас..в командировку его туда отправить.
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5
Shyrich ☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
А с чего бы ему туда? Он что плохо выполняет работу? В упор этого не вижу.

За то вижу что ты говнецо еще то... дохера инициативный нашёлся.
Сам то чего не там, а тут ? За лайки посасываеш да полизываеш?
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0
chtnonk8 ☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
фашисты в кремле засели ...
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2k
abusafam 3 часа назад
конферансье сильно отдохнул в компании медиков, с соответствующими темами разговоров и шутками. буквально через пару часов после окончания посиделок ему нужно вести концерт. выходит на сцену. с микрофоном. щурится, трёт висок и объявляет
-рак матки. промежность. ой , простите. Марк Фрадкин. про нежность.
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5k
Горожанин 4 часа назад
В смысле, кто выложил? Скажу как было, скорее всего, дело. Этот дебил делал комментарий телевизионной бригаде местных СМИ. И так себя по обезьяннически повёл, думая, что все свои. Тупой. Они, журналисты, и выложили, скорее всего технический работник СМИ. И между прочим, он не в ответе за этого дебила в погонах. Всё правильно сделал.
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8k
Allmaster 4 часа назад
Ну, смотреть да, неприятно. А собственно он честно обозначил позицию. Что там нанес, а что он реально сделал.
Такой вот юморок.
Я туту как бы по болезни с докторами общался.
Вроде не ханжа, 24 года в автосервисе.
Но как они, медики относятся к окружающей среде, это было шоком.
А потом подумал и все нормально.
Это своего рода защита.
Ибо каждый день смотреть на смерть или общаться с туда вот вот на очереди, никаких своих нервов не хватит.
Вот на них маска цинизма.
И порой она для нас шок, типа офуели гады?
Тут вот у меня горе, а вы буднично, ну, давай ногу отрежем....
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1k
флоМастер 5 часов назад
вы еще не слышали как операционисты шутят...
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542
Александр 6 часов назад
Его служебная задача защищать граждан страны в которой он живет от физического насилия, а так же защищать их честь и достоинство... Ну мы все видели и выводы сделали кто он, и что он. Вся суть этого человека в одном видео...
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5
Shyrich Александр 2 часа назад
не умничайте.
Он правильно сказал.
"Нанести телесные повреждения" можно по разному.
К примеру, я могу всего разок вам леща прописать, или могу десять минут фигачить ногами или кочергой. Согласитесь - результат совсем разный будет, а и там и там напишут просто "нанес телесные повреждения... Непорядок.

И вообще, считаю придирки к сотруднику совсем необоснованными, а в данное время ещё и вредительскими, ведь у проверяющих его за откровенную ерунду, могут точно найтись дела поважнее.
А у нас дурью занимаются... Вон в думе цветочки какие то выращивать на участках запрещают... Млятский цирк. Аж стыдно.
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20k
Alush 6 часов назад
Что-то как-то на пустом месте вся эта шумиха. Как будто других проблем нет.
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15k
Александр 7 часов назад
Как в старом анекдоте.
Бабуля свидетелем по делу об изнасиловании:
- Гражданка Р., расскажите, что вы видели.
- Иду я, милок, вечером по парку. В кустах зашумело. Я глянула - ябуцца!
- Гражданка Р. ! Нужно говорить "Происходит половой акт без обоюдного согласия"!
- Хорошо, внучок... Иду я вечером по парку. В кустах зашумело. Я глянуло - свят-свят! Происходит половой акт без обоюдного согласия! Пригляделась... Ан нет, ироды, - ябуцца!
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5k
Denis Cudreacov 7 часов назад
Наконец СК занялись, чем-то серьезным.
Надеюсь тут они без Бастрыкина поняли, что тут серьезный крииинал!!!
Потому-что обычно, чтобы начали ловить "иностранных спецов" которые режут людей на улицах, требуется личный контроль Бастрыкина.
С другой стороны, да, тут явное преступление, а там все не однозначно.
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5k
Горожанин 7 часов назад
Реально больная личность. Но как, как это возможно в силовом органе власти? Неужели там вообще не работают структуры, которые проверяют сотрудников на адекватность.
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258
antoshka77 Горожанин 5 часов назад
вы слишком высокого мнения о подобных структурах, мягко говоря..
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92k
sapér Vodička 7 часов назад
Ближайший прогноз.............
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13k
Copycat 7 часов назад
Ну пошутил мужик, у врачей, ментов у них проф. деформация - очень циничный юмор
некоторых людей когда они не сталкивались и вдруг услышали как эти люди могут меж собой шутить может действительно ошарашить
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14k
кот базилий 7 часов назад
Он показал как он прост и близок к народу.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 часов назад
Сказал всё правильно....отх**рил.
Иногда передергивает от официального юридического языка, "нанес телесные повреждения", по русски это звучит НЕ ПРАВИЛЬНО,.......правильно "избил", поколотил, изуродовал, отдубасил, а дальше....."в результате чего человек оказался в больнице".
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5k
Макс 8 часов назад
Да ёёё!!! Это же целый отдел, небось, проверять будет. Дармоеды. Я хирург, меня на работе день поснимайте и можно к вечеру шкуру снимать, драть и сушить. Того, кто снял и не удалил привлечь за дискредитацию СК.
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15k
Vital Idol 8 часов назад
пиз*дец, в полку стендаперов прибыло! только как в СК берут таких, профпригодность проверяют?! по блату, что ли?!
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2k
Владимир 8 часов назад
У каждой профессии свой профессиональный юмор. В СК достаточно много и чёрного юмора.
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387
Евгений Эдельштейн 8 часов назад
Что вы видели,гражданка???
Видела,что е@тся в кустах!
В смысле,сношаются???
Ну да! Смотрю-- вроде сношаются...А присмотрелась -- е@тся!
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