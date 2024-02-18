«Нанёс... Наносят крем на рожу»: сотрудник Следственного комитета грубо пошутил на видео и попал под служебную проверку

Он думал, что камера не записывает, но ошибся.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Камчатскому краю Алексей Пузырев записывал сообщение об очередном инциденте и матерно пошутил:
Как установлено в ходе следствия, обвиняемый нанёс ей телесные повреждения. Хм… Нанёс... Наносят крем на рожу, а он её реально там от****ил, друзья.
После этого рассмеялся и выключил камеру. Якобы так он сделал отсылку к выступлению стендап-комика, шутившего на схожую тему.
Естественно, в итоговый пресс-релиз матерный отрывок не попал, однако позже всплыл в сети. Кто его туда выложил - будут разбираться.
В интернете над таким юмором посмеялись и порассуждали над причинами такого поведения. А вот в Следкоме шутку не оценили и начали служебную проверку в отношении смешливого сотрудника.
Источник:
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- А можно без мата?
- Шах и бл.ть!
"Нанести телесные повреждения" можно по разному.
К примеру, я могу всего разок вам леща прописать, или могу десять минут фигачить ногами или кочергой. Согласитесь - результат совсем разный будет, а и там и там напишут просто "нанес телесные повреждения... Непорядок.
И вообще, считаю придирки к сотруднику совсем необоснованными, а в данное время ещё и вредительскими, ведь у проверяющих его за откровенную ерунду, могут точно найтись дела поважнее.
А у нас дурью занимаются... Вон в думе цветочки какие то выращивать на участках запрещают... Млятский цирк. Аж стыдно.
За то вижу что ты говнецо еще то... дохера инициативный нашёлся.
Сам то чего не там, а тут ? За лайки посасываеш да полизываеш?
-рак матки. промежность. ой , простите. Марк Фрадкин. про нежность.
Выступает без ансамбля, сам бля, один бля!.....
Какие сми?
Такой вот юморок.
Я туту как бы по болезни с докторами общался.
Вроде не ханжа, 24 года в автосервисе.
Но как они, медики относятся к окружающей среде, это было шоком.
А потом подумал и все нормально.
Это своего рода защита.
Ибо каждый день смотреть на смерть или общаться с туда вот вот на очереди, никаких своих нервов не хватит.
Вот на них маска цинизма.
И порой она для нас шок, типа офуели гады?
Тут вот у меня горе, а вы буднично, ну, давай ногу отрежем....
Он правильно сказал.
"Нанести телесные повреждения" можно по разному.
К примеру, я могу всего разок вам леща прописать, или могу десять минут фигачить ногами или кочергой. Согласитесь - результат совсем разный будет, а и там и там напишут просто "нанес телесные повреждения... Непорядок.
И вообще, считаю придирки к сотруднику совсем необоснованными, а в данное время ещё и вредительскими, ведь у проверяющих его за откровенную ерунду, могут точно найтись дела поважнее.
А у нас дурью занимаются... Вон в думе цветочки какие то выращивать на участках запрещают... Млятский цирк. Аж стыдно.
Клоун, что б ему звезду с погон сняли и премии лишили.
Бабуля свидетелем по делу об изнасиловании:
- Гражданка Р., расскажите, что вы видели.
- Иду я, милок, вечером по парку. В кустах зашумело. Я глянула - ябуцца!
- Гражданка Р. ! Нужно говорить "Происходит половой акт без обоюдного согласия"!
- Хорошо, внучок... Иду я вечером по парку. В кустах зашумело. Я глянуло - свят-свят! Происходит половой акт без обоюдного согласия! Пригляделась... Ан нет, ироды, - ябуцца!
Надеюсь тут они без Бастрыкина поняли, что тут серьезный крииинал!!!
Потому-что обычно, чтобы начали ловить "иностранных спецов" которые режут людей на улицах, требуется личный контроль Бастрыкина.
С другой стороны, да, тут явное преступление, а там все не однозначно.
некоторых людей когда они не сталкивались и вдруг услышали как эти люди могут меж собой шутить может действительно ошарашить
Иногда передергивает от официального юридического языка, "нанес телесные повреждения", по русски это звучит НЕ ПРАВИЛЬНО,.......правильно "избил", поколотил, изуродовал, отдубасил, а дальше....."в результате чего человек оказался в больнице".
Хотя .... Нет-же слова ложить, есть слово класть, так что: ... того кто выклал в сеть!
Видела,что е@тся в кустах!
В смысле,сношаются???
Ну да! Смотрю-- вроде сношаются...А присмотрелась -- е@тся!