«Нанёс... Наносят крем на рожу»: сотрудник Следственного комитета грубо пошутил на видео и попал под служебную проверку

Естественно, в итоговый пресс-релиз матерный отрывок не попал, однако позже всплыл в сети. Кто его туда выложил - будут разбираться.

В интернете над таким юмором посмеялись и порассуждали над причинами такого поведения. А вот в Следкоме шутку не оценили и начали служебную проверку в отношении смешливого сотрудника.