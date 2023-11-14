Одесса тогда и сейчас: видеоэкскурсия по местам съемок "Приключения Электроника"

Любимый фильм всех советских мальчишек и девчонок снимали в Одессе и в Вильнюсе. Посмотрим, как с тех пор изменились места съемок в приморском городе на Украине.
В фильме "Приключения Электроника" события происходят в Москве. Однако съемки картины проводились в Одессе и в микрорайоне Лаздинай города Вильнюс.
В картине Бромберга можно увидеть, как выглядели одесский Дворец спорта на проспекте Шевченко (это здание построили за несколько лет до начала съемок), Дворец культуры политеха, здание на Ришельевской, 14 (в нём в фильме располагался "Магазин игрушек"). Также в фильме засветились жилой дом на Канатной, 29 -там жил шестиклассник Сережа Сыроежкин, админкорпус завода "Эпсилон", швейная фабрика имени Воровского, дендропарк, где снимали эпизод с собаками...
В соцсетях завирусилось видео, в котором показали, как выглядят некоторые места съемок легендарного фильма. Судя по видео, Одесса почти не изменилась.
А вот братья Торсуевы, конечно, повзрослели. Они дают концерты, выступают со своей группой. Но в Одессу им вход заказан: за творческие вечера, которые Торсуевы проводили на Донбассе, братья внесены в список "Миротворец".
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