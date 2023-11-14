FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12222 поста • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Одесса тогда и сейчас: видеоэкскурсия по местам съемок "Приключения Электроника"

Одесса тогда и сейчас: видеоэкскурсия по местам съемок "Приключения Электроника"

Автор:
14 ноября 2023 10:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Одесса   Торсуевы   приключения электроника   съемки   тогда и сейчас   фильм   
742
2
1

Любимый фильм всех советских мальчишек и девчонок снимали в Одессе и в Вильнюсе. Посмотрим, как с тех пор изменились места съемок в приморском городе на Украине.

В фильме "Приключения Электроника" события происходят в Москве. Однако съемки картины проводились в Одессе и в микрорайоне Лаздинай города Вильнюс.


В картине Бромберга можно увидеть, как выглядели одесский Дворец спорта на проспекте Шевченко (это здание построили за несколько лет до начала съемок), Дворец культуры политеха, здание на Ришельевской, 14 (в нём в фильме располагался "Магазин игрушек"). Также в фильме засветились жилой дом на Канатной, 29 -там жил шестиклассник Сережа Сыроежкин, админкорпус завода "Эпсилон", швейная фабрика имени Воровского, дендропарк, где снимали эпизод с собаками...


В соцсетях завирусилось видео, в котором показали, как выглядят некоторые места съемок легендарного фильма. Судя по видео, Одесса почти не изменилась.



А вот братья Торсуевы, конечно, повзрослели. Они дают концерты, выступают со своей группой. Но в Одессу им вход заказан: за творческие вечера, которые Торсуевы проводили на Донбассе, братья внесены в список "Миротворец".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Одесса   Торсуевы   приключения электроника   съемки   тогда и сейчас   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Андрей Иванов 16 минут назад
А почему взрослые Сыроежкины похожи на профессора Громова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
hebpat 16 минут назад
Запустили город, кокой он был класный при союзе и в первые годы 90-х
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Нда... Шо-то, как-то не расцвело без "оккупантов". Как-то всё неухожено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
Matias Полчаса назад
Это да... Часть нашего общего советского детства...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

198749



Другие посты автора
Популярное в сообществах
41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев
41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Набирающие популярность в сообществах
ФотоВсячина
ФотоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#фильм#полиция#аварии#СССР#подборка#съемка
#в мире#люди#кино#Юмор#история#ДТП#мигранты#авто аварии#Москва#девушки
#животные#интересное#факты#машина#Прикол#собака#позитив#Автовсячина#роль#дети
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" «Теперь я на пенсии»: 90-летний Майкл Кейн завершил карьеру, чтобы не играть стариков «Теперь я на пенсии»: 90-летний Майкл Кейн завершил карьеру, чтобы не играть стариков Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах» Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах» 35 закулисных фотографий со съёмок знаменитых фильмов 35 закулисных фотографий со съёмок знаменитых фильмов 9 интересных фактов о фильме "Майор Пейн", о которых многие не знают 9 интересных фактов о фильме "Майор Пейн", о которых многие не знают

На что жалуетесь?

Вернуться