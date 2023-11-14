Одесса тогда и сейчас: видеоэкскурсия по местам съемок "Приключения Электроника"

В фильме "Приключения Электроника" события происходят в Москве. Однако съемки картины проводились в Одессе и в микрорайоне Лаздинай города Вильнюс.

В картине Бромберга можно увидеть, как выглядели одесский Дворец спорта на проспекте Шевченко (это здание построили за несколько лет до начала съемок), Дворец культуры политеха, здание на Ришельевской, 14 (в нём в фильме располагался "Магазин игрушек"). Также в фильме засветились жилой дом на Канатной, 29 -там жил шестиклассник Сережа Сыроежкин, админкорпус завода "Эпсилон", швейная фабрика имени Воровского, дендропарк, где снимали эпизод с собаками...

В соцсетях завирусилось видео, в котором показали, как выглядят некоторые места съемок легендарного фильма. Судя по видео, Одесса почти не изменилась.