В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, 4-й барон Ротшильд родился в 1936 году в графстве Беркшир. Получил превосходное образование в Итонском колледже и Оксфорде. Свою карьеру он начал в 1963 году в семейном банке NM Rothschild & Sons, а в последующие годы став одним из создателей Группы страховых компаний (J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place). В 2002 году лорд Ротшильд из рук ныне покойной королевы Елизаветы II получил "Орден Заслуг".

Отмечается, что Ротшильд, помимо прочего, был известен своей поддержкой филантропических и экологических инициатив, а также еврейских благотворительных организаций.