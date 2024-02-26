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В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд

В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд

Автор:
26 февраля 2024 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   Ротшильд   династия   миллиардер   смерть   финансист   
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Главе лондонской ветви семьи Ротшильдов было 87 лет.

Британский финансист и бизнесмен из известнейшей во всём мире династии Ротшильдов скончался в поместье Уоддесдон в Бакингемшире. Об этом местным изданиям сообщила семья лорда Натаниэля Чарльза Джейкоба Ротшильда.

"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям", — говорится в заявлении поместья Уоддесдон, которое управляется фондом Ротшильдов.

Члены семьи сообщили, что Джейкоб Ротшильд будут похоронен по еврейским обычаям на небольшой семейной церемонии, после чего в честь человека, оказавшего заметное влияние на жизни многих людей, установят мемориал.

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, 4-й барон Ротшильд родился в 1936 году в графстве Беркшир. Получил превосходное образование в Итонском колледже и Оксфорде. Свою карьеру он начал в 1963 году в семейном банке NM Rothschild & Sons, а в последующие годы став одним из создателей Группы страховых компаний (J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place). В 2002 году лорд Ротшильд из рук ныне покойной королевы Елизаветы II получил "Орден Заслуг".


Отмечается, что Ротшильд, помимо прочего, был известен своей поддержкой филантропических и экологических инициатив, а также еврейских благотворительных организаций.

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Метки: Британия   Ротшильд   династия   миллиардер   смерть   финансист   
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19  комментариев
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32k
Юрьевич 43 минуты назад
С 1991 года он числится главным зачинщиком мировых конфликтов. На его деньги были проспонсированы цветные революции в Грузии, Кыргызстане, на Ближнем Востоке, Африке и Украине.
Земля стекловатой жидяре.
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2k
Andrey Selin Минуту назад
Да и хой с ним...
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8k
Станислав 3 минуты назад
Одной мразью на планете стало меньше.
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11k
Дмитрий 10 минут назад
А ещё был причастен к десятку переворотов в мире, на деньги которого они произошли. По этому, сдох и слава богу!
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5k
Отвратительный Мужик 11 минут назад
Гори в аду гнида
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62k
hpgjzsorqzo4 13 минут назад
Вот эти твари кортавые и правят миром , решают кому жить а кому нет , земля ему стекловатой.
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878
Шурман 15 минут назад
Ждем Сороса и на этом почти закончено а с ним и Била .
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1k
АртемШишков 17 минут назад
Земля стекловатой ! Гори в аду !
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5k
Ухалус Посовиномус 17 минут назад
Одна тварь сдохла. Будем горячо молиться, за вымирание всего клана в ближайшие месяцы.
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157
ДокторКто 20 минут назад
мой дед его перерос) моему 89 исполнилось в 11 января)
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43
Васек повесил трубача Полчаса назад
Истинно хорошие новости!
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837
Сосед ватажный Полчаса назад
И сколько миллиардов в гроб с собой смог унести?
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32k
Юрьевич Полчаса назад
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23k
Слепой Пью Полчаса назад
Сдох, наконец.
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Burzum
Лесник
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