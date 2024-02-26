В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд

Главе лондонской ветви семьи Ротшильдов было 87 лет.
Британский финансист и бизнесмен из известнейшей во всём мире династии Ротшильдов скончался в поместье Уоддесдон в Бакингемшире. Об этом местным изданиям сообщила семья лорда Натаниэля Чарльза Джейкоба Ротшильда.
"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям", — говорится в заявлении поместья Уоддесдон, которое управляется фондом Ротшильдов.
Члены семьи сообщили, что Джейкоб Ротшильд будут похоронен по еврейским обычаям на небольшой семейной церемонии, после чего в честь человека, оказавшего заметное влияние на жизни многих людей, установят мемориал.
Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, 4-й барон Ротшильд родился в 1936 году в графстве Беркшир. Получил превосходное образование в Итонском колледже и Оксфорде. Свою карьеру он начал в 1963 году в семейном банке NM Rothschild & Sons, а в последующие годы став одним из создателей Группы страховых компаний (J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place). В 2002 году лорд Ротшильд из рук ныне покойной королевы Елизаветы II получил "Орден Заслуг".
Отмечается, что Ротшильд, помимо прочего, был известен своей поддержкой филантропических и экологических инициатив, а также еврейских благотворительных организаций.
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Земля стекловатой жидяре.