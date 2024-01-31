Почти вечная музыка от «Музыкальных гробовщиков»

На предварительном этапе оговаривается содержание пластинки. Длительность записи составляет 18 минут с каждой стороны. Поскольку подбор – это зачастую совместный процесс, то сотрудники крематория уже сделали вывод, что наибольшей популярностью пользуются голосовые и сообщения оставленные на автоответчике, а также запись особенных моментов и разговоров с любимыми.

По желанию конверт можно оформить фотографиями умершего. Создание пластинки с частицей праха – удовольствие не из дешёвых и обойдется заказчику в 1 490 фунтов стерлингов.