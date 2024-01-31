Почти вечная музыка от «Музыкальных гробовщиков»

Виниловые пластинки – это классика, ретро, ностальгия. Креативные ребята из Саутгемптона (Британия) придумали способ сохранения с их помощью особенно тёплых и трогательных воспоминаний.
Сотрудники крематория Уэссекс-Вейл (Wessex Vale), как сообщает издание The Sun, дополнили перечень предлагаемых услуг ещё одной. Необычной. Ребята, которые называют себя «Музыкальными гробовщиками», делают виниловые пластинки с добавлением частицы пепла кремированного покойного.
Владелец компании Джейсон Лич отрекомендовал новую услугу следующим образом:
Мы разработали уникальный процесс, который позволяет впрессовывать небольшое количество праха близкого человека в настоящие виниловые пластинки, создавая аудиовизуальный памятник.
На предварительном этапе оговаривается содержание пластинки. Длительность записи составляет 18 минут с каждой стороны. Поскольку подбор – это зачастую совместный процесс, то сотрудники крематория уже сделали вывод, что наибольшей популярностью пользуются голосовые и сообщения оставленные на автоответчике, а также запись особенных моментов и разговоров с любимыми.
По желанию конверт можно оформить фотографиями умершего. Создание пластинки с частицей праха – удовольствие не из дешёвых и обойдется заказчику в 1 490 фунтов стерлингов.
Пока оформление заказа доступно только для жителей Саутгемптона. Но при востребованности услуги создания пластинок с прахом сотрудники Уэссекс-Вейл не исключают расширения географии присутствия и выхода на мировой рынок.
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а делать из мертвеца пластинку или украшение это не просто извращение это уже психическое заболевание . это все равно что сделать из него чучело и поставить в прихожей.