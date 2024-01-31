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Почти вечная музыка от «Музыкальных гробовщиков»

Почти вечная музыка от «Музыкальных гробовщиков»

Автор:
31 января 2024 12:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   Музыкальные гробовщики   бизнес   винил   запись   изготовление   крематорий   память   пластинка   услуга   
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Виниловые пластинки – это классика, ретро, ностальгия. Креативные ребята из Саутгемптона (Британия) придумали способ сохранения с их помощью особенно тёплых и трогательных воспоминаний.

Сотрудники крематория Уэссекс-Вейл (Wessex Vale), как сообщает издание The Sun, дополнили перечень предлагаемых услуг ещё одной. Необычной. Ребята, которые называют себя «Музыкальными гробовщиками», делают виниловые пластинки с добавлением частицы пепла кремированного покойного.

Владелец компании Джейсон Лич отрекомендовал новую услугу следующим образом:

Мы разработали уникальный процесс, который позволяет впрессовывать небольшое количество праха близкого человека в настоящие виниловые пластинки, создавая аудиовизуальный памятник.

На предварительном этапе оговаривается содержание пластинки. Длительность записи составляет 18 минут с каждой стороны. Поскольку подбор – это зачастую совместный процесс, то сотрудники крематория уже сделали вывод, что наибольшей популярностью пользуются голосовые и сообщения оставленные на автоответчике, а также запись особенных моментов и разговоров с любимыми.

По желанию конверт можно оформить фотографиями умершего. Создание пластинки с частицей праха – удовольствие не из дешёвых и обойдется заказчику в 1 490 фунтов стерлингов.

Пока оформление заказа доступно только для жителей Саутгемптона. Но при востребованности услуги создания пластинок с прахом сотрудники  Уэссекс-Вейл не исключают расширения географии присутствия и выхода на мировой рынок.

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Метки: Британия   Музыкальные гробовщики   бизнес   винил   запись   изготовление   крематорий   память   пластинка   услуга   
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5k
Харон 2 часа назад
Мерзость и извращение.
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1k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
ну тупость же . наши близкие умирая и так остаются с нами - в памяти .
а делать из мертвеца пластинку или украшение это не просто извращение это уже психическое заболевание . это все равно что сделать из него чучело и поставить в прихожей.
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Шапкин Час назад
Оставьте умерших в покое.
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