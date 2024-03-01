Поющее дерево в Бернли

Оказывается, не только птицы могут удивлять людей своими завораживающими руладами, но и деревья тоже. Правда, не совсем обычные.
На невысоком горном хребте – Пеннинских горах, что в северной части Англии, находится это необычное творение, которое называют Поющим деревом. Нестандартная конструкция привлекает не только местных жителей, но и завоевала популярность во всём мире.
С хребта открывается дивный вид на город Бернли графства Ланкашир. Описания объекта в Сети очень противоречивы и неоднозначны. Одни сравнивают дерево с обломками инопланетного корабля или даже чем-то из фильма ужасов. Другие находят в нестандартной архитектуре определённую эстетику.
Поющее дерево известно тем, что создаёт мелодию, которая является одновременно жутковатой и в то же время странно успокаивающей.
Дерево было построено в 2006 году по проекту удостоенных наград архитекторов Майка Тонкина и Анны Лю в рамках проекта, целью которого было создание серии достопримечательностей в сельской местности.
На месте дерева из Бернли когда-то находилась ретрансляционная станция с ветхим кирпичным зданием и неиспользуемыми телеграфными линиями. Станция была демонтирована, а линии срублены и отправлены на переработку, чтобы освободить место для дерева, которое должно было выделяться на фоне сурового пейзажа горного хребта Пеннин.
Поющее дерево стало одной из четырёх достопримечательностей, установленных на Пеннинских горах с целью привнести в местную сельскую местность немного креатива.
Конструкция высотой 3 метра состоит из 21 слоя и была собрана из 322 кусков оцинкованных стальных труб.
Спроектированное ведущей лондонской архитектурной студией Tonkin Liu с бюджетом в 150 000 фунтов стерлингов, Поющее дерево было завершено в конце 2006 года и быстро завоевало всеобщее признание благодаря своему необычному виду и космической мелодике.
Одним в звучании дерева слышатся шаманские завывания, другим – тихие эльфийские напевы. Но в силу непредсказуемости погоды мелодии, исполняемые им, всегда разные.
Анна Лю считает, что с главной задачей – превратить ветер в музыку и извлечь что-то положительно из ветреной погоды, они успешно справились.
Название также является отсылкой к немецкому фильму-сказке «Поющее, звенящее деревце» 1957 года, повествующем о принцессе, пожелавшей получить в подарок волшебное поющее деревце, проклятии, наложенном на принца злым карликом, и силе истинной любви.
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