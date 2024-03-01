Поющее дерево в Бернли

Поющее дерево известно тем, что создаёт мелодию, которая является одновременно жутковатой и в то же время странно успокаивающей.

Дерево было построено в 2006 году по проекту удостоенных наград архитекторов Майка Тонкина и Анны Лю в рамках проекта, целью которого было создание серии достопримечательностей в сельской местности.