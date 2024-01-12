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Молодой спортсмен планирует побить рекорд по самому медленному сердцебиению

Молодой спортсмен планирует побить рекорд по самому медленному сердцебиению

Автор:
12 января 2024 11:01
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Британия   Кэмерон Джонсон   медицина   норма   рекорд   сердце   сердцебиение   частота   экг   
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От 60 до 85. Именно в этих пределах лежит нормальная для здорового взрослого человека частота сердцебиения. Но есть люди, которых такой расклад не устраивает.

Молодой активный мужчина Кэмерон Джонсон утверждает, что именно у него сейчас самый медленный пульс на планете. Настоящий рекорд принадлежит британскому пенсионеру и зафиксирован врачами на отметке 26 ударов в минуту.

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Кэмерон настаивает, что его показали не 4 удара меньше. Такие показатели, как рассказал житель Ньюкасла Daily Mail, зафиксированы медицинским трекером ещё 7 лет назад.

При этом молодой эколог совершенно здоров и увлекается бегом и ездой на велосипеде, любит играть в футбол и бадминтон. Единственным побочным эффектом состояния бывает периодическая головная боль.

Кардиолог официально зарегистрировал его частоту сердечных сокращений в пределах 30 с небольшим во время ЭКГ, сделанной несколько лет назад. Но тревожные звоночки прозвенели только в июле прошлого года, когда терапевт измерил пульс Джонсона.

Медики решились на длительное исследование, подключив парня на сутки к аппарату ЭКГ. В итоге получили результаты – частота сердечных сокращений варьировалась от 22 (ночью) до 30 ударов в минуту.

Как уже отмечалось, для человека в возрасте от 16 до 60 лет нормальными считаются показатели от 60 до 85 ударов. Максимум до 100, если брать в расчёт уровень физической активности, занятия спортом и активные нагрузки. Но если показатели ниже, то речь уже идёт о брадикардии (от греческого «брадис» — «медленный» и «кардиа» — «сердце»). В медицине это состояние характеризуется замедлением частоты сердечных сокращений до менее чем 60 ударов в минуту у взрослых, не являющихся тренированными атлетами, или менее чем 100-60 у детей и подростков в зависимости от возраста. Может свидетельствовать о заболеваниях сердечной мышцы и внесердечных патологиях.

Кэмерон решил использовать своё особенное состояние и побить рекорд нынешнего рекодсмена Дэниела Грина.

Для официального занесения своего необычного рекорда в Книгу ему потребуется провести сутки, подключившись к аппарату ЭКГ, за которым будут наблюдать два представителя издания Гиннесса.

Его официальное число будет равно среднему значению трех наименьших показателей пульса за сутки. Помимо этого понадобится обширный перечень документации, видео и ряд других доказательств.

А вы давно измеряли частоту сердечных сокращений? Бывали ли какие-то странные – слишком высокие или низкие показатели?

Источник:

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Метки: Британия   Кэмерон Джонсон   медицина   норма   рекорд   сердце   сердцебиение   частота   экг   
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1  комментарий
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Vlamir Полчаса назад
Можно и просто остановить!
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