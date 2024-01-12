Молодой спортсмен планирует побить рекорд по самому медленному сердцебиению

Кэмерон настаивает, что его показали не 4 удара меньше. Такие показатели, как рассказал житель Ньюкасла Daily Mail, зафиксированы медицинским трекером ещё 7 лет назад.

При этом молодой эколог совершенно здоров и увлекается бегом и ездой на велосипеде, любит играть в футбол и бадминтон. Единственным побочным эффектом состояния бывает периодическая головная боль.