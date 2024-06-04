В Москве обрушилась шахта лифта вместе с рабочими

Шум от падения слышали все жители дома.
В Бобровом переулке в Москве во время ремонтных работ обрушилась шахта. Момент обрушения попал на видео. На нём видно, что шахта рушится вместе с рабочими. Один из них упал с высоты второго этажа, а другой повис на раме. Ему позже помогли спуститься.
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В пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов заявили, что работы по установке новой шахты и замене лифта будут «выполнены в установленные сроки». Также там заявили, что во время обрушения шахты никто не пострадал, сообщают "Известия".
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Дом, где произошло обрушение, признан объектом культурного наследия и известен как доходный дом Лансере, он был построен в 1915–1933 годах, через несколько лет достроили восьмой этаж. С 1934 года в одной из квартир жил академик живописи Евгений Лансере.
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Рабочие ремонтировали шахту лифта. О причинах падения шахты пока не сообщается.
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Специалисты же ремонтируют! Из средней азии правда... И делают так, что до их "ремонта" было как-то надёжней и качественней...
У нас в соседнем доме пожар был в подъезде... сгорела проводка сразу после её капитального ремонта... Ну не правильно квартиры к фазам подключили, ну сечение не правильно рассчитали, ну купили провода по дешёвке на рынке... без маркировки! Ну подумаешь фигня какая! Но зато капитальный ремонт произвели же!
В нашем доме после капремонта лежаков канализации через несколько дней подвал дерьмом затопило! Ну не знали они, что по снип нужно уклон делать 2см на метр! Ну с кем не бывает? Ну положили они в горизонт и на глаз, а местами с обратным уклоном, ну сделали 6 поворотов под 90 градусов! Но трубы то поменяли на новые!