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В Москве обрушилась шахта лифта вместе с рабочими

В Москве обрушилась шахта лифта вместе с рабочими

Автор:
04 июня 2024 19:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   ЧП   лифт   обрушение шахты лифта   падение   происшествия   шахта лифта   
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Шум от падения слышали все жители дома.

В Бобровом переулке в Москве во время ремонтных работ обрушилась шахта. Момент обрушения попал на видео. На нём видно, что шахта рушится вместе с рабочими. Один из них упал с высоты второго этажа, а другой повис на раме. Ему позже помогли спуститься.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов заявили, что работы по установке новой шахты и замене лифта будут «выполнены в установленные сроки». Также там заявили, что во время обрушения шахты никто не пострадал, сообщают "Известия".

Дом, где произошло обрушение, признан объектом культурного наследия и известен как доходный дом Лансере, он был построен в 1915–1933 годах, через несколько лет достроили восьмой этаж. С 1934 года в одной из квартир жил академик живописи Евгений Лансере.

Рабочие ремонтировали шахту лифта. О причинах падения шахты пока не сообщается.


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Метки: Москва   ЧП   лифт   обрушение шахты лифта   падение   происшествия   шахта лифта   
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5  комментариев
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33k
Юрьевич 38 минут назад
Повезло жителям, что это произошло в момент ремонта, а не после.
Специалисты же ремонтируют! Из средней азии правда... И делают так, что до их "ремонта" было как-то надёжней и качественней...
У нас в соседнем доме пожар был в подъезде... сгорела проводка сразу после её капитального ремонта... Ну не правильно квартиры к фазам подключили, ну сечение не правильно рассчитали, ну купили провода по дешёвке на рынке... без маркировки! Ну подумаешь фигня какая! Но зато капитальный ремонт произвели же!
В нашем доме после капремонта лежаков канализации через несколько дней подвал дерьмом затопило! Ну не знали они, что по снип нужно уклон делать 2см на метр! Ну с кем не бывает? Ну положили они в горизонт и на глаз, а местами с обратным уклоном, ну сделали 6 поворотов под 90 градусов! Но трубы то поменяли на новые!
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271
ya da 13 минут назад
Чебуреки накосячили
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44k
Карандаш 38 минут назад
Отгнили крепления приставной шахты или не успели закрепить? Не понятно какой ремонт делали. Если отгнили, то пусть так, а не с пассажирами через пару месяцев.
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16k
Александр Час назад
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5089 постов (4874 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358124



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