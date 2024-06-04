В Москве обрушилась шахта лифта вместе с рабочими

В Бобровом переулке в Москве во время ремонтных работ обрушилась шахта. Момент обрушения попал на видео. На нём видно, что шахта рушится вместе с рабочими. Один из них упал с высоты второго этажа, а другой повис на раме. Ему позже помогли спуститься.