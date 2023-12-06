Пилотам, посадившим в поле самолёт с пассажирами, предложили написать заявление «по собственному желанию»

В компании провели расследование и выяснили, что можно было обойтись без героизма и не рисковать жизнями людей.
12 сентября два пилота «Уральских авиалиний» прославились на всю страну. Они работали на рейсе Сочи-Омск и экстренно посадили борт прямо в поле в Новосибирской области. В самолёте было 165 человек, 22 из них - дети.
После этого пилотов стали нахваливать и говорить, что им нужно немедленно дать звания Героев. Ещё бы - такая тяжелейшая посадка и ни одного погибшего и даже раненого. А ответственность за эту суету поначалу возложили на отказ в гидравлической системе - пилоты посчитали, что это очень веская причина и плюхнули борт прямо на травку. Что никто не пострадал - это просто чудо. Кстати, похожий случай с теми же «Уральскими авиалиниями» был и в 2019 году.
А касательно последнего инцидента - началось расследование. И выяснилось, что экипаж неверно рассчитал количество топлива, они и не могли долететь до Новосибирска. Да и не надо было, борт мог приземлиться в Омске, условия это позволяли. Но члены экипажа посчитали иначе и едва избежали катастрофы.
Когда расследование завершилось и комиссия Росавиации предоставила отчёт, пилотов вызвали к начальству на разговор. Как позже утверждали их родственники - капитану и второму пилоту предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. А те якобы отказались.
Также сообщают, что к делу уже подключилась прокуратура. Только не уточняют - связано ли это с давлением при попытке увольнения или же с результатами расследования Росавиации.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили следующее:
Мы официально отказываемся комментировать эту ситуацию, которая появилась.
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Что в случае посадки на поле - ответственность будут нести «Уральские авиалинии», а это затраты!
А если бы не дай Бог разбились - «Уральские авиалинии» получили бы страховки.
А теперь нашлись люди которые знают как было надо действовать, в духе "вот если бы я был пилотом то я бы....."
Еслибисты одним словом.
Только пилоты рисковали не только имуществом, но и жизнями пассажиров.