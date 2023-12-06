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Пилотам, посадившим в поле самолёт с пассажирами, предложили написать заявление «по собственному желанию»

Пилотам, посадившим в поле самолёт с пассажирами, предложили написать заявление «по собственному желанию»

Автор:
06 декабря 2023 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Прокуратура   Уральские авиалинии   борт   пассажиры   пилоты   самолет   увольнение   экипаж   
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В компании провели расследование и выяснили, что можно было обойтись без героизма и не рисковать жизнями людей.

12 сентября два пилота «Уральских авиалиний» прославились на всю страну. Они работали на рейсе Сочи-Омск и экстренно посадили борт прямо в поле в Новосибирской области. В самолёте было 165 человек, 22 из них - дети.

После этого пилотов стали нахваливать и говорить, что им нужно немедленно дать звания Героев. Ещё бы - такая тяжелейшая посадка и ни одного погибшего и даже раненого. А ответственность за эту суету поначалу возложили на отказ в гидравлической системе - пилоты посчитали, что это очень веская причина и плюхнули борт прямо на травку. Что никто не пострадал - это просто чудо. Кстати, похожий случай с теми же «Уральскими авиалиниями» был и в 2019 году.

А касательно последнего инцидента - началось расследование. И выяснилось, что экипаж неверно рассчитал количество топлива, они и не могли долететь до Новосибирска. Да и не надо было, борт мог приземлиться в Омске, условия это позволяли. Но члены экипажа посчитали иначе и едва избежали катастрофы.

Когда расследование завершилось и комиссия Росавиации предоставила отчёт, пилотов вызвали к начальству на разговор. Как позже утверждали их родственники - капитану и второму пилоту предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. А те якобы отказались.

Также сообщают, что к делу уже подключилась прокуратура. Только не уточняют - связано ли это с давлением при попытке увольнения или же с результатами расследования Росавиации.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили следующее:
Мы официально отказываемся комментировать эту ситуацию, которая появилась.


Источник:

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Метки: Прокуратура   Уральские авиалинии   борт   пассажиры   пилоты   самолет   увольнение   экипаж   
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12  комментариев
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16k
Совранский Час назад
Я не следователь по делам на воздушном транспорте, но логика подсказывает.
Что в случае посадки на поле - ответственность будут нести «Уральские авиалинии», а это затраты!
А если бы не дай Бог разбились - «Уральские авиалинии» получили бы страховки.
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23k
sanchesS80 Минуту назад
Ну и всё - хрен их кто теперь на лётную работу возьмёт. Молодого капитана может еще возьмут куда вторым пилотом, а более возрастного второго уже нет.
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4k
просто Дмитрий 12 минут назад
Похоже, что те, которые в кабинетных креслах намного "умнее" тех, которые в критической ситуации действуют, сидя в кресле аварийного самолета, который находится в небе
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
а может быть самому Руководству "Уральских авиалиний" сменить тёплые насиженные кресла и переквалифицироваться в управдомы?
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 40 минут назад
Вероятно пилоты докладывали о состоянии самолета и количестве топлива соответствующим службам, по другому быть не может.
А теперь нашлись люди которые знают как было надо действовать, в духе "вот если бы я был пилотом то я бы....."
Еслибисты одним словом.
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3k
xbrat Час назад
Фильм "Чудо на Гудзоне" напоминает это все...
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12k
Б.Касторский Час назад
Из них поспешно сделали героев, хотя многие эксперты говорили, что экипаж сильно просчитался и ошибся. Увольняют? Хорошо, что не взыскивают деньги за "героизм".
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