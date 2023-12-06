Пилотам, посадившим в поле самолёт с пассажирами, предложили написать заявление «по собственному желанию»

После этого пилотов стали нахваливать и говорить, что им нужно немедленно дать звания Героев. Ещё бы - такая тяжелейшая посадка и ни одного погибшего и даже раненого. А ответственность за эту суету поначалу возложили на отказ в гидравлической системе - пилоты посчитали, что это очень веская причина и плюхнули борт прямо на травку. Что никто не пострадал - это просто чудо. Кстати, похожий случай с теми же «Уральскими авиалиниями» был и в 2019 году.

А касательно последнего инцидента - началось расследование. И выяснилось, что экипаж неверно рассчитал количество топлива, они и не могли долететь до Новосибирска. Да и не надо было, борт мог приземлиться в Омске, условия это позволяли. Но члены экипажа посчитали иначе и едва избежали катастрофы.