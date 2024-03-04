В октябре этим чудесным часам исполнится 611 лет, что делает их третьими самыми старыми астрономическими часами в мире, но при этом старейшими из тех, что работают до сих пор. Часы полностью механические и показывают относительное положение Солнца, Луны, созвездий Зодиака, а порой и других планет. Само собой, они также показывают время и дату. Каждый час происходит мини-представление: Смерть переворачивает песочные часы, затем появляются фигурки 12 апостолов и кланяются зрителям. Представление завершает крик ворона и бой курантов. В Праге существует поверье, что если что-то случится с часами, фигурка Смерти в виде скелета кивнет головой, и Прагу постигнет горе. Из-за этой легенды жители Праги охотно пожертвовали дерево на ремонт часов, когда они пострадали в 1945 году в ходе войны, хотя в то время в стране был большой дефицит этого материала.