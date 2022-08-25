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35 потрясающих археологических открытий и находок

35 потрясающих археологических открытий и находок

Автор:
25 августа 2022 19:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Открытия   артефакты   археология   интересно   история   находки   
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36

Если вы с детства мечтали почувствовать себя Индианой Джонсом, то это ваш шанс. Твиттер-аккаунт ArchaeoHistories коллекционирует самые разные артефакты и занятные факты, которые позволят с головой окунуться в историю нашего удивительного мира.

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7. Недавние засухи в Европе снова обнажили «Голодные камни» в некоторых реках Чехии и Германии. Эти камни использовались, чтобы отметить низкий уровень рек, что предвещало голод. Этот находится на реке Эльбе, и надпись 1616 года гласит: «Если видишь меня, плачь».

8. Деревянная статуя жреца и писца Каапера, обнаруженная в его мастабе в Египте. Глаза выполнены из горного хрусталя и медных пластинок. Статуе около 4500 лет. Египетский музей, Каир

9. Череп арсинойтерия в практически идеальном состоянии. Это вымершее млекопитающее, жившее примерно 35–30 миллионов лет назад в периоды от позднего эоцена до раннего олигоцена. Первые останки были обнаружены в 1902 году в Африке

15. Эта дубовая дверь в Вестминстерском аббатстве является старейшей и единственной англо-саксонской дверью в Великобритании. Дверь стоит уже более 950 лет, начиная с правления Эдуарда Исповедника в 1050-х годах. Дверь была сделана из цельного дуба из Восточной Англии в средние века.

16. Пистолет, спрятанный в Библии, был изготовлен для Франческо Морозини, венецианского дожа (1619-1694). Владелец мог потянуть за шелковую закладку, чтобы выстрелить прямо из закрытой книги

22. Дерево Туле в штате Оахака, Мексика, является деревом с самым большим диаметром ствола в мире. Оно достигает почти 60 метров в окружности и имеет высоту 42 метра. Дереву примерно 2000 лет.

27. Тератаспис — трилобит длиной 60 сантиметров из раннего девонского периода, около 397 миллионов лет назад. Обитал в морях на территории нынешних штатов Нью-Йорк и Онтарио

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Открытия   артефакты   археология   интересно   история   находки   
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27k
Квантовый переход Час назад
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zulluz 11 минут назад
Комментарий к фото
смотрю на эту красоту и понимаю, что мы с нашим упрощением просто деградируем
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15k
Bill 21 минуту назад
По поводу египетских предметов старины. Египет давно был оккупирован арабами, а настоящие египтяне поголовно вырезаны. Оккупанты считают, что и пирамиды следовало бы разрушить.
Поэтому лично я против того, чтобы возвращать культурное наследие египтян арабам.
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18k
Corvus Corax 57 минут назад
Смысл собрать кучу фото из солянки и с главной?
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