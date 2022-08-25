35 потрясающих археологических открытий и находок

Если вы с детства мечтали почувствовать себя Индианой Джонсом, то это ваш шанс. Твиттер-аккаунт ArchaeoHistories коллекционирует самые разные артефакты и занятные факты, которые позволят с головой окунуться в историю нашего удивительного мира.
1. Римский серебряный кинжал возрастом 2000 лет, найденный стажером-археологом в 2019 году в Германии. До и после девяти месяцев реставрации
3. Римские игральные кости из горного хрусталя с маркировкой от одного до шести, I-II век нашей эры. Британский музей
4. Метеорит Фукан, найденный в Китае в 2000 году. Каменно-железный метеорит, заполненный кристаллами оливина. Его возраст оценивается в 4,5 миллиарда лет
5. Перевернутая смоковница в Баколи, Италия. Никто точно не знает, как дерево оказалось там или как оно выжило, но год за годом оно продолжает расти и плодоносить
6. Статуя Ясукэ, африканского раба, прибывшего в Японию в 1579 году и ставшего первым чернокожим самураем
7. Недавние засухи в Европе снова обнажили «Голодные камни» в некоторых реках Чехии и Германии. Эти камни использовались, чтобы отметить низкий уровень рек, что предвещало голод. Этот находится на реке Эльбе, и надпись 1616 года гласит: «Если видишь меня, плачь».
8. Деревянная статуя жреца и писца Каапера, обнаруженная в его мастабе в Египте. Глаза выполнены из горного хрусталя и медных пластинок. Статуе около 4500 лет. Египетский музей, Каир
9. Череп арсинойтерия в практически идеальном состоянии. Это вымершее млекопитающее, жившее примерно 35–30 миллионов лет назад в периоды от позднего эоцена до раннего олигоцена. Первые останки были обнаружены в 1902 году в Африке
10. 4000-летняя повозка, сделанная из дуба, была обнаружена в армянском селе Лчашен, недалеко от Севана. Это одна из старейших повозок в мире
11. Великолепный снимок из затонувшего города Гераклион недалеко от побережья Александрии в Египте
13. Резной купол Луна Васахи, джайнского храма 13 века, полностью построенного из белого мрамора. Гора Абу, Раджастхан, Индия
15. Эта дубовая дверь в Вестминстерском аббатстве является старейшей и единственной англо-саксонской дверью в Великобритании. Дверь стоит уже более 950 лет, начиная с правления Эдуарда Исповедника в 1050-х годах. Дверь была сделана из цельного дуба из Восточной Англии в средние века.
16. Пистолет, спрятанный в Библии, был изготовлен для Франческо Морозини, венецианского дожа (1619-1694). Владелец мог потянуть за шелковую закладку, чтобы выстрелить прямо из закрытой книги
20. 2000-летняя римская общественная баня до сих пор используется местными жителями в городе Хенчела, Алжир
22. Дерево Туле в штате Оахака, Мексика, является деревом с самым большим диаметром ствола в мире. Оно достигает почти 60 метров в окружности и имеет высоту 42 метра. Дереву примерно 2000 лет.
23. Знаменитое дерево Замалек, расположенное посреди улицы, ведущей к Каирской башне, было привезено из Индии по приказу хедива Исмаила и посажено в 1868 году
24. Персидский лазуритовый кинжал ханджар с рукоятью в виде лошади, 19 век н.э. Коллекция Аль-Сабах, Кувейт
26. Самая старая библиотека во Франции расположена в Нойоне и все еще работает. Построена в конце средневековья или в начале эпохи Возрождения, примерно 1506-1507 годы
27. Тератаспис — трилобит длиной 60 сантиметров из раннего девонского периода, около 397 миллионов лет назад. Обитал в морях на территории нынешних штатов Нью-Йорк и Онтарио
28. Петроглиф верблюда в археологическом комплексе Бир-Хима, охватывающем период 2500–1000 лет до н.э. Провинция Наджран на юго-западе Саудовской Аравии
29. Исламская керамическая посуда из Кашана, Иран, 1260-1350 годы нашей эры. Музей Фицуильяма, Кембридж
30. Все знают истуканов острова Пасхи, однако вот менее известный факт: все это время под землей скрывались торсы гигантских голов
31. Таинственная деревня в Йемене, Хайд Аль-Джазиль, стоит на огромном валуне высотой 150 метров
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поэтому лично я против того, чтобы возвращать культурное наследие египтян арабам.