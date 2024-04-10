«Итак, мы ГОДАМИ знали о том, что греко-римские статуи и здания были цветными, а не просто из белого мрамора, но мы активно это игнорировали.

В общем, когда люди обнаружили старые греко-римские статуи, они заметили пятна от краски на некоторых из них, но проигнорировали это, потому что белый мрамор выглядит очень красиво и в эпоху Возрождения был в значительной степени символом Рима и, следовательно, цивилизации. Грубо говоря, ранние искусствоведы заявили, что «они были белыми, потому что белый голый мрамор красивее», НЕСМОТРЯ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ КРАСКИ. Когда были найдены статуи из Древней Греции и Рима, оставшуюся краску смыли, и даже на Парфеноне до 18 века были очевидные следы краски. Даже исторические тексты того времени говорят о цветных зданиях, а открытие Помпеи показало, что Римская империя была гораздо более красочной, чем люди хотели признать.

Итак, перенесемся в конец 20-го века, когда, признав между собой, что статуи, вероятно, были раскрашены, [ученые] объявили миру, что да, статуи были нарисованы. Музей сделал копию статуи Август из Прима Порта, которую они раскрасили в соответствии с лучшими доказательствами, которые у них были, и общественность возненавидела ее, а один искусствовед сравнил ее с трансвеститом. Даже столкнувшись с истиной, люди не просто отвергли ее, а пошли против нее. Дело дошло до того, что белые националисты начали угрожать искусствоведам за заявления о том, что греко-римские статуи были раскрашены яркими красками, потому что это противоречило их представлению о древней европейской цивилизации.

Так что да. Палеонтологов могут критиковать за пернатых динозавров, но, по крайней мере, им не угрожают расправой белые националисты».