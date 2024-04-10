Все же знают, что Клеопатра отличалась необыкновенной красотой, а Наполеон был коротышкой, верно? А вот и нет! Так какие же еще недостоверные исторические факты мы принимаем на веру? Именно это и спросил один пользователь Reddit, и сотни людей пришли в комментарии, чтобы пролить свет на распространенные заблуждения.
«Итак, мы ГОДАМИ знали о том, что греко-римские статуи и здания были цветными, а не просто из белого мрамора, но мы активно это игнорировали.
В общем, когда люди обнаружили старые греко-римские статуи, они заметили пятна от краски на некоторых из них, но проигнорировали это, потому что белый мрамор выглядит очень красиво и в эпоху Возрождения был в значительной степени символом Рима и, следовательно, цивилизации. Грубо говоря, ранние искусствоведы заявили, что «они были белыми, потому что белый голый мрамор красивее», НЕСМОТРЯ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ КРАСКИ. Когда были найдены статуи из Древней Греции и Рима, оставшуюся краску смыли, и даже на Парфеноне до 18 века были очевидные следы краски. Даже исторические тексты того времени говорят о цветных зданиях, а открытие Помпеи показало, что Римская империя была гораздо более красочной, чем люди хотели признать.
Итак, перенесемся в конец 20-го века, когда, признав между собой, что статуи, вероятно, были раскрашены, [ученые] объявили миру, что да, статуи были нарисованы. Музей сделал копию статуи Август из Прима Порта, которую они раскрасили в соответствии с лучшими доказательствами, которые у них были, и общественность возненавидела ее, а один искусствовед сравнил ее с трансвеститом. Даже столкнувшись с истиной, люди не просто отвергли ее, а пошли против нее. Дело дошло до того, что белые националисты начали угрожать искусствоведам за заявления о том, что греко-римские статуи были раскрашены яркими красками, потому что это противоречило их представлению о древней европейской цивилизации.
Так что да. Палеонтологов могут критиковать за пернатых динозавров, но, по крайней мере, им не угрожают расправой белые националисты».
«То, что события на площади Тяньаньмэнь не происходили. Я учился в Китае, и местные учителя рассказали мне сильно упрощенную версию того, чему их учили в детстве. В Китае вы даже не найдете эту статью на Википедии».
«Что никто не хотел спонсировать путешествие Христофора Колумба из-за того, что все считали мир плоским. В 1492 году люди знали, что Земля круглая, и у нас уже была очень точная оценка ее размеров. На самом деле существуют некоторые свидетельства того, что нежелание финансировать путешествие Колумба было связано с популярным мнением, что добраться до Индии, двигаясь на запад, невозможно, потому что, учитывая размеры Земли, на пути наверняка оказалась бы суша».
«Что Клеопатра была какой-то неземной красавицей, которая очаровывала каждого встречного. Древних историков гораздо больше впечатлял/возмущал ее интеллект и способность с легкостью манипулировать людьми, и репутация сексуальной соблазнительницы начала появляться лишь столетия спустя. Предки Клеопатры были большими любителями инцеста (шестнадцать ролей ее прапрадедов исполняли всего шесть человек), и члены династии Птолемеев имели репутацию… людей со странной внешностью. Клеопатра выглядела немного лучше среднего по сравнению с другими членами семьи, но, согласно таким историкам, как Плутарх, общее мнение заключалось в том, что «ее красота сама по себе не была несравненной и не такой, чтобы поразить тех, кто ее видел».
«Я до сих пор встречаю популярное мнение, что пирамиды построили рабы. Это не так, эти люди были наемными рабочими. У них даже были льготы, такие как премии и медицинское обслуживание, а более квалифицированным работникам давали выходные. (В Древнем Египте было четыре категории, на которые делили все профессии: физический труд, администрация, священство, военная служба)».
«Что корсеты причиняли женщинам дискомфорт, смещали органы и вызывали обмороки. Женщины носили корсеты сотни лет, они были предшественниками бюстгальтера. Они использовались для поддержки, у них не было жестких вставок, и на самом деле они были довольно гибкими. Их носили все женщины: знатные дамы, работницы, пожилые женщины, юные девушки. На самом деле корсеты могут быть довольно удобными. Мифы, которые знает большинство людей, исходят от главных светских модниц. Корсет и тугая шнуровка — разные вещи. У большинства женщин не было 18-дюймовой талии. Как и сегодня, женщины, которых использовали в рекламе, были худые и недостижимые».
«Что нацистские медицинские эксперименты и японское подразделение 731 открыли что-то ценное для современной медицины. Медицинские эксперименты, проводившиеся во время Холокоста, не проводились с целью проверить или доказать какую-либо другую гипотезу, кроме той, что «немцы лучше». Почти в каждом эксперименте заключенных убивали каким-то изощренным способом, например, замораживали в ванне с ледяной водой, били током до тех пор, пока они не умирали, или подвергали другой форме казни. Они замеряли время, за которое заключенный — истощенный, физически слабый человек, — умирал, и просто заявляли, что здоровому, нормальному немцу потребовалось больше времени, чтобы замерзнуть до смерти, а значит, немцы превосходят этих людей физически. По сути, это было простое старое-доброе убийство, прикрытое лабораторным халатом».
«Что человечество с радостью отказалось от охоты и собирательства, чтобы заняться оседлым сельским хозяйством.
Исторические данные свидетельствуют о том, что ранним государствам приходилось постоянно арестовывать крестьян, которые решили, что сельское хозяйство — отстой, и бежали, чтобы стать полукочевыми или кочевыми скотоводами и охотниками. Таким образом, в начале войны основное внимание уделялось захвату рабов, которых обычно переселяли ближе к государственным центрам и культурно интегрировали. Сельское хозяйство было навязано большинству человечества, а не воспринято им как лучший вариант.
Многочисленные данные также свидетельствуют о том, что сельское хозяйство было гораздо менее энергоэффективным и приводило к плохому питанию. Кочевые варвары часто были крупнее и здоровее древних земледельцев. Некоторые антропологи даже считают, что оседлое земледелие было последним средством выживания, к которому ранние люди прибегли во время климатологического катаклизма, и не рассматривалось ими как некий технологический прогресс».
«Что римляне недолго занимали Британию. Они оккупировали ее дольше, чем США является страной».
«Что после падения Римской империи в 476 году н.э. сразу наступили темные века.
На самом деле крестьянин, переживший 476 год, скорее всего не заметил, что переживает конец одной эпохи и начало другой. Зачатки феодализма зародились еще во времена правления Диоклетиана, варвары и варварские римские войска были реалиями многих поколений. Царь-варвар, свергнувший Ромула Августа, по-прежнему считал себя полноправным представителем Империи и т. д. В некотором смысле падение Рима было внезапным и травматичным (в конце концов, население Римской империи упало ниже плинтуса в 400-х годах), но на самом деле это было скорее постепенный, многовековой переход, чем резкое падение».
«Что Наполеон был коротышкой. Он был среднего роста по тем временам, французы просто использовали другую систему измерения».
«Практически все, что связано с Александрийской библиотекой.
Нет, Александрийская библиотека не была единственным хранилищем знаний в древнем мире. Было и много других замечательных библиотек, например, в Пергаме, а также много-много других коллекций.
Нет, мы не потеряли бесчисленное количество важных работ, которые можно было найти только там. Библиотека работала над копированием этих работ, и любые важные произведения можно было легко найти в других библиотеках по всему миру.
Нет, мы не жили бы в утопии, если бы она не сгорела, потому что якобы была центром знаний. Библиотека находилась в серьезном упадке почти столетие, прежде чем сгорела. Когда Птолемей VIII запретил всем иностранным ученым посещать Александрию, они перебрались в другие библиотеки, а по мере того, как правление Птолемеев становилось все менее стабильным, а должность главного библиотекаря становилась политической, престиж Библиотеки падал.
Нет, Юлий Цезарь не сжег ее нарочно. Пока он был в осаде в Александрии, его войска подожгли несколько кораблей в доках, и огонь случайно распространился на нее. Однако неизвестно, какая часть Библиотеки действительно была разрушена, поскольку мы знаем, что Александрийский мусейон уцелел, и многое было восстановлено позже: Марк Антоний предположительно подарил Библиотеке около 200 000 свитков, а Клавдий построил дополнительное здание во время своего правления.
Нет, Библиотеку не сожгли христианские крестоносцы потому, что ненавидели знания. Во-первых, они даже не нападали на Александрию во время крупных крестовых походов (они напали во время малого гораздо позже), кроме того, они опоздали бы почти на 1000 лет, поскольку последние зарегистрированные свидетельства существования Библиотеки датируются серединой 3-го века, и любые остатки были лишь жалким подобием Библиотеки в годы ее величия, поскольку римские и греческие знания давно переместили в другие места. В любом случае то, что осталось, было разрушено либо во время нападения на город Аврилиана в 272 г. н.э., либо во время нападения Диоклетиана в 297 г. н.э.».
«Что рыцари в латных доспехах были здоровыми, медленными, неуклюжими громилами. На самом деле в латных доспехах гораздо легче передвигаться, чем в том, что мы считаем благодаря видеоиграм средней броней, такой как кольчуга. Почему? Потому что они были подогнаны к владельцу и крепились с помощью сложной системы ремней и ремешков. Это позволяло равномерно распределить вес доспехов по всему телу. По сравнению с кольчугой (или самурайским о-ёрой, который часто упоминается в таких обсуждениях), они были гораздо удобнее, поскольку кольчуга переносит вес прямо на руки и плечи.
И раз уж мы на этой теме, в играх мягкая или тканевая броня часто считается защитой самого низкого уровня, но правильно сделанная броня из таких материалов на самом деле удивительно хорошо защищает. Слои жесткой ткани, часто сшитые таким образом, что в каждом слое плетение идет в разных направлениях, на самом деле действительно могут выдержать удар».
«Что у Анны Болейн было шесть пальцев. В этом случае она бы ни за что стала фрейлиной Екатерины Арагонской или даже любовницей Генриха, поскольку это считалось бы несовершенством. Это в основном придумали уже после того, как ее казнили».
«Гитлер не стал чудовищем из-за того, что его выгнали из художественной школы.
Он был задротом, который шлялся по Вене и забивал голову всяким «философским» бредом, и был уже на пути к тому, чтобы стать чудовищем, когда кто-то предложил ему заняться искусством и архитектурой в какой-то школе. Он подал заявку на поступление, над которой совсем не постарался, и после того, как ему отказали, начал продавать маленькие картины, чтобы свести концы с концами, продолжая читать все эти свои сумасшедшие книги. Он выдумал историю об исключении из художественной школы и описал ее в ”Моей войне”».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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«Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь»
https://www.roger-pearse.com/weblog/2010/09/24/al-qifti-on-the-destruction-of-the-library-of-alexandria/https://www.roger-pearse.com/weblog/2010/09/24/al-qifti-on-the-destruction-of-the-library-of-alexandria/
Это потому, что эту статую раскрашивали пе.дики, а возможно и старую тоже, они там водились
2. Учитывая, что эту версию гонит пиндосская пропаганда - возможно и не происходили. Вполне возможно, что была несанкционированная сходка, приехали танки и все разбежались, но пара дебилов либо прыгнули под танки, либо подскользнулись и упали
8. Многочисленные данные также свидетельствуют о том, что сельское хозяйство было гораздо менее энергоэффективным и приводило к плохому питанию. Кочевые варвары часто были крупнее и здоровее древних земледельцев. Некоторые антропологи даже считают, что оседлое земледелие было последним средством выживания, к которому ранние люди прибегли во время климатологического катаклизма, и не рассматривалось ими как некий технологический прогресс».
У кочевых варваров был строгий отбор, слабые не выживали ещё в детстве, неумелые и задохлики дохли первыми в стычках, стариков и калек убивали, ибо кочевникам не прокормить лишние рты. Ускоренный естественный отбор. Земледельцы могли себе позволить уменьшить планку. Ибо для земледелия тогда было нужно много народа
13. «Что рыцари в латных доспехах были здоровыми, медленными, неуклюжими громилами. На самом деле в латных доспехах гораздо легче передвигаться, чем в том, что мы считаем благодаря видеоиграм средней броней, такой как кольчуга. Почему? Потому что они были подогнаны к владельцу и крепились с помощью сложной системы ремней и ремешков. Это позволяло равномерно распределить вес доспехов по всему телу. По сравнению с кольчугой (или самурайским о-ёрой, который часто упоминается в таких обсуждениях), они были гораздо удобнее, поскольку кольчуга переносит вес прямо на руки и плечи.
Полная хня. Древние доспехи делали из железа, причём толстого, никаких легированных сталей и титанов. А это охренительная тяжесть. Поэтому по сравнению с обычным латником (у которого была либо кольчуга, либо только панцирь) они были медленными. Так же в массе доспехи были весьма примитивными, это не современные броники-скафандры и сильно мешали движению. За исключением элитных образцов (они то как раз и дожили до наших времён). Поэтому рыцари и были только конные - это танк, оружие прорыва. В одиночку они не воевали.
Однако, любой гробовщик или патологоанатом вам скажет, что труп после смерти человека становится где-то на 10 см длиннее, так сказать, вытягивается. Так рост человека утром после пробуждения выше, чем вечером. Т.о. Наполеон при жизни был 159 см ростом. Коротышка, чего там, пусть французы утрутся и угомонятся, но это так...