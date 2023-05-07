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Любопытная собака сунула голову в отверстие в дереве и застряла

Любопытная собака сунула голову в отверстие в дереве и застряла

Автор:
07 мая 2023 09:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   дерево   животные   застряла   помощь   собака   спасение   фото   
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Собаке по кличке Грейси вышло боком её любопытство, ведь животное пришлось спасать из ловушки.

Грейси, живущая с хозяевами в Милфорде (Нью-Гэмпшир, США), сильно заинтересовалась тем, что может скрываться в таинственном отверстии в древесном стволе. Чтобы решить эту загадку, необходимо было сунуть в дыру голову. Результат оказался, в общем-то, предсказуемым, и собака застряла.

Прибывшие на выручку пожарные использовали инструменты, чтобы расширить дыру и вытащить голову несчастной Грейси. Животное не пострадало, а вот спасателям теперь будет что вспоминать.

Марк Бриттон, помощник начальника пожарного департамента, заявил, что со случаями такого странного спасения животных они с коллегами ещё не сталкивались. Обычно им приходится вытаскивать зверушек из воды.

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Метки: видео   дерево   животные   застряла   помощь   собака   спасение   фото   
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Андрей Иванов 2 часа назад
Её там белки держали
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264
Чистый бес 58 минут назад
Куджо. Начало.
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