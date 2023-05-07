Любопытная собака сунула голову в отверстие в дереве и застряла

Грейси, живущая с хозяевами в Милфорде (Нью-Гэмпшир, США), сильно заинтересовалась тем, что может скрываться в таинственном отверстии в древесном стволе. Чтобы решить эту загадку, необходимо было сунуть в дыру голову. Результат оказался, в общем-то, предсказуемым, и собака застряла.