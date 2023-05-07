Любопытная собака сунула голову в отверстие в дереве и застряла

Собаке по кличке Грейси вышло боком её любопытство, ведь животное пришлось спасать из ловушки.
Грейси, живущая с хозяевами в Милфорде (Нью-Гэмпшир, США), сильно заинтересовалась тем, что может скрываться в таинственном отверстии в древесном стволе. Чтобы решить эту загадку, необходимо было сунуть в дыру голову. Результат оказался, в общем-то, предсказуемым, и собака застряла.
Прибывшие на выручку пожарные использовали инструменты, чтобы расширить дыру и вытащить голову несчастной Грейси. Животное не пострадало, а вот спасателям теперь будет что вспоминать.
Марк Бриттон, помощник начальника пожарного департамента, заявил, что со случаями такого странного спасения животных они с коллегами ещё не сталкивались. Обычно им приходится вытаскивать зверушек из воды.
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