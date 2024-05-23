В Казани женщина хотела прыгнуть с 19 этажа, но её спасли

Жители микрорайона наблюдали за тем, как женщина ходила по балкону.
В Казани на улице Тулпар местные жители заметили на 19-м этаже женщину, которая перелезла через перила переходного балкона и грозилась спрыгнуть. Она решалась около часа, держа в напряжении весь район. Сначала отговорить от прыжка её пытались очевидцы, которые вызвали спасатели. Потом сотрудники МЧС вели переговоры с женщиной, но она никак не реагировала.
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Через час уговоров женщину затащили обратно спасатели. В этом им помогала девушка в длинном белом платье. Сейчас героиня находится в машине скорой помощи.
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Пользователи соцсетей не понимают, что могли привести женщину на балкон 19 этажа. Они уверены, что на такой шаг могла пойти лишь девочка, которая жаждет внимания и не думает о семье.
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Между тем пик самоубийств у женщин (впрочем, как и у мужчин) приходится на возраст 35-45 лет((
Не надо было мешать.
Хотела бы прыгнуть не спасли бы.