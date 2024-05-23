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В Казани женщина хотела прыгнуть с 19 этажа, но её спасли

В Казани женщина хотела прыгнуть с 19 этажа, но её спасли

Автор:
23 мая 2024 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Казань   Спасение   интересное   спасатели   фото   
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Жители микрорайона наблюдали за тем, как женщина ходила по балкону.

В Казани на улице Тулпар местные жители заметили на 19-м этаже женщину, которая перелезла через перила переходного балкона и грозилась спрыгнуть. Она решалась около часа, держа в напряжении весь район. Сначала отговорить от прыжка её пытались очевидцы, которые вызвали спасатели. Потом сотрудники МЧС вели переговоры с женщиной, но она никак не реагировала.

Через час уговоров женщину затащили обратно спасатели. В этом им помогала девушка в длинном белом платье. Сейчас героиня находится в машине скорой помощи.

Пользователи соцсетей не понимают, что могли привести женщину на балкон 19 этажа. Они уверены, что на такой шаг могла пойти лишь девочка, которая жаждет внимания и не думает о семье.

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Метки: Видео   Девушка   Казань   Спасение   интересное   спасатели   фото   
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4  комментария
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Едондер пуп 2 часа назад
"...Они уверены, что на такой шаг могла пойти лишь девочка, которая жаждет внимания и не думает о семье."
Между тем пик самоубийств у женщин (впрочем, как и у мужчин) приходится на возраст 35-45 лет((
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1k
Рома 19 минут назад
Зря.
Не надо было мешать.
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41k
АнтонПолднев Час назад
В Казани женщина хотела прыгнуть с 19 этажа, но её спасли(с)
Хотела бы прыгнуть не спасли бы.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5049 постов (4834 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357096



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