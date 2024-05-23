В Казани женщина хотела прыгнуть с 19 этажа, но её спасли

В Казани на улице Тулпар местные жители заметили на 19-м этаже женщину, которая перелезла через перила переходного балкона и грозилась спрыгнуть. Она решалась около часа, держа в напряжении весь район. Сначала отговорить от прыжка её пытались очевидцы, которые вызвали спасатели. Потом сотрудники МЧС вели переговоры с женщиной, но она никак не реагировала.