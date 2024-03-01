В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина

Новый фильм поставит тот же режиссёр, что создал «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» в 1983 году.
Гендиректор Московской Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала, что планируется снять новый фильм про Петрова и Васечкина. Режиссёром нового фильма выступит Владимир Алеников, тот самый режиссёр, который снял две первые части приключений советских школьников.
«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым», — цитирует Слащеву ТАСС.
Юлиана Слащева заявила, что режиссёру хоть и 75 лет, но он всё ещё готов снимать.
Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий. Думаю, что в конце года мы уже войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина, - сказала она.
Небольшие подробности уже известны. Герои будут жить в нашем времени, сохраняя привычки мальчиков из оригинального фильма. Школьники так же будут бороться за внимание девочки. В фильме будет слегка поучительная, ненавязчиво сделанная составляющая. Также гендиректор заявила, что после фильма могут снять сериал.
Подбор актёров и кастинги начнётся осенью. Киностудия им. Горького планирует обратиться в Фонд кино за поддержкой. Съёмки постараются начать в 2024 году, но если не получится, то съёмки будут перенесены на 2025 год.
Источник:
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Уже и детей не щадят!
Безжалостный российский кинематограф.
Чего вы заранее истерику подымаете и негатив нагоняете?
Есть у нас в кино нормальные режиссёры (причём из молодых тоже, не просрали советскую школу) и нормальные актёры тоже есть.
Ну давайте сначала посмотрим что получится, а потом уже будем давать оценки. Чего уж так сразу какашками то кидаться?
А то мы не видели.