В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина

Гендиректор Московской Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала, что планируется снять новый фильм про Петрова и Васечкина. Режиссёром нового фильма выступит Владимир Алеников, тот самый режиссёр, который снял две первые части приключений советских школьников.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым», — цитирует Слащеву ТАСС.

Юлиана Слащева заявила, что режиссёру хоть и 75 лет, но он всё ещё готов снимать.