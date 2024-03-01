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В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина

В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина

Автор:
01 марта 2024 18:13
Сообщество : Кино
Метки: Новый фильм   Петров   Петров и Васечкин   кино   кинофишки   ремейк   съёмки   
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Новый фильм поставит тот же режиссёр, что создал «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» в 1983 году.

Гендиректор Московской Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала, что планируется снять новый фильм про Петрова и Васечкина. Режиссёром нового фильма выступит Владимир Алеников, тот самый режиссёр, который снял две первые части приключений советских школьников.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым», — цитирует Слащеву ТАСС.

Юлиана Слащева заявила, что режиссёру хоть и 75 лет, но он всё ещё готов снимать.

Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий. Думаю, что в конце года мы уже войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина, - сказала она.

Небольшие подробности уже известны. Герои будут жить в нашем времени, сохраняя привычки мальчиков из оригинального фильма. Школьники так же будут бороться за внимание девочки. В фильме будет слегка поучительная, ненавязчиво сделанная составляющая. Также гендиректор заявила, что после фильма могут снять сериал.

Подбор актёров и кастинги начнётся осенью. Киностудия им. Горького планирует обратиться в Фонд кино за поддержкой. Съёмки постараются начать в 2024 году, но если не получится, то съёмки будут перенесены на 2025 год.

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Метки: Новый фильм   Петров   Петров и Васечкин   кино   кинофишки   ремейк   съёмки   
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19  комментариев
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1k
RRR69 55 минут назад
Не трогайте суки Советские фильмы
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17k
Марина 7 минут назад
За что?
Уже и детей не щадят!
Безжалостный российский кинематограф.
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13k
geminisf 10 минут назад
Суки!!! Не останавливаются!
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25k
Лунный Кот 18 минут назад
Ну а вдруг нормально получится?
Чего вы заранее истерику подымаете и негатив нагоняете?
Есть у нас в кино нормальные режиссёры (причём из молодых тоже, не просрали советскую школу) и нормальные актёры тоже есть.
Ну давайте сначала посмотрим что получится, а потом уже будем давать оценки. Чего уж так сразу какашками то кидаться?
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4k
Alexbux1 Полчаса назад
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Как же задолбали эти дебилы.. пока всё не обгадят, не успокоятся.
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325
ivandike Полчаса назад
Кажется, как не странно хорошей идеей
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65
MrBeax Полчаса назад
Пожалуйста, не надо! Я еще не посмотрел Кавказскую пленницу-2 и Иронию судьбы-2.
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2k
Duke_kir 37 минут назад
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3k
Андрей 41 минуту назад
на роль Петрова - Петров а вот кто на роль Васечкина?
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1k
Дмитрий 42 минуты назад
Может не надо?
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3k
Yus Час назад
Петров и Васечкин кидают бутылку, встанет или нет на донышко, в то время, как Маша залипает в тиктоке и телеге. Крутой будет фильм, очень современный, по реалиям.
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18k
Kucher 2 часа назад
НЕ НАДО!!!
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6k
Lexx 2 часа назад
Ну и кто будет "Машей"?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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