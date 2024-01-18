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10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать

10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать

Автор:
18 января 2024 08:51
Сообщество : Кино
Метки: грим   кино   монстры   съемки   фильм   фото   
1559
11

Мы привыкли видеть этих актёров и актрис совершенно другими! Но, вероятно, монстр прячется внутри каждого из нас, и люди искусства, привыкшие ярко выражать свои эмоции, визуализировали эту концепцию на экране, сыграв пугающих персонажей, которые, опять же пугающе, не похожи на них самих.

Вообще действительно звёздных исполнителей редко массивно облепляют гримом и дают играть персонажей, в которых из знаменитые лица можно и не узнать. Именно поэтому, когда такое всё же происходит, у актёров в фильме две роли — нормальная, где они светят лицом, и пугающая.

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Сыграл оборотня в фильме «Волк» (1994).

Сыграл Спайдер Смита в фильме «Затерянные в космосе» (1997).

Сыграл Всадника без головы в фильме «Сонная лощина» (1999).

Сыграл Повелителя Тьмы в фильме «Легенда» (1985).

Сыграла королеву вампиров в фильме «От заката до рассвета» (1996).

Сыграл оборотня в фильме «Человек-волк» (2010).

Сыграл чудовище Франкенштейна в фильме «Франкенштейн Мэри Шелли» (1994). Они с Николсоном в том году как сговорились.

Сыграла верховную тёмную ведьму в фильме «Охотники на ведьм» (2013).

Сыграл вампира в печально известном фильме «Морбиус» (2022).

Сыграл Дракулу в фильме «Ренфилд» (2023).

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Метки: грим   кино   монстры   съемки   фильм   фото   
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6  комментариев
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24k
SolomonA Час назад
Почему - не узнать? Джек Николсон, Николас Кейдж, Роберт де Ниро, Кристофер Уокен очень даже узнаваемы. А учитывая, что Сальма Хаек "преобразилась" в монстра прямо на сцене (по сюжету фильма) - там вообще вопрос с узнаваемостью отпадает.
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Dabus Минуту назад
Оскар Айзек, Люди Икс: Апокалипсис
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
И не гриммируются даже...
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1k
Антон 53 минуты назад
Как-то так автор.
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25k
ЦСКА Час назад
Тима Карри жалко! Классный актер! Инсульт разбил...
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