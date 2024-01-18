10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать

Мы привыкли видеть этих актёров и актрис совершенно другими! Но, вероятно, монстр прячется внутри каждого из нас, и люди искусства, привыкшие ярко выражать свои эмоции, визуализировали эту концепцию на экране, сыграв пугающих персонажей, которые, опять же пугающе, не похожи на них самих.
Вообще действительно звёздных исполнителей редко массивно облепляют гримом и дают играть персонажей, в которых из знаменитые лица можно и не узнать. Именно поэтому, когда такое всё же происходит, у актёров в фильме две роли — нормальная, где они светят лицом, и пугающая.
Сыграл оборотня в фильме «Волк» (1994).
Сыграл Спайдер Смита в фильме «Затерянные в космосе» (1997).
Сыграл Всадника без головы в фильме «Сонная лощина» (1999).
Сыграл Повелителя Тьмы в фильме «Легенда» (1985).
Сыграла королеву вампиров в фильме «От заката до рассвета» (1996).
Сыграл оборотня в фильме «Человек-волк» (2010).
Сыграл чудовище Франкенштейна в фильме «Франкенштейн Мэри Шелли» (1994). Они с Николсоном в том году как сговорились.
Сыграла верховную тёмную ведьму в фильме «Охотники на ведьм» (2013).
Сыграл вампира в печально известном фильме «Морбиус» (2022).
Сыграл Дракулу в фильме «Ренфилд» (2023).
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