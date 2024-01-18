10 знаменитых актёров, которые играли монстров в фильмах, где их было не узнать

Вообще действительно звёздных исполнителей редко массивно облепляют гримом и дают играть персонажей, в которых из знаменитые лица можно и не узнать. Именно поэтому, когда такое всё же происходит, у актёров в фильме две роли — нормальная, где они светят лицом, и пугающая.