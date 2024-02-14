10 случаев, когда на съёмках фильмов пострадали животные

На протяжении всего фильма "Рэмбо: Первая кровь" на экране происходит множество смертей. Но почти все они, включая гибель нескольких собак, были ненастоящими. Чего, к сожалению, нельзя сказать о крысах. В одной сцене Рэмбо пробирается в шахте через тесное пространство, заполненное крысами: а когда грызуны забираются ему на спину, он хватает их, убивает, кидает об стены. В этих сценах Сталлоне причинял вред настоящим крысам, и даже "тренировался" между дублями. Активисты даже обращались в Канадский совет по защите животных по этому поводу.