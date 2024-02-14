10 случаев, когда на съёмках фильмов пострадали животные

Создатели фильмов часто пишут о том, что "во время съёмок ни одно животное не пострадало" — и мы верим в то, что в фильмах всех животных оберегают и заботливо к ним относятся. Увы, это не всегда так. Особенно печально всё было до того, как Американская гуманистическая ассоциация ввела правила обращения с животными в фильмах. Взглянем на случаи, когда на съёмочной площадке пострадали невинные животные.
На протяжении всего фильма "Рэмбо: Первая кровь" на экране происходит множество смертей. Но почти все они, включая гибель нескольких собак, были ненастоящими. Чего, к сожалению, нельзя сказать о крысах. В одной сцене Рэмбо пробирается в шахте через тесное пространство, заполненное крысами: а когда грызуны забираются ему на спину, он хватает их, убивает, кидает об стены. В этих сценах Сталлоне причинял вред настоящим крысам, и даже "тренировался" между дублями. Активисты даже обращались в Канадский совет по защите животных по этому поводу.
В "Поцелуе вампира" Николас Кейдж съел настоящих тараканов. После первой отснятой попытки, режиссёр Роберт Бирман попросил актёра съесть ещё одного таракана — мол, сцена не удалась. Но по словам Кейджа, режиссёр тогда слукавил. Актёр признался, что "никогда больше этого не сделает".
В сюрреалистической чёрной комедии "Уикенд" герои попадают в плен к банде каннибалов. Там каннибалы разделывают при них свинью и гуся — и оказывается, животные действительно погибли во время съёмок. Создатели утверждали, что смерть свиньи потрясла зрителей больше, чем смерть человека.
В вестернах Золотого века к лошадям часто относились без должного внимания и уважения. В результате животные часто получали травмы на съёмках. В одной из сцен "Джесси Джеймс" двух лошадей бросили с обрыва в воду, и те погибли. Они получили сильные травмы, запаниковали и не могли плавать. Из-за этого фильм бурно раскритиковали. В результате Американская ассоциация кинокомпаний начала контролировать использование животных в съёмках и разработала рекомендации по правильному обращению с ними.
Во время съёмок "Кэндимена" использовали более 200 тысяч живых пчёл. Тони Тодд, сыгравший Кэндимена, признался, что его ужалили 27 раз. После укусов пчёлы соответственно умерли. В ходе съёмок пострадали также десятки пчёл, которые жалили других членов команды. Тодд, кстати, договорился о премии в 1000 долларов за каждый укус.
Режиссёр жуткого фильма "Некромантик" Йорг Буттгерайт решил снять, как убивают и снимают шкуру с кролика, чтобы, по его словам, "заставить людей осознать, что они смотрят, и зачем они это смотрят". Зачем для этого убивать живое существо — непонятно.
Несмотря на то, что Луис Бунюэль — один из самых влиятельных режиссёров всех времен, в его карьере было несколько неудачных моментов, о которых он, возможно, предпочёл бы забыть. В фильме "Земля без хлеба" пострадали двое животных: козу свалили с обрыва, а осла насмерть ужалили пчёлы. Всё это сделали, чтобы показать жестокость жизни в испанской общине.
На съёмках культового триллера "Олдбой" актёр Чхве Мин Сик отгрыз голову у настоящего живого осьминога и съел его. Перед этим он тренировался на других осьминогах, и в результате пострадали несколько штук. Сцена получилась зрелищной, конечно — но осьминожек жалко.
Фильм "Ад каннибалов" был запрещён в разных странах мира с момента его выхода. Хотя в этом жутком кино много людей убивают на камеру, они все остались невредимыми — увы, только не животные. К моменту окончания съёмок погибло огромное количество животных. Самым жестоким стало убийство и расчленение гигантской морской черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Несмотря на критику со стороны общественности, прессы и актёров фильма, режиссёр Руджеро Деодато не раскаялся, когда его спросили, жалеет ли он.
Фильм "Корова", снятый на ферме в Англии, рассказывает о жизни дойной коровы Лумы. Съёмки шли четыре года, и создатели решили показать жизнь коров на ферме реалистично и в деталях. В конце фильма происходит то неизбежное, что обычно происходит со всеми фермерскими коровами. Реалистично, но грустно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я понимаю, что сейчас всех шокирую, но лично не раз бывал в убойном цеху, поэтому про магазины правда!
Распространяйте, не дайте скрыть правду о происхождении мяса.
А кинематограф, это вообще жесть, они там все за кадром завтракают, обедают и ужинают пожирая мясо. Помните - каждый просмотренный кадр любого фильма, это спонсирование всей индустрии, где каждый не шизонутый вне кадра с адским урчанием пожирает убитых зверей.
Борешься за права животных - выколи себе глаза чтобы не видеть, не медли, твое промедление множит смерти.
Не знаю, насколько это правда, что одного из львов застрелили в ходе съемок
В 1980 г. после фильма "Ад каннибалов" чуть ли не посадили авторов фильма, а за убийство животных общественность высказала протест.
В 1982 г. после фильма "Рэмбо: Первая кровь", активисты обращались в Канадский совет по защите животных.
Это понятно. А с остальными фильмами что? Их активисты и общественность не видела? Почему ни о какой негативной реакции не сказано?
Фильм "Псы" (СССР 1989 г.). В конце фильма, в титрах написано, что ни одно животное не пострадало...
очевидно, чтобы добиться нужного впечатления
чувственные какие.