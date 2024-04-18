Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в новом "Голом пистолете"

Во всех трёх фильмах в главной роли Фрэнка Дребина снимался Лесли Нильсен. Актёр скончался в 2010 году в возрасте 84 лет.

Пока неизвестно, кто сыграет роль партнера Дребина - Нордберга, которого изображал покойный О. Джей Симпсон.