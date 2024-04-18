Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в новом "Голом пистолете"

Памела Андерсон присоединилась к актёрскому составу новой версии "Голого пистолета". Компанию ей составит Лиам Нисон. Премьера криминальной комедии состоится 18 июля 2025 года.
71-летний Нисон сыграет незадачливого полицейского Фрэнка Дребина, а 56-летняя Андерсон - его возлюбленную.
Первый фильм трилогии вышел на экраны в 1988 году, сценарий написали Джерри Цукер, Джим Абрахамс и Дэвид Цукер. Он стал продолжением сериала "Полицейский отряд!"
Во всех трёх фильмах в главной роли Фрэнка Дребина снимался Лесли Нильсен. Актёр скончался в 2010 году в возрасте 84 лет.
Пока неизвестно, кто сыграет роль партнера Дребина - Нордберга, которого изображал покойный О. Джей Симпсон.
Сценарий к фильму пишут Дэн Грегор и Даг Мэнд, режиссёрское кресло занял Акива Шаффер.
Ранее трио трудилось над фильмом Disney "Чип и Дейл спешат на помощь", получившим премию "Эмми".
Андерсон не впервой сниматься в ремейках. В 2017 году она предстала в фильме "Спасатели Малибу" в роли Си Джей Паркер - героини, которую она изображала на протяжении 110 эпизодов сериала 1989 года. Её колегами были Зак Эфрон, Дуэйн "Скала" Джонсон и Александра Даддарио.
Она вновь оказалась в центре внимания в 2022 году, когда вышел мини-сериал Hulu "Пэм и Томми", посвящённый её бурным отношениям с Томми Ли.
Актриса не согласилась с показанной историей и выпустила опровержение - документальный фильм Netflix "Памела, история любви" с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном в главных ролях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Глупая затея делать ремейк Голого пистолета, так же как " .....с легким паром!"