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Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в новом "Голом пистолете"

Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в новом "Голом пистолете"

Автор:
18 апреля 2024 07:53
Сообщество : Кино
Метки: pamela anderson   Лиам Нисон   голый пистолет   кино   ремейк   съёмки   фильм   
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Памела Андерсон присоединилась к актёрскому составу новой версии "Голого пистолета". Компанию ей составит Лиам Нисон. Премьера криминальной комедии состоится 18 июля 2025 года.

71-летний Нисон сыграет незадачливого полицейского Фрэнка Дребина, а 56-летняя Андерсон - его возлюбленную.

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Первый фильм трилогии вышел на экраны в 1988 году, сценарий написали Джерри Цукер, Джим Абрахамс и Дэвид Цукер. Он стал продолжением сериала "Полицейский отряд!"

Во всех трёх фильмах в главной роли Фрэнка Дребина снимался Лесли Нильсен. Актёр скончался в 2010 году в возрасте 84 лет.

Пока неизвестно, кто сыграет роль партнера Дребина - Нордберга, которого изображал покойный О. Джей Симпсон.

Сценарий к фильму пишут Дэн Грегор и Даг Мэнд, режиссёрское кресло занял Акива Шаффер.

Ранее трио трудилось над фильмом Disney "Чип и Дейл спешат на помощь", получившим премию "Эмми".

Андерсон не впервой сниматься в ремейках. В 2017 году она предстала в фильме "Спасатели Малибу" в роли Си Джей Паркер - героини, которую она изображала на протяжении 110 эпизодов сериала 1989 года. Её колегами были Зак Эфрон, Дуэйн "Скала" Джонсон и Александра Даддарио.


Она вновь оказалась в центре внимания в 2022 году, когда вышел мини-сериал Hulu "Пэм и Томми", посвящённый её бурным отношениям с Томми Ли.

Актриса не согласилась с показанной историей и выпустила опровержение - документальный фильм Netflix "Памела, история любви" с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном в главных ролях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: pamela anderson   Лиам Нисон   голый пистолет   кино   ремейк   съёмки   фильм   
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7  комментариев
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97k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Нет и нет - получится куйня...
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1k
Gromkhard 6 минут назад
Заменить Лесли Нильсена, это ж как попытаться заменить Роуэна Аткинсона. Ответ - невозможно!
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
Лесли Нильсен неповторим....и само это время ,когда вышли фильмы, неповторимо.
Глупая затея делать ремейк Голого пистолета, так же как " .....с легким паром!"
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1k
Андрей Филиппов 12 минут назад
Это не возможно без Лесли Нильсена.
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17k
GROMOZEKA 22 минуты назад
НЕ ТРОГАЙТЕ СВОИМИ КРИВЫМИ РУКАМИ ШЕДЕВР!
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6k
Отвратительный Мужик 40 минут назад
Время беспощадно.
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12k
Ligov 52 минуты назад
На Кинопоиске рейтинг будет не больше 6. Не понимаю, зачем снимать заведомо провальное кино.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2887 постов (2715 в горячем)

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