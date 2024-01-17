Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Властелин колец. Две крепости"

Кстати, эту награду мог получить Добби из фильма "Гарри Поттер и тайная комната", но в итоге Голум его обошел.

А вот на премию "Оскар" Энди Серкиса так и не выдвинули, несмотря на то, что Питер Джексон всеми силами пытался впихнуть актера, сыгравшего Голума, в номинацию "Лучший актер второго плана".

Ему отказали по причине того, что по правилам номинироваться можно лишь в том случае, если актер играет живого персонажа, а не виртуального.

9. Съемки легендарной битвы в Хельмовой Пади проходили на протяжении четырех месяцев. Конечно, это можно было сделать и быстрее, если бы не одно НО. Так как битва проходила в ночное время, то и снимать эту сцену приходилось только в темное время суток.