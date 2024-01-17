Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Властелин колец. Две крепости"

После успеха фильма "Властелин колец. Братство кольца" многие с нетерпением ждали продолжения. В 2002 году оно наконец вышло. Фильм оказался не менее зрелищным и порадовал большинство зрителей.
1. Изначальный сценарий к фильму (ко всем частям) перерабатывался огромное количество раз, благодаря тому, что у режиссера и других членов съемочной группы появлялись интересные идеи. Да и сами актеры, сыгравшие главных героев, также предлагали немало интересных задумок, которые в итоге попали в фильм.
2. Чтобы сыграть старого и одурманенного короля Теодена, актеру Бернарду Хиллу приходилось проводить в кресле гримера по несколько часов. В определенные дни нанесение грима занимало 9 часов.
Кстати, изначально Бернард Хилл рассматривался на роль Гендальфа для первого фильма, но роль, как мы все знаем, получил Иен МакКелен.
3. Чтобы придать Голуму своеобразный хрипящий голос, каждый день Энди Серкис пил смесь сока лимона, меда и имбиря, которую он сам назвал "Соком Голума".
4. Королевство Рохан создавалось по мотивам средневековой Скандинавии, чтобы зритель мог ощутить нечто, связанное с викингами и всем тому подобным.
5. Энты, которых мы видим на экране, были созданы не только с помощью компьютерной графики. Для съемки определенных сцен с гланым энтом Древобородом была создана огромная аниматронная кукла высотой примерно 4,2 метра. Именно на этой кукле и сидели Доминик Монаган и Билли Бойд, сыгравшие Мэри и Пипина. Более того, их не снимали оттуда даже во время обеденного перерыва.
Кстати, самого Древоборода озвучил актер Джон Рис Дэвис, сыгравший гнома Гимли во всех трех частях фильма.
6. В первой части "Властелина колец" персонаж Голум появлялся лишь в далеке, и его изначальный дизайн немного отличался от того, что мы видели в "Двух крепостях", да и сам Энди Серкис привлекался лишь к озвучке. Во второй части фильма было решено "оживить" персонажа игрой Энди Серкиса, а также добавить черты его лица.
Голума снимали очень интересным образом. Изначально, сцены с персонажами снимали отдельно, а Энди Серкис был одет в белый костюм, изображая актеров. После этого материалы передавали аниматорам, чтобы они могли понять, как им работать дальше.
После этого актеры повторяли эти же самые сцены, но без Голума, а лишь с пустым пространством.
Ну а затем Энди Серкиса переодевали в костюм с датчиками и снимали с ним отдельные сцены, после чего на его движения "натягивали" Голума и вставляли его в сцены с живыми актерами.
7. Вигго Мортенсен, игравший Арагорна, сам захотел выполнять все трюки. И естественно, здесь не обошлось без травм. Во время съемок одной из сцен он получил по зубам, в результате чего у него откололся кусочек переднего зуба.
Питер Джексон тут же отправил Вигго к стоматологу, что актер послушно и сделал. И как рассказывал сам Мортенсен, когда он пришел к дантисту, тот был ошарашен, так как подумал, что к нему на прием пришел БОМЖ. Дело в том, что Вигго отправился к зубному врачу прямо в костюме Арагорна, не переодеваясь.
Ну а другая сцена известна многим. Когда Арагорн пнул шлем ногой, он издал истошный вопль, после чего упал на колени. Этого не было запланировано в сценарии, но Питеру Джексону такая импровизация понравилась. Правда, импровизация это вышла случайно, так как после удара по шлему, Вигго Мортенсен сломал себе пальцы на ноге. Испытывая невыносимую боль, он истошно закричал, но не вышел из образа. Зато какой классный кадр получился.
8. Орландо Блум, сыгравший Леголаса, также решил не отставать от коллеги, в результате чего он сломал себе ребро, упав с лошади.
8. На премии "MTV movie awards" фильм "Властелин колец" стал лауреатом в номинации "Лучший виртуальный персонаж". Естественно, речь идет о Голуме.
Планировалось, что с пламенной речью выступит сам Энди Серкис, который сыграл этого персонажа (захват движения) и озвучил его, но в это время актер был в Новой Зеландии на съемках третьей части "Властелина колец", поэтому он не смог присутствовать на награждении.
Но авторы фильма решили сделать кое-что получше. Они записали обращение Энди Серкиса с благодарностью, после чего в студию ворвался сам Голум, выхватывая награду у актера, говоря, что этот приз получил он. В общем, получилось очень забавно.
Кстати, эту награду мог получить Добби из фильма "Гарри Поттер и тайная комната", но в итоге Голум его обошел.
А вот на премию "Оскар" Энди Серкиса так и не выдвинули, несмотря на то, что Питер Джексон всеми силами пытался впихнуть актера, сыгравшего Голума, в номинацию "Лучший актер второго плана".
Ему отказали по причине того, что по правилам номинироваться можно лишь в том случае, если актер играет живого персонажа, а не виртуального.
9. Съемки легендарной битвы в Хельмовой Пади проходили на протяжении четырех месяцев. Конечно, это можно было сделать и быстрее, если бы не одно НО. Так как битва проходила в ночное время, то и снимать эту сцену приходилось только в темное время суток.
Более того, данная сцена предусматривала привлечение огромного количества массовки. Но самое интересное, что после окончания съемок почти каждый член массовки получил футболку с надписью "Я выжил в Хельмовой пади".
Всего же было отснято примерно 20 часов материалов битвы в Хельмовой пади. После этого велась долгая и кропотливая работа над тем, чтобы склепать все воедино и выбрать самые важные и интересные сцены. Естественно, многим пришлось пожертвовать, ибо нужно было уложиться в хронометраж.
10. Вигго Мортенсен владеет пятью языками, да и вообще он просто обожает изучать иностранные языки. Поэтому он сам попросил, чтобы его персонаж как можно больше говорил по-эльфийски.
11. Режиссерская версия фильма "Властелин колец: Две крепости" длится более 4 часов, тогда как кинотеатральная версия, которую мы все и смотрели, длится примерно 3 часа.
Из фильма было вырезано немало интересных и, я считаю, важных сцен. К примеру, в режиссерской версии показаны воспоминания, где Боромир разговаривает со своим отцом Денетором, говоря, что Фаромир (брат Боромира) его любит.
А в итоговой версии Шон Бин (Боромир) вообще не появлялся, не считая флэшбэков из первой части. А ведь Шон Бин специально возвращался в Новую Зеландию только для съемок данного эпизода.
Также, в кинотеатральную сцену не вошла сцена с убийством Сарумана от рук Гримы Гнилоуста, что лично я считаю большим упущением. Как можно было убрать из кинотеатральной версии смерть такого значимого персонажа как Сарумана?
12. Дэвид Уэнем отлично справился с ролью Фаромира, но отчасти за то, что его взяли на эту роль, он должен благодарить свою внешность. Создатели посчитали, что он чем-то похож на Шона Бина, сыгравшего Боромира.
13. Сцена на болоте мертвецов снималась на автомобильной стоянке, которая была наполнена водой. Именно там же снимали и сцену ц входа в Морию в фильме "Властелин колец. Братство кольца".
Ну а подводные сцены, как и в первой части, снимались без капли воды. Элайджа Вуда обдували вентилятором, чтобы его волосы колыхались, а затем уже накладывали эффект подводности и конечно же замедляли сцену, чтобы волосы шевелились медленнее.
Ну а трупы, которые главные герои увидели на болоте мертвых, были сделаны из силикона.
14. Как и в первой части Фильма, Питер Джексон сыграл небольшую роль. Именно он бросает копье во время битвы в Хельмовой пади. Также, в этой ленте вновь сыграли его дети. Но на сей раз они сыграли не маленьких хоббитов. а Роханских детишек.
Помимо этого в массовке среди беженцев Хельмовой пади засветилась сестра Элайджа Вуда (Фродо) и сын Вигго Мортенсена (Арагорн).
15. Когда Миранда Отто, сыгравшая Эовин, впервые увидела Вигго Мортенсена, она сказала Питеру Джексону, что ей будет очень просто изобразить влюбленность ее героини в Арагорна.
Лив Тайлер очень обрадовалась, когда увидела Миранду Отто на съемочной площадке, прокомментировав это так: "Наконец-то еще одна женщина на съемочной площадке".
16. Во время съемок фильма использовалось в районе 200 настоящих лошадей. Но во время батальных сцен создатели фильма решили подстраховаться, дабы не ранить и не испугать животных. Поэтому некоторые сцены с лошадьми были отсняты в павильоне. На животных и их всадников надевали костюмы с датчиками движения, после чего их оцифровывали и добавляли в фильм.
17. При бюджете в 94 миллиона долларов фильм "Властелин колец. Две крепости" собрал в прокате 936 миллионов, что превысило бюджет почти в 10 раз. Это был успех.
18. Картина "Властелин колец. Две крепости" была номинирована на премию "Оскар" аж в 6 номинациях, в том числе и лучший фильм, что довольно редкое явление для сиквелов. Но в итоге картине удалось забрать лишь две статуэтки, а именно за "лучший звук" и за "лучшие визуальные эффекты".
19. Немногие заметили, но есть одна деталь, которая выдает Голума, а точнее его текущее состояние. Это его глаза, а точнее зрачки. У злого Голума зрачки узкие, тогда как у доброго и наивного Смеагола зрачки расширены. Это особенно хорошо выделяется, когда он разговаривает сам с собой.
20. Помните крики многотысячной армии орков? На самом деле кричали не статисты, да и никаких эффектов к этим крикам не применялось. Питер Джексон с командой специально поехали на спортивный стадион, где и записали восторженные крики нескольких тысяч болельщиков.
21. Для сцены прихода армии Рохана на битву в Хельмовой Пади на рассвете привлекались не просто статисты, а настоящие наездники, которые умеют держаться в седле. Но так как не удалось найти такое количество умеющих держаться в седле мужчин, пришлось привлекать к съемкам женщин, предварительно загримировав их и нацепив на них искусственные бороды.
22. По оригинальное книге Сэм и Фродо не проходили через Осгилиат, тогда как в фильме мы видим эту сцену. Чтобы фанаты книги поменьше высказывали свое недовольство, связанное с расхождением фильма от первоисточника, Питер Джексон решил сгладить все это одной фразой, которую произносит Сэм: "Нас даже не должно было здесь быть".
23. Еще до начала съемок фильма, актер Бернард Хилл общался с некоей женщиной, которая недавно похоронила сына. Женщина сказала ему, что ни один родитель не должен хоронить своих детей. Актер настолько сильно проникся, что попросил Питера Джексона вставить эту фразу в фильм, тем более, что по сюжету король Теоден действительно похоронил своего сына.
24. Перед началом битвы в Хельмовой пади Леголас говорит Арагорну, что 300 человек не выстоят против 10000 орков. Конечно же это отсылка к роману "300 спартанцев", где 300 спартанцев сражались с десятитысячной армией персов.
25. Фраза Голума "Моя прелесть" стала настолько популярной, что попала во всеразличные топы самых культовых фраз за всю историю кино. И конечно же она разошлась на мемы.
26. Высота созданной миниатюры Хельмовой пади составляла более 2 метров.
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