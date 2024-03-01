На голове её колпак… а, нет, это гигантский бигуди!

Для справки. Восстание “красных шляпок” было вызвано новыми видами налогов, которые ввёл Людовика XIV — на табак, на предметы из олова и на бумагу. Последнее вызвало особое недовольство. Государственные органы и суды стали принимать только гербовую бумагу, и людям пришлось платить большие деньги за особый вид бумаги. Восставшие носили шапки “красного цвета”, чтобы различать друг друга в толпе.

В отместку королю местные женщины вместо чепчиков стали надевать на голову “башни-колокольни” из кружев. Довольно быстро “башни” доросли до 40 см. Для стойкости их обмазывали крахмалом, использовали гребешки, ленты, булавки. Иногда на подготовку бигудена уходил целый день, а сам наряд превратился в нарицательное слово и стал обозначать процесс завивки волос перед использованием бигудена.

Вот так и появились бигуди:)

Бигуден стал визитной карточкой этого региона Франции, его можно встретить даже на флаге земли Бигуден.