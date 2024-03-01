На голове её колпак… а, нет, это гигантский бигуди!

Этот странный колпак на голове носят женщины в департаменте Кап-Каваль провинции Бретань. Носят уже более 400 лет.
Этот колпак называет Бигуден. Что-то знакомое:)? Да, все верно, это они и есть – бигуди. Придумали бигуди французы, хотя любой историк скажет, что женщины всего мира с древних времен накручивали волосы на что угодно. Египтянки предпочитали палочки, римлянки использовали плотную ткань, гречанки деревянные колбочки.
Но вне зависимости от того, кто придумал накручивать волосы, распространение получило слово “бигуди”.
Родина “бигуди” — город Пон-л'Аббе земли Бигуден департамента Кап-Каваль провинции Бретань.
Местное предание гласит, что начало всему положил указ короля Людовика XIV снести колокольню в городе в качестве наказания жителям за участие в восстании “красных шляпок” 1675 года.
Для справки. Восстание “красных шляпок” было вызвано новыми видами налогов, которые ввёл Людовика XIV — на табак, на предметы из олова и на бумагу. Последнее вызвало особое недовольство. Государственные органы и суды стали принимать только гербовую бумагу, и людям пришлось платить большие деньги за особый вид бумаги. Восставшие носили шапки “красного цвета”, чтобы различать друг друга в толпе.
В отместку королю местные женщины вместо чепчиков стали надевать на голову “башни-колокольни” из кружев. Довольно быстро “башни” доросли до 40 см. Для стойкости их обмазывали крахмалом, использовали гребешки, ленты, булавки. Иногда на подготовку бигудена уходил целый день, а сам наряд превратился в нарицательное слово и стал обозначать процесс завивки волос перед использованием бигудена.
Вот так и появились бигуди:)
Бигуден стал визитной карточкой этого региона Франции, его можно встретить даже на флаге земли Бигуден.
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