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Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило?

Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило? (8 фото)

Автор:
22 декабря 2021 18:12
Сообщество : Наука
Метки: дети   животные   интересное   исследования   наука   эксперименты   этика   
2991
8
Их было двое, участников эксперимента - десятимесячный ребенок и детеныш шимпанзе. Они оба были жертвами, отданными науке и, к сожалению, не первые, и не последние.
До начала своего самого известного эксперимента Келлог был преподавателем в университете Индиана. Он исследовал поведенческие реакции собак с удаленной корой головного мозга. Также он изучал страхи крыс, птиц и прочих животных. Келлог изучал историю детей-маугли, выросших вместе с животными. Его интересовало, почему же они так и не могут социализироваться, даже если очень долго живут среди людей.
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Метки: дети   животные   интересное   исследования   наука   эксперименты   этика   
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SHAGREEN 2 часа назад
Сейчас всё проще. Можно просто дать ребенку в руки смартфон с тиктоком.
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Bar Полчаса назад
боже...просто дайте человеку тикток - и он дебил!
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15k
vikklu Час назад
Деградация по-любому берёт верх. Законы термодинамики незыблемы, как бы сторонники эволюции не пыжились. Без разумного начала никакая сложная система не самообразуется сама по себе.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Ну а что они хотели? Человек в отличие от обезьяны развил в себе в ходе эволюции интелект, конкретно мозг. Дальше для социализации человеку нужно учить язык и через него познавать мир.
Обезьяна так не может, говорить она не сможет никогда - не может воспроизводить звуки физически. Надо было учить языку глохонемых как гориллу Коко.
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−8
EbuOslyat Олег Данилов 2 часа назад
ЛОЛШТО? Обезьяна может воспроизводить звуки. Она не может членораздельно говорить.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Херь какая-та. Ну завели ребенку зверушку, ну пожила она в хороших условиях. У свиней мозгов не намного меньше, у крыс может и поболее, никто как-то не плачет по их судьбам. Шимпанзей кстать, на родине аборигены по сию пору жрут за обе щеки и что теперь?
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