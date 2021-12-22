Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило?

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Их было двое, участников эксперимента - десятимесячный ребенок и детеныш шимпанзе. Они оба были жертвами, отданными науке и, к сожалению, не первые, и не последние.
В истории уже были случаи, когда помешанные на науке люди ставят эксперименты над своими детьми. И над собой. Вот и психолог Уинтроп Келлог вместе со своей женой решили выяснить, что же будет, если одинаково воспитывать ребенка и шимпанзе с самого их детства.
До начала своего самого известного эксперимента Келлог был преподавателем в университете Индиана. Он исследовал поведенческие реакции собак с удаленной корой головного мозга. Также он изучал страхи крыс, птиц и прочих животных. Келлог изучал историю детей-маугли, выросших вместе с животными. Его интересовало, почему же они так и не могут социализироваться, даже если очень долго живут среди людей.
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Но как же понаблюдать за таким ребенком от начала до конца во имя науки. Не подкидывать же его специально животным. Этика и все такое...
В 1931 году Келлог обратился в Йельский центр по изучению человекообразных обезьян, взял оттуда на воспитание семимесячного шимпанзе Гуа. Сыну ученого Дональду было в тот момент 10 месяцев. Практически ровесники.
В 1931 году Келлог обратился в Йельский центр по изучению человекообразных обезьян, взял оттуда на воспитание семимесячного шимпанзе Гуа. Сыну ученого Дональду было в тот момент 10 месяцев. Практически ровесники.
Супруги Келлог создали сыну и шимпанзе одинаковые условия. У Гуа было все то же, что и у Дональда: одежда, игрушки, мебель и... отношение.
Гуа достаточно быстро адаптировалась и нашла общий язык с Дональдом. Они росли вместе а родители следили и анализировали их рост и развитие. Сравнивали рефлексы, движения, ловкость, понимание речи, страхи, внимательность.
Гуа достаточно быстро адаптировалась и нашла общий язык с Дональдом. Они росли вместе а родители следили и анализировали их рост и развитие. Сравнивали рефлексы, движения, ловкость, понимание речи, страхи, внимательность.
В первые полгода эксперимента Гуа шел впереди Дональда. Шимпанзе обучилась самостоятельно пить из стакана, есть ложкой, открывала двери. Выучила примерно 50 фраз и команд. Подражала поведению людей, выражала свою любовь поцелуями и объятиями. Келлог пришел к выводу, что это потому что шимпанзе взрослеют быстрее.
Но Гоа дольше училась пользоваться туалетом, не знала, что же делать с карандашом и никогда не смогла говорить так, чтобы было понятно.
Но Гоа дольше училась пользоваться туалетом, не знала, что же делать с карандашом и никогда не смогла говорить так, чтобы было понятно.
Келлоги через полтора года поняли, что генетические особенности невозможно изменить никакими условиями. В 1931 году эксперимент был остановлен, когда Дональду было полтора года. Он начал копировать поведение Гуа и это обеспокоило родителей.
Супруги пришли к выводу, что скорее человек станет шимпанзе, чем наоборот. Они писали, что животное может уподобиться человеку с помощью дрессировки, но до определенного момента.
Супруги пришли к выводу, что скорее человек станет шимпанзе, чем наоборот. Они писали, что животное может уподобиться человеку с помощью дрессировки, но до определенного момента.
Гуа вернули в Йельский центр по изучению человекообразных обезьян. Это было невероятно жестоко по отношению к Гуа. Сначала ее насильно вырвали из привычной среды, а потом также резко вернули обратно. Она умерла от пневмонии через два года после окончания эксперимента.
Про Дональда информации практически нет. По некоторым данным он покончил с собой в 42 года.
Про Дональда информации практически нет. По некоторым данным он покончил с собой в 42 года.
Психологи, узнав об эксперименте Келлогов, стали подвергать их критике. Ну во-первых - ставить эксперименты над младенцем - это совершенно точно неэтично. А во-вторых их также беспокоила жестокость по отношению к детенышу шимпанзе. Как ни посмотри, это исследование было жестоким в любом случае.
Кто-то называл Келлога психопатом из-за отсутствия хоть какой-то эмпатии к объектам исследования, при учете того, что один из этих объектов - его родной сын. Многие ученые, комментируя исследование Келлога, говорили, что это просто-напросто ненаучно, так как эксперимент проводился на одном испытуемом.
"Каждый раз, когда вы проводите эксперимент со своей семьей и собственной жизнью, он не является научным в том же смысле, что и лабораторное исследование", - говорил Джеффри Кан.
Кто-то называл Келлога психопатом из-за отсутствия хоть какой-то эмпатии к объектам исследования, при учете того, что один из этих объектов - его родной сын. Многие ученые, комментируя исследование Келлога, говорили, что это просто-напросто ненаучно, так как эксперимент проводился на одном испытуемом.
"Каждый раз, когда вы проводите эксперимент со своей семьей и собственной жизнью, он не является научным в том же смысле, что и лабораторное исследование", - говорил Джеффри Кан.
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Обезьяна так не может, говорить она не сможет никогда - не может воспроизводить звуки физически. Надо было учить языку глохонемых как гориллу Коко.
из за строения гортани, обезьяна не может изменять ее конфигурацию, поэтому не может производить модуляцию, изменение частоты звука
Человек единственным отличается от животных что КАЖДЫЙ день КАЖДЫЙ человек ест более калорийную пищу - ГОРЯЧУЮ или приготовленную. Мы единственные кто на планете Земля использует вот уже 150 тыс лет огонь (ну теперь еще электроплиты и микроволновки).
так что залог разума - горячее питание, большой мозг и не кривые руки (грубо говоря труд).