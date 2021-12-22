Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило?

Психологи, узнав об эксперименте Келлогов, стали подвергать их критике. Ну во-первых - ставить эксперименты над младенцем - это совершенно точно неэтично. А во-вторых их также беспокоила жестокость по отношению к детенышу шимпанзе. Как ни посмотри, это исследование было жестоким в любом случае.

Кто-то называл Келлога психопатом из-за отсутствия хоть какой-то эмпатии к объектам исследования, при учете того, что один из этих объектов - его родной сын. Многие ученые, комментируя исследование Келлога, говорили, что это просто-напросто ненаучно, так как эксперимент проводился на одном испытуемом.

"Каждый раз, когда вы проводите эксперимент со своей семьей и собственной жизнью, он не является научным в том же смысле, что и лабораторное исследование", - говорил Джеффри Кан.