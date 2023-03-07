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Способен ли человек впасть в спячку

Способен ли человек впасть в спячку

Автор:
07 марта 2023 18:53
Сообщество : RealFishki
Метки: животные   интересное   исследования   люди   наука   сон   эксперименты   
1447
5

Ряд животных может впадать в спячку. Это могут быть представители амфибий, грызунов, приматов и не только. Даже медведики ложатся спать на время зимы. А вот человек впадать в такое состояние самостоятельно не может. Но разве нельзя его туда отправить искусственно?

Учёные не так давно узнали, что даже если определённое животное не впадает в спячку, то у него есть такая возможность. Были проведены исследования на мышах, у которых нет способности впадать в спячку, а только в ступор, в состояние торпора (это состояние, в которое впадают животные, чтобы пережить период неблагоприятных условий; он характеризуется замедлением обмена вещества, сердцебиения и дыхания, а также понижением температуры). Были сделаны интересные выводы: при раздражении ряда нейронов мышей, они могут впадать в спячку, как другие животные, у которых такая способность есть от природы.


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Во время этой спячки у мышей замедляется метаболизм, понижается температура и при этом не происходит никакого негативного воздействия на организм. Мыши после пробуждения просто продолжают жить жизнь.
А ведь до этого эксперимента считалось, что живое существо, которое не приспособлено к спячке, должно погибнуть. После эксперимента над мышами, в спячку погрузили и крыс. Результаты оказались такими же.


Насчёт человека мнения разнятся. Самостоятельно впасть в это состояние он может вряд ли, но вот в искусственную спячку ввести человека вполне возможно. Есть даже некоторые учёные, которые считают, что полмиллиона лет назад были люди, способные самостоятельно впадать в спячку.


А зачем вообще человеку спячка? Состояние гибернации помогло бы людям сразу в нескольких областях, к примеру в науке и медицине. Искусственное состояние спячки может позволить подробнее изучить болезни Альцгеймера и Паркинсона и дало бы врачам больше времени во время инфаркта, инсульта или же при сильных кровотечениях пациента, так как в этом состоянии организму нужно меньше кислорода, кровь практически перестаёт циркулировать.


Также спячка помогла бы людям в освоении космоса. Добраться до Марса, который хотят колонизировать, не так уж просто и безопасно. Лететь до него примерно 7 месяцев, а во время полёта люди могут подвергаться сильному облучению. А в состоянии гибернации полёт проходил бы незаметно, не нужно было бы запасаться едой, а радиация, как выяснилось в ходе экспериментов над сусликами, животным в спячке не нужна и не страшна.

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Метки: животные   интересное   исследования   люди   наука   сон   эксперименты   
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6  комментариев
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6k
sedoisever 2 часа назад
"...а радиация, как выяснилось в ходе экспериментов над сусликами, животным в спячке не нужна и не страшна."
???????
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42k
turyst 57 минут назад
Ну... В кому же вводят.
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1k
Миша 59 минут назад
Я точно могу, но мне добрые люди вседа мешают спать.
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12k
Djeff 2 часа назад
У меня сосед был, так он примерно раз в месяц в спячку на неделю уходил. Как проснётся, то с тарой от средств гибернации в магаз рулил.
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12k
Kostick 2 часа назад
"а радиация, как выяснилось в ходе экспериментов над сусликами, животным в спячке не нужна и не страшна." - да ладно? не нужна, спорить не стану. но как она перестанет действовать на спящую тушку?
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7k
5 копеек 2 часа назад
"Способен ли человек впасть в спячку"
Я? ДА!
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