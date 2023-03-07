"Способен ли человек впасть в спячку"

Учёные не так давно узнали, что даже если определённое животное не впадает в спячку, то у него есть такая возможность. Были проведены исследования на мышах, у которых нет способности впадать в спячку, а только в ступор, в состояние торпора (это состояние, в которое впадают животные, чтобы пережить период неблагоприятных условий; он характеризуется замедлением обмена вещества, сердцебиения и дыхания, а также понижением температуры). Были сделаны интересные выводы: при раздражении ряда нейронов мышей, они могут впадать в спячку, как другие животные, у которых такая способность есть от природы.



