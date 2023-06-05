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Что будет со стопой, если отказаться в детстве от обуви

Что будет со стопой, если отказаться в детстве от обуви

Автор:
05 июня 2023 13:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Спорт   дети   интересное   исследования   медицина   наука   природа   
2835
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Учёные решили изучить людей, которые по тем или иным причинам постоянно ходят босиком. Одной из самых известных таких групп стала народность, живущая в Кении, - календжины.

Календжины чрезвычайно выносливы, их легкоатлеты знамениты на весь мир, они часто побеждают в соревнованиях по бегу на различные дистанции. Уже с самого детства они очень активны и стойки к физическим нагрузкам. Дети этой народности проводят очень много времени на улице, ходят в школу - 10 км туда, 10 км обратно. И всё это - босиком.


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Мышцы календжинских стоп из-за этого становятся очень выносливыми, гибкими и сильными. Дети, которые непривычны к обуви, в восемь раз реже травмируют ноги, нежели их обутые сверстники.


Ношение "одежды для ног" формирует стопу - обычно след человека выглядит как сплюснутый вопросительный знак, увенчанный пятью точками. След прорисовывается как арка с помощью продольного стопного свода. Такой изгиб даёт возможность выталкивать ногу вперёд во время бега. Овальны след - свидетельство плоскостопия, которое может привести к серьёзным проблемам в жизни.

Интересно, что абсолютно все рождаются с плоскостопием и продольный свод начинает формироваться, когда ребёнок начинает ходить. Если этого так и не произойдёт, то уже с детства начинаются сложности как при беге, так и при ходьбе. Возможны боли в суставах.


Когда в 90-х ортопеды Индии изучили статистику, то заметили, что у них намного меньше плоскостопных пациентов, чем у их или американских и европейских коллег. Они не смогли вспомнить в своей практике хотя бы одного ребёнка из деревень с плоскостопием. Если оно и было, то только у городских ребятишек, носивших обувь каждый день.

Дети бедных родителей практически не пользовались обувью, а городские были обуты и никогда не выходили из дома босоногими. Причём, если они носили сандалии, то шанс уплощения стопы всё равно снижался. Также индийцы выявили и критический возраст для развития хорошей стопы - шесть лет.


Но что будет, если отказаться от обуви сейчас, во взрослом возрасте?
Точно сказать невозможно. Отдельные профессиональные стайеры заявляют, что это очень удобно, ведь, по их мнению, отсутствие обуви может смягчить удар ноги о поверхность и уменьшить, за счёт этого, возможное количество травм.

В современных качественных кроссовках стоит мягкий каблук, помогающий стопе приземлиться на пятку. А если бежать без них, то опора производится на подушечку, снижающую нагрузку на ногу, что делает лодыжку своего рода пружиной.



Проведённое в 2021 году исследование показало, что привычка к босоногому образу жизни уже во взрослом возрасте увеличивает силу стопы на 50%. И это если ходить всего полгода. Нормализуется походка, становится проще удерживать равновесие.
Разумеется, существуют риски: если масса тела избыточна, а техника бега неправильная, то риск заработать себе кратковременные травмы увеличивается.

Стопа может отекать, а это обычно очень больно.
Учёные до конца так и не пришли к какому-то определённому выводу, так что, скорее всего, лучше побольше давать детям возможности побегать босиком, а уже взрослым людям рекомендуется тщательно подходить к выбору обуви.

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Метки: Спорт   дети   интересное   исследования   медицина   наука   природа   
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9  комментариев
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3k
Диагноз 2 часа назад
Эскимосам надо или чукчам круглый год босиком ходить... Климат у них в самый раз.
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3k
5010_BIRD 9 минут назад
Может в Америке это более актуальная проблема с плоскостопием. У нас хотя бы дома дети ходят без обуви.
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1k
LisA Полчаса назад
так то в Турции, там тепло...
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Э-ге-гей хали-гали
Кто то стырил сандали .
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28k
Serg2001 Час назад
Помнится по детству, приезжая к бабушке в деревню, первое время босиком было очень не комфортно... Каждый камушек, каждая соломинка кололась. Но уже через недельку начинал привыкать. А к концу лета так вообще можно было по мелким осколкам стекла бегать не замечая...
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3k
* You All Час назад
не прокатит. все осколки от битых бутылок и прочего стекла соберёшь в первый же час
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5k
Babangdida Час назад
Если в Африке отказаться от обуви и ходить босиком, стопа может подхватить дракункулёз.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Ну всё! Снимаю туфли и пойду по родному городу босиком! Благо лето на дворе, пусть и только календарное.
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