Что будет со стопой, если отказаться в детстве от обуви

Ношение "одежды для ног" формирует стопу - обычно след человека выглядит как сплюснутый вопросительный знак, увенчанный пятью точками. След прорисовывается как арка с помощью продольного стопного свода. Такой изгиб даёт возможность выталкивать ногу вперёд во время бега. Овальны след - свидетельство плоскостопия, которое может привести к серьёзным проблемам в жизни.

Интересно, что абсолютно все рождаются с плоскостопием и продольный свод начинает формироваться, когда ребёнок начинает ходить. Если этого так и не произойдёт, то уже с детства начинаются сложности как при беге, так и при ходьбе. Возможны боли в суставах.



