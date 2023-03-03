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Имеют ли вороны свое собственное сознание?

Имеют ли вороны свое собственное сознание?

Автор:
03 марта 2023 18:57
Сообщество : RealFishki
Метки: вороны   животные   интересное   исследования   наука   птицы   ученые   флора   эксперименты   
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Люди считают себя уникальными и особенными. Мы измеряем свой интеллект и гордимся своими сложными мозгами, которые отличают нас от животных. Если мы сравним ум человека с умом канарейки или курицы, это будет считаться оскорблением.

Однако, научные исследования показывают, что птицы, включая ворон, являются достаточно развитыми существами и обладают собственным сознанием.

Сообразительность воронов и других птиц, таких как сороки и сойки, была отмечена представителями разных культур на протяжении многих лет. Но научное подтверждение этого факта пришло только спустя некоторое время.


Оценить уровень интеллекта животных - непростая задача. Одним из методов определения способностей животных является оценка их способности использовать инструменты. В этом случае, животное должно использовать объект для достижения определенной цели или получения информации о своей окружающей среде. Например, животное может использовать палку для выгонки муравьев из дерева или лист для своего удобства. Не все животные могут выполнять такие сложные манипуляции, хотя это и не редкость.


Вороны всегда славились своей сообразительностью, но только в последние годы наука начала выявлять, насколько развит интеллект пернатых. Исследования показывают, что вороны способны не только использовать предметы в качестве инструментов, но и изготавливать их.


В 2002 году группа английских ученых провела эксперимент с новокаледонскими воронами, которые смогли смастерить крючок для извлечения еды из трубы, где она была спрятана. Птицы использовали загнутую проволоку, чтобы дотянуться до кормушки, но они не проявляли интереса к прямой проволоке, находившейся вблизи. Но когда один ворон украл загнутую проволоку, его сородич сделал крючок, используя прямую проволоку, и получил свою порцию еды. Таким образом, вороны не только используют инструменты, но и обладают удивительной способностью изготавливать их если того требует ситуация.


Исследования, проведенные в 2018 году, показали, что эти пернатые способны использовать инструменты, соединять их и даже создавать свои собственные. Учёные обнаружили, что вороны могут выталкивать еду из коробки с дырками при помощи кусочков проволоки. И когда ученые сократили длину проволоки и предоставили птицам возможность соединить ее с другим предметом, половина из них научилась соединять и использовать два предмета вместе.

Это свидетельствует о том, что у этих птиц есть развитые когнитивные способности, такие как способность к планированию и координации задач. Эти способности ранее считались привилегией людей, и это стало удивительным открытием для учёных. В то время как большинство детей осваивают навык создания необходимых инструментов в возрасте пяти-девяти лет, вороны обладают этими навыками уже взрослыми.


Некоторые эксперты утверждают, что у ворон может быть проявление сознания. Это означает не только способность испытывать эмоции, но и осознание их смысла. Ранее считалось, что только люди и несколько других видов млекопитающих могут достичь этого уровня развития.

В 2020 году немецкие исследователи провели эксперимент, в котором двум чёрным воронам были показаны изображения. Одни были яркими и четкими, другие - блёклыми и едва заметными, а на третьем ничего не было видно. Вороны научились сигнализировать, могут они что-то увидеть или нет.


Миллионы лет эволюции сделали своё дело, и мозги млекопитающих и птиц развились по-разному. Нет оснований полагать, что у их общего предка уже был такой ум, какой присущ им сегодня. Вероятнее всего, интеллект каждой группы развивался в её уникальных условиях обитания. Но интеллект имеет высокую ценность для сложных существ, и все эти группы животных в конечном итоге достигли похожих способностей, но разными путями.


В список умных животных можно, кстати, добавить осьминогов, которые тоже обладают сознанием и интеллектом, несмотря на то, что их мозг – это нечто совершенно иное, чем у млекопитающих и птиц. Всё это говорит о том, что люди не столь исключительны, как им кажется.

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Метки: вороны   животные   интересное   исследования   наука   птицы   ученые   флора   эксперименты   
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6  комментариев
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30k
Андрей Иванов Час назад
Если именно вОроны, то официально они на воле живут 20 лет (как считали - непонятно). В неволе зафиксирован случай в 70 лет. Приписывают легенды аж 300. Что наводит на мысль о 150 в среднем без помех от человека. ,А за 150 лет, да и за 70 набрать интеллект вполне возможно, опять же в легендах вороны - очень умные птицы, а наши предки были очень наблюдательны
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20k
Alf 14 минут назад
Уже давно доказано на их примерах, что вороны очень смекалисты.
... Не все пернатые такие глупые, как мы привыкли думать. Представители семейства врановых не глупее некоторых обезьян, и это вовсе не фигура речи, а научно доказанный факт. Они способны к сложному обучению, умеют мыслить логически, планировать, запоминать информацию и даже создавать и использовать орудия труда!
Умеют распознавать слова и отличать их от бессмысленных комбинаций звуков и букв. Считают до девяти. Этот результат даже круче, чем у признанных «интеллектуалов» ворон и многих приматов. Имеют потрясающую память.
В частности, новокаледонский ворон считается рекордсменом среди птиц в деле изготовления и использования орудий. В то же время крупные попугаи (жако, ара, какаду) уверенно лидируют по части осмысленного и адекватного использования человеческой речи (врановые также способны к этому, но в меньшей степени).

Ссылка www.youtube.com
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3k
OLDer Полчаса назад
А если птицы согласно версии являются потомками динозавров, тогда насколько были умны оные?
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3k
Станислав Вершинин 41 минуту назад
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