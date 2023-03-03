Имеют ли вороны свое собственное сознание?

Люди считают себя уникальными и особенными. Мы измеряем свой интеллект и гордимся своими сложными мозгами, которые отличают нас от животных. Если мы сравним ум человека с умом канарейки или курицы, это будет считаться оскорблением.
Однако, научные исследования показывают, что птицы, включая ворон, являются достаточно развитыми существами и обладают собственным сознанием.
Сообразительность воронов и других птиц, таких как сороки и сойки, была отмечена представителями разных культур на протяжении многих лет. Но научное подтверждение этого факта пришло только спустя некоторое время.
Оценить уровень интеллекта животных - непростая задача. Одним из методов определения способностей животных является оценка их способности использовать инструменты. В этом случае, животное должно использовать объект для достижения определенной цели или получения информации о своей окружающей среде. Например, животное может использовать палку для выгонки муравьев из дерева или лист для своего удобства. Не все животные могут выполнять такие сложные манипуляции, хотя это и не редкость.
Вороны всегда славились своей сообразительностью, но только в последние годы наука начала выявлять, насколько развит интеллект пернатых. Исследования показывают, что вороны способны не только использовать предметы в качестве инструментов, но и изготавливать их.
В 2002 году группа английских ученых провела эксперимент с новокаледонскими воронами, которые смогли смастерить крючок для извлечения еды из трубы, где она была спрятана. Птицы использовали загнутую проволоку, чтобы дотянуться до кормушки, но они не проявляли интереса к прямой проволоке, находившейся вблизи. Но когда один ворон украл загнутую проволоку, его сородич сделал крючок, используя прямую проволоку, и получил свою порцию еды. Таким образом, вороны не только используют инструменты, но и обладают удивительной способностью изготавливать их если того требует ситуация.
Источник:
Исследования, проведенные в 2018 году, показали, что эти пернатые способны использовать инструменты, соединять их и даже создавать свои собственные. Учёные обнаружили, что вороны могут выталкивать еду из коробки с дырками при помощи кусочков проволоки. И когда ученые сократили длину проволоки и предоставили птицам возможность соединить ее с другим предметом, половина из них научилась соединять и использовать два предмета вместе.
Это свидетельствует о том, что у этих птиц есть развитые когнитивные способности, такие как способность к планированию и координации задач. Эти способности ранее считались привилегией людей, и это стало удивительным открытием для учёных. В то время как большинство детей осваивают навык создания необходимых инструментов в возрасте пяти-девяти лет, вороны обладают этими навыками уже взрослыми.
Некоторые эксперты утверждают, что у ворон может быть проявление сознания. Это означает не только способность испытывать эмоции, но и осознание их смысла. Ранее считалось, что только люди и несколько других видов млекопитающих могут достичь этого уровня развития.
В 2020 году немецкие исследователи провели эксперимент, в котором двум чёрным воронам были показаны изображения. Одни были яркими и четкими, другие - блёклыми и едва заметными, а на третьем ничего не было видно. Вороны научились сигнализировать, могут они что-то увидеть или нет.
Миллионы лет эволюции сделали своё дело, и мозги млекопитающих и птиц развились по-разному. Нет оснований полагать, что у их общего предка уже был такой ум, какой присущ им сегодня. Вероятнее всего, интеллект каждой группы развивался в её уникальных условиях обитания. Но интеллект имеет высокую ценность для сложных существ, и все эти группы животных в конечном итоге достигли похожих способностей, но разными путями.
В список умных животных можно, кстати, добавить осьминогов, которые тоже обладают сознанием и интеллектом, несмотря на то, что их мозг – это нечто совершенно иное, чем у млекопитающих и птиц. Всё это говорит о том, что люди не столь исключительны, как им кажется.
Источник:
- Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило?
- Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов?
- Биологи создали секс-куклы для черепах
- Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
- Ученые выяснили, что попугаи понимают основы теории вероятностей
... Не все пернатые такие глупые, как мы привыкли думать. Представители семейства врановых не глупее некоторых обезьян, и это вовсе не фигура речи, а научно доказанный факт. Они способны к сложному обучению, умеют мыслить логически, планировать, запоминать информацию и даже создавать и использовать орудия труда!
Умеют распознавать слова и отличать их от бессмысленных комбинаций звуков и букв. Считают до девяти. Этот результат даже круче, чем у признанных «интеллектуалов» ворон и многих приматов. Имеют потрясающую память.
В частности, новокаледонский ворон считается рекордсменом среди птиц в деле изготовления и использования орудий. В то же время крупные попугаи (жако, ара, какаду) уверенно лидируют по части осмысленного и адекватного использования человеческой речи (врановые также способны к этому, но в меньшей степени).