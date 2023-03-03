Имеют ли вороны свое собственное сознание?

Однако, научные исследования показывают, что птицы, включая ворон, являются достаточно развитыми существами и обладают собственным сознанием.

Сообразительность воронов и других птиц, таких как сороки и сойки, была отмечена представителями разных культур на протяжении многих лет. Но научное подтверждение этого факта пришло только спустя некоторое время.





Оценить уровень интеллекта животных - непростая задача. Одним из методов определения способностей животных является оценка их способности использовать инструменты. В этом случае, животное должно использовать объект для достижения определенной цели или получения информации о своей окружающей среде. Например, животное может использовать палку для выгонки муравьев из дерева или лист для своего удобства. Не все животные могут выполнять такие сложные манипуляции, хотя это и не редкость.



