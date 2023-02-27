Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку

Человеческий разум - это одно из самых загадочных явлений в нашей жизни. Мы часто думаем, что контролируем свои мысли и действия, но многочисленные психологические эксперименты показали, что это далеко не всегда так.
Некоторые из этих экспериментов были настолько шокирующими, что вызывали вопросы о нашем восприятии мира и нашей способности к самоопределению. Да и вопрос об этичности поднимался не раз. Вот несколько самых известных и интересных психологических экспериментов, которые когда-либо были проведены.
Эксперимент Аша был проведен в 1951 году социальным психологом Соломоном Ашом. Участникам эксперимента были показаны карточки с линиями разной длины, а затем они должны были выбрать карточку с линией, которая была такой же длины, как и на первой карточке. Но участники проходили эксперимент не в одиночку, а в группе с другими участниками, которые были подсадными и давали неправильные ответы на вопросы.
В результате эксперимента было выявлено, что даже когда правильный ответ был очевиден, участники эксперимента поддались влиянию группы и дали неправильный ответ в 75% случаев. Эксперимент Аша стал одним из самых известных экспериментов в области социальной психологии, поскольку он показал, насколько люди могут поддаваться групповому давлению и изменять под этим давлением свои мнения.
Эксперимент Бобо
Источник:
Эксперимент Бобо был проведен в 1961 году психологом Альбертом Бандурой. В этом эксперименте детям показали видео, где взрослый человек насильственно обращался с куклой Бобо. Затем детям было разрешено играть с куклой Бобо и выражать свои эмоции. Некоторые дети выражали свой гнев и разочарование, копируя насильственные действия, которые они увидели в видео.
Эксперимент Бобо стал известен тем, что он показал, что дети могут копировать насильственное поведение, которое они увидели в жизни. Этот эксперимент привлек внимание общественности и стал одним из наиболее часто использованных примеров для того, чтобы продемонстрировать влияние насильственных видеоигр на поведение детей.
Эксперимент Дейла Карнеги был проведен в 1934 году исследователем Дейлом Карнеги. В этом эксперименте было исследовано, как использование имени человека может повлиять на отношения между людьми. В эксперименте участвовали студенты, которые должны были решить задачу вместе с незнакомцем. Для одной группы студентов незнакомец был представлен по имени, а для другой группы - без имени.
Результаты эксперимента показали, что использование имени человека сделало его более симпатичным и улучшило отношения между участниками. Этот эксперимент стал одним из первых, который доказал, что использование имени человека может оказывать влияние на отношения между людьми. Это привело к тому, что многие бизнес-тренеры и курсы по личностному росту начали активно использовать этот метод для улучшения коммуникации между людьми.
Эксперимент Стэнфордской тюрьмы был проведен в 1971 году социальным психологом Филипом Замбардо. В эксперименте было создано имитационное здание тюрьмы, где группа студентов играла роли стражей и заключенных. Изначально эксперимент был запланирован на две недели, но был прерван на шестой день из-за серьёзных этических нарушений.
Эксперимент Стэнфордской тюрьмы стал известен тем, что он показал, как легко люди могут превратиться в жестоких и беспринципных стражей, а также как люди, находящиеся в меньшинстве, могут подчиняться авторитету и подавлять свою личность. Этот эксперимент также вызвал много вопросов об этике в психологических экспериментах и привел к изменению правил и норм проведения таких исследований.
Эксперимент Милграма был проведен в 1961 году социальным психологом Стэнли Милграмом. В этом эксперименте участники должны были дать электрические удары другому участнику за неправильный ответ на задание. На самом деле, другой участник был актёр, и электрические удары не наносились, но участники не знали об этом. Но они слышали "крики боли", которые издавал актёр.
Результаты эксперимента показали, что большинство участников были готовы дать максимальный уровень электрического удара, даже если они были уверены, что это может навредить другому человеку. Этот эксперимент стал одним из самых контрверсиальных исследований в истории психологии, так как он показал, как легко люди могут подчиняться авторитету и совершать под его давлением действия, которые они считают неправильными. При том, что они имели полное право прекратить эксперимент в любую минуту.
Есть интересный фильм "Экспериментатор", если хотите узнать побольше.
Эксперимент Маршмеллоу был проведен в 1960-х годах психологом Уолтером Мишелом. В этом эксперименте детям предлагали один маршмеллоу и говорили, что если они смогут подождать 15 минут, то получат еще один маршмеллоу. Детям было сказано, что они могут съесть первый маршмеллоу в любое время, но если они съедят его, второй не будет.
Результаты эксперимента показали, что дети, которые смогли подождать 15 минут, были более успешными в жизни в будущем, чем те, которые не смогли подождать и съели маршмеллоу сразу же. Этот эксперимент стал известен тем, что он показал важность самоконтроля и способности к отложенной награде для достижения успеха в жизни.
В различных госпиталях были выбраны 22 профессиональные медсестры, незнакомые друг с другом. Каждой из них в определённый момент позвонил человек, который представился доктором Смитом (Хофлинг специально проверил, чтобы врача с такой фамилией в больницах не было) и отдал распоряжение ввести определённому пациенту дозу 20 мг астротена, а бумаги на лекарство обещал оформить позже.
На деле никакого астротена в природе не было. В хранилища медикаментов каждой больницы были заранее подложены бутылочки с этикетками "Астротен" и на них была указана максимально допустимая доза - 10 мг. То есть, вводя это "лекарство" "больному", сестра трижды нарушала кодекс поведения.
Во-первых, она слушалась неизвестного ей врача, без каких-либо документальных подтверждений.
Во-вторых, использовала не одобренное Министерством здравоохранения лекарство.
Ну и в-третьих, превышала максимальную дозу в два раза.
21 медсестра из 22 испытуемых ввела астротен пациенту. И только одна уже возрастная и опытная медсестра отказалась сделать это, не найдя астротен в списках утверждённых лекарств.
Это показало, что даже опытные врачи могут подчиняться авторитету, даже если это может навредить пациенту. Этот эксперимент стал одним из первых исследований на тему авторитета в медицине.
Источник:
- А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?
- Осы, гепарды, гориллы: эти звери и насекомые добрее, чем кажутся
- "Только бирки на ноге не хватает": забавные случаи под наркозом
- Знаменитости, которые живут по соседству: 20 примеров
Медсестра - это не врач. Опыт показал, что о психологических экспериментах, как правило, пишут люди, которые не понимают, о чём пишут.