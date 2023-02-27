Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку

Эксперимент Аша был проведен в 1951 году социальным психологом Соломоном Ашом. Участникам эксперимента были показаны карточки с линиями разной длины, а затем они должны были выбрать карточку с линией, которая была такой же длины, как и на первой карточке. Но участники проходили эксперимент не в одиночку, а в группе с другими участниками, которые были подсадными и давали неправильные ответы на вопросы.

В результате эксперимента было выявлено, что даже когда правильный ответ был очевиден, участники эксперимента поддались влиянию группы и дали неправильный ответ в 75% случаев. Эксперимент Аша стал одним из самых известных экспериментов в области социальной психологии, поскольку он показал, насколько люди могут поддаваться групповому давлению и изменять под этим давлением свои мнения.





