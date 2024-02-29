В США так и не смогли казнить мужчину, который провёл больше 40 лет в камере смертников

У медиков не получилось найти у осуждённого вену и сделать ему смертельную инъекцию.
Томас Крич - своеобразная легенда штата Айдахо. В молодости он был безжалостным уголовником: убил, как минимум пятерых. Его подозревали ещё в 6 убийствах, но доказать его причастность не смогли. Ему приписывают соучастие в десятках других преступлений, но только на словах - фактов нет.
За свои делишки он получил пожизненное. Но в 1981-м, Крич поругался и до смерти забил своего сокамерника, в том же году его приговорили к смертной казни. С того времени он и ждёт когда его отправят на тот свет. Он не утратил оптимизма даже в камере смертников и постоянно писал прошения о помиловании, их на полном серьёзе рассматривали и обсуждали. В итоге усатый 11 раз уходил от высшей меры.
Последнее помилование рассматривали в декабре прошлого года. Члены комиссии долго кряхтели и спорили, но в конце концов вынесли окончательное решение:
в расход его привести приговор в исполнение.
И вчера 73-летнему Кричу должны были поставить капельницу с пентобарбиталом. Но старик и тут избежал смерти.
Бригада медиков 8 раз пыталась поставить катетер, но так и не смогла.
Казнь объявили «невозможной для продолжения» и вернули Крича в камеру.
Государство рассмотрит следующие шаги, - заявил директор Департамента исправительных учреждений штата.
Теперь у Крича есть реальный шанс провести остаток жизни в тюрьме. Его адвокаты уже подали жалобу на горе-медиков и заявили о «нелепых попытках штата Айдахо убить этого безобидного старика, который к этому моменту наверняка уже испытал достаточно страданий».
А «безобидный старик», виновный в смерти нескольких человек, смотрит ТВ в своей камере и усмехается в усы.
Источник:
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у нас в любой поликлинике медсестра в процедурном вену найдет даже у зомби
бывает зайду со своими шлангами она аж выдохнет "хоспади ну хоть один с венами"
Ну тупыыыыыыыыыые!
Да в жопу бы ему в конце-концов вкололи бы!
Ну, в смысле: душу из них вытрясти.
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долбанные неудачники