В США так и не смогли казнить мужчину, который провёл больше 40 лет в камере смертников

Последнее помилование рассматривали в декабре прошлого года. Члены комиссии долго кряхтели и спорили, но в конце концов вынесли окончательное решение: в расход его привести приговор в исполнение.

И вчера 73-летнему Кричу должны были поставить капельницу с пентобарбиталом. Но старик и тут избежал смерти.