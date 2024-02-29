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В США так и не смогли казнить мужчину, который провёл больше 40 лет в камере смертников

В США так и не смогли казнить мужчину, который провёл больше 40 лет в камере смертников

Автор:
29 февраля 2024 14:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Айдахо   Суд   Томас Крич   преступник   смертный приговор   убийца   
1491
5

У медиков не получилось найти у осуждённого вену и сделать ему смертельную инъекцию.

Томас Крич - своеобразная легенда штата Айдахо. В молодости он был безжалостным уголовником: убил, как минимум пятерых. Его подозревали ещё в 6 убийствах, но доказать его причастность не смогли. Ему приписывают соучастие в десятках других преступлений, но только на словах - фактов нет.

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За свои делишки он получил пожизненное. Но в 1981-м, Крич поругался и до смерти забил своего сокамерника, в том же году его приговорили к смертной казни. С того времени он и ждёт когда его отправят на тот свет. Он не утратил оптимизма даже в камере смертников и постоянно писал прошения о помиловании, их на полном серьёзе рассматривали и обсуждали. В итоге усатый 11 раз уходил от высшей меры.

Последнее помилование рассматривали в декабре прошлого года. Члены комиссии долго кряхтели и спорили, но в конце концов вынесли окончательное решение: в расход его привести приговор в исполнение.

И вчера 73-летнему Кричу должны были поставить капельницу с пентобарбиталом. Но старик и тут избежал смерти.

Бригада медиков 8 раз пыталась поставить катетер, но так и не смогла.

Казнь объявили «невозможной для продолжения» и вернули Крича в камеру.

Государство рассмотрит следующие шаги, - заявил директор Департамента исправительных учреждений штата.

Теперь у Крича есть реальный шанс провести остаток жизни в тюрьме. Его адвокаты уже подали жалобу на горе-медиков и заявили о «нелепых попытках штата Айдахо убить этого безобидного старика, который к этому моменту наверняка уже испытал достаточно страданий».

А «безобидный старик», виновный в смерти нескольких человек, смотрит ТВ в своей камере и усмехается в усы.

Источник:

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Метки: Айдахо   Суд   Томас Крич   преступник   смертный приговор   убийца   
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17  комментариев
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286
unclejohn 2 часа назад
Пуля в затылок решает все проблемы.
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4k
poбт 10 минут назад
слабаки е*бучие

у нас в любой поликлинике медсестра в процедурном вену найдет даже у зомби

бывает зайду со своими шлангами она аж выдохнет "хоспади ну хоть один с венами"
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32k
Юрьевич 18 минут назад
"Казнь объявили «невозможной для продолжения» и вернули Крича в камеру."
Ну тупыыыыыыыыыые!
Да в жопу бы ему в конце-концов вкололи бы!
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217
Иван Иванов 22 минуты назад
Врачишки были из интернов-двоечников.
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179
Андрей Полчаса назад
Вот же криворукие.
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
М. Н. Задорнова в студию!!!
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11k
Клёст 39 минут назад
Мне кажется что эти двое врачей на казни, сговорившись, проявили неуместный гуманизм, и надо бы их потрясти...
Ну, в смысле: душу из них вытрясти.
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1k
Flint 39 минут назад
пф, про ledx забыли?)
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78k
Viktor 46 минут назад
Дык было у них недавно похожее, в Алабаме, тоже у чувака вену не могли найти в 2022 году, только алабамцы поступили умнее - нет вен (не находятся), ну а нос и рот завсегда на месте! А мы на тебе новый вид казни испробуем, подыши-ка ты братец чистым азотом! Усё, 25-го января отъехал!


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59k
turyst 52 минуты назад
Дать ему изъятого контрабандного кокса, пусть унюхается вусмерть.
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271
Александр Час назад
Объясните,мне идиоту,как это возможно:"Бригада медиков 8 раз пыталась поставить катетер, но так и не смогла."
. У меня с детства очень "плохие вены", только одна из пяти медсестёр может "попасть". И только по этой причине,мне в больничке,ставили катетер в вену (чтоб сестрички не мучились). Или звездёж или врачи гуано
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21k
Shtoppi 2 часа назад
«Бригада медиков 8 раз пыталась поставить катетер, но так и не смогла.»
---------
долбанные неудачники
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678
Vilks 2 часа назад
Я сразу полез смотреть... Пентобарбитал барбитурат, используется в медицине как снотворное средство в виде калиевой и натриевой солей. Наиболее известное торговое наименование «Нембутал» (Nembutal). Вследствие высокой растворимости пентобарбитал является барбитуратом быстрого действия.
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278
CyraxMotorsport Трям 15 минут назад
ниуя себе...
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