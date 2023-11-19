В сети надеются, что серийного маньяка убили сокамерники в СИЗО

13 ноября этого года суд вынес душегубу из Екатеринбурга приговор - 17 лет колонии строго режима, но очень многие считают, что решение суда для маньяка слишком мягкое наказание.
Маньяк из Каменска-Уральска держал в страхе жителей 5 лет в 2000-х годах, от его руки погибли пять женщин, он душил жертв их же одеждой. Самой старшей жертве было 29 лет, младшей 17. Перед убийствами жертвы подвергались избиениям и изнасилованиям. Что самое интересное, после череды страшных убийств все затихло. Маньяк буквально исчез, и только спустя много лет непрерывной работы местных следователей, по ДНК-экспертизе удалось выйти на след извращенца.
Им оказался с виду добропорядочный гражданин 44-х лет от роду, работающий слесарем. Никто из его окружения даже не догадывался, какие страшные тайны скрывает его прошлое. Он успел накопить долгов по коммуналке на 50 тыс рублей и имел за плечами кредитов почти на полмиллиона. Чтобы поправить свое материальное положение, экс-маньяк решился немножко пограбить, вот за это его и поймали. Взяли генетический материал, и он совпал в ДНК маньяка из Каменска-Уральска.
4 февраля его арестовали, он вину свою признал, заключил досудебное соглашение и всячески помогал следствию, тем самым существенно смягчив свой приговор. Ему грозило пожизненное, а дали всего 17 лет. Суд по делу прошел 13 ноября, после оглашения приговора маньяк не стал подавать апелляцию, мотивируя это тем, что чем быстрее он попадет в колонию, тем проще ему будет.
Буквально несколько дней назад появилась информация, что в СИЗО, где в данное время находится маньяк, были убиты два человека. Пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области данное происшествие не подтвердила, но и не опровергла. По словам представителей ведомства, следственные действия ведутся, и пока нет подтверждения насильственной гибели заключенных, но признают, что такие случаи иногда бывают.
А в сети народ искренне надеется, что данные подтвердятся и считают, что это было справедливым наказанием за жизнь 5 женщин.
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так это они не его опустили, а сами себя, а он вышел и дальше продолжил
вбей в поиск "педофил рецидивист" там будет несколько с тремя!!! ходками
Понятно, что у дуры беды с башкой, но вменяемая. Так бы в дурку уехала, а там говорят, хуже чем в тюрьме.
сказок понаслушались.......
+ 7 лет к своему сроку получить - кому это нужно ?
просто ЗАБЕСПЛАТНО никто такой жесткий КОСЯК допускать не будет
это сразу - строгий выговор Хозяину, и "неполный ход" - Куму