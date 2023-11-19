В сети надеются, что серийного маньяка убили сокамерники в СИЗО

Буквально несколько дней назад появилась информация, что в СИЗО, где в данное время находится маньяк, были убиты два человека. Пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области данное происшествие не подтвердила, но и не опровергла. По словам представителей ведомства, следственные действия ведутся, и пока нет подтверждения насильственной гибели заключенных, но признают, что такие случаи иногда бывают.

А в сети народ искренне надеется, что данные подтвердятся и считают, что это было справедливым наказанием за жизнь 5 женщин.