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В сети надеются, что серийного маньяка убили сокамерники в СИЗО

В сети надеются, что серийного маньяка убили сокамерники в СИЗО

Автор:
19 ноября 2023 10:31
Сообщество : Криминал
Метки: Каменск-Уральск   маньяк   приговор   сизо   суд   убийца   
3027
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13 ноября этого года суд вынес душегубу из Екатеринбурга приговор - 17 лет колонии строго режима, но очень многие считают, что решение суда для маньяка слишком мягкое наказание.

Маньяк из Каменска-Уральска держал в страхе жителей 5 лет в 2000-х годах, от его руки погибли пять женщин, он душил жертв их же одеждой. Самой старшей жертве было 29 лет, младшей 17. Перед убийствами жертвы подвергались избиениям и изнасилованиям. Что самое интересное, после череды страшных убийств все затихло. Маньяк буквально исчез, и только спустя много лет непрерывной работы местных следователей, по ДНК-экспертизе удалось выйти на след извращенца.


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Им оказался с виду добропорядочный гражданин 44-х лет от роду, работающий слесарем. Никто из его окружения даже не догадывался, какие страшные тайны скрывает его прошлое. Он успел накопить долгов по коммуналке на 50 тыс рублей и имел за плечами кредитов почти на полмиллиона. Чтобы поправить свое материальное положение, экс-маньяк решился немножко пограбить, вот за это его и поймали. Взяли генетический материал, и он совпал в ДНК маньяка из Каменска-Уральска.


4 февраля его арестовали, он вину свою признал, заключил досудебное соглашение и всячески помогал следствию, тем самым существенно смягчив свой приговор. Ему грозило пожизненное, а дали всего 17 лет. Суд по делу прошел 13 ноября, после оглашения приговора маньяк не стал подавать апелляцию, мотивируя это тем, что чем быстрее он попадет в колонию, тем проще ему будет.


Буквально несколько дней назад появилась информация, что в СИЗО, где в данное время находится маньяк, были убиты два человека. Пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области данное происшествие не подтвердила, но и не опровергла. По словам представителей ведомства, следственные действия ведутся, и пока нет подтверждения насильственной гибели заключенных, но признают, что такие случаи иногда бывают.


А в сети народ искренне надеется, что данные подтвердятся и считают, что это было справедливым наказанием за жизнь 5 женщин.

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Метки: Каменск-Уральск   маньяк   приговор   сизо   суд   убийца   
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22  комментария
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2k
Pinhead 2 часа назад
Практика показывает что живут спокойно. Сажают к таким же.
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10k
Пётр 16 минут назад
Если убьют справедливо, если нет все законно...Справедливость и закон редко с собой контачат...Помнится случай, пару лет назад, мужик где-то вроде в Новосибирске, спас двух пацанят от педофила, и в результате драки , убил его...дали 8 лет. Справедливо он поступил...да, по закону он поступил...нет, нельзя просто так убивать людей, даже если это гнида и педофил....селяви.
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161
Александра С Полчаса назад
Да порешат его там. Несли не в СИЗО, там в основном первоходцы сидят перед зоной, боятся, так на зоне его точно приговорят.
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1k
manul74 39 минут назад
Подпишет контракт с МО РФ. Поедет в СВО. Станет героем. Будет помилован. Будет в школах рассказдывать детям про патриотизм. Не все еще у него потеряно. россия страна возможностей.
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9k
Дмитрий 47 минут назад
Согласен с ниже написавшими. Сидят они весь свой срок. Были бы там дети малолетние(не дай бог конечно), ещё можно было бы подумать, что убили за это. А так, отсидит и выйдет. ....Смущает срок-всего 17 лет. Даже с соглашением....
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3k
poбт Час назад
все эти байки про "правильных" зеков которые "по понятиям" "разбираются" с маньяками, насильниками и педофилами
всего лишь байки...
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1k
КАКАнгел Час назад
здоровый крепкий перень ведущий здоровый образ жизни да по мокрой статье - думаю устроиться. Шелупонь не полезет к мокрушнику а уркаганы заняты тем чтобы шелупонь на работы направлять и порядок держать. Может им такой пассажир только на пользу - мужиков и петухов под нары загонять .
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5k
Alex Час назад
Тут на неделе какой-то бабе дале 7 лет а то, что на ценниках антивоенные лозунги разместила. Воистину, наш суд - самый тупой и продажный.
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19k
Shtoppi 2 часа назад
ну даж не знаю... по идее такой персонаж в сизо должен содержаться в одиночке, а не в общаке, так что если его спецом в общак не бросили, то наверное не стоит надеяться на то, что его там порешали.
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