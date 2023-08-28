Призрак за стеной

Призраки… Существа с той стороны. Они неизменно привлекают людей именно своей загадочной потусторонней сутью. Хотя призраки с этой стороны бывают в разы страшнее иллюзорных созданий.
Энни и Джессика Эндрюс – сёстры – девочки-подростки из Массачусетса рано потеряли мать. Они тосковали, а отец не мог помочь дочерям унять душевную боль. Ведь Брайан сутками пропадал на работе, стремясь обеспечить своим девочкам достойное будущее.
Дальнейшие события разворачивались в 1986 году. Энни и Джессика решили провести спиритический сеанс и вызвать дух мамы. Девочки спустились в подвал со спиритической доской и попросили мать подать им знак. В ответ раздалось тихое постукивание по стенам.
Когда отец вернулся с работы, девочки, задыхаясь от радости, рассказали ему, что дух умершей матери вышел на связь. Конечно, мужчина не поверил в рассказ, посчитал, что так дети пытаются справиться с горем. Стук участился, но слышали его только дочери. А однажды девочки вернулись в подвал для очередного сеанса и обнаружили на стене кровавую надпись: «Я в твоей комнате, найди меня!»
В ужасе они побежали к соседям. Прибывшие полицейские поняли, что надпись сделана обычным кетчупом. Брайан был в ярости. Он считал, что игры дочерей зашли слишком далеко. И с этим пора завязывать. Но надписи появлялись снова. Вещи после возвращения семьи домой оказывались разбросаны и испорчены. А однажды уже сам Брайан столкнулся со странным существом в парике и одежде его жены. Хозяин сцепился с незваным гостем, но тому удалось вырваться и ускользнуть.
Мужчина вызвал полицию. Прибывшие сотрудники тщательно обыскали дом и обнаружили в подвале дверь. В небольшой комнатке за шкафом и нашёлся «призрак». Комнатка, соединённая с другими помещениями целой сетью ходов, оказалась забита упаковками из-под еды и пустыми пивными банками. Здесь же обнаружился спальный мешок. А сам сводивший с ума жильцов якобы злой дух оказался 16-летним Дэниелом Лаплантом. Который, как оказалось, недолгое время встречался с Энни Эндрюс.
Сначала он говорил с сёстрами по телефону, представляясь соседом, которому дал номер их общий друг. Потом предложил девушке встретиться, описав себя как высокого спортивного красавца-блондина. Но девушка была разочарована, ведь в действительности Дэниел оказался хилым сутулым брюнетом. Довольно неопрятным и небрежно одетым.
Энни объявила о разрыве отношений. И юноша, в жизни которого были сложности из-за побоев отца, а потом и отчима, и проблемы со сверстниками, решил мстить.
Он пробрался в подвал и тайно поселился в доме Эндрюсов. Подслушав разговор сестёр о вызове духа, подыграл, а потом стал пугать стуками, надписями и порчей вещей.
Парня в силу возраста поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Когда он вышел, то стал промышлять мелкими кражами. В одном из домов он нашёл пару пистолетов и забрал их с собой.
А вскоре применил оружие: убил Присциллу Густафсон и двух её детей. Муж – Эндрю обнаружил семью в лужах крови, когда вернулся с работы. И немедленно вызвал полицию.
Улики – отпечаток ноги на клумбе, волосы на теле женщины, окровавленные перчатки и рубашка, которые преступник выбросил в посадке неподалёку от дома Густафсонов, привели к Лапланту. Поначалу он пытался отпираться. Но факты – вещь упрямая. И закономерным наказанием стали три пожизненных срока – по одному за каждую отнятую жизнь.
Попытка подачи апелляции и смягчения приговора в 2017 году, к счастью, провалилась. Психиатрическая комиссия уверенно заявила, что Дэниел не испытывает ни малейшего раскаяния в совершённом. На настоящий момент 53-летний преступник продолжает отбывать наказание. Шансы выйти на свободу призрачные. И по мистическому стечению обстоятельств именно с призрака начал преступный путь Дэниел.
Источник:
- Юная ведьма и её месть с того света
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