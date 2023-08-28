Призрак за стеной

Дальнейшие события разворачивались в 1986 году. Энни и Джессика решили провести спиритический сеанс и вызвать дух мамы. Девочки спустились в подвал со спиритической доской и попросили мать подать им знак. В ответ раздалось тихое постукивание по стенам.

Когда отец вернулся с работы, девочки, задыхаясь от радости, рассказали ему, что дух умершей матери вышел на связь. Конечно, мужчина не поверил в рассказ, посчитал, что так дети пытаются справиться с горем. Стук участился, но слышали его только дочери. А однажды девочки вернулись в подвал для очередного сеанса и обнаружили на стене кровавую надпись: «Я в твоей комнате, найди меня!»

В ужасе они побежали к соседям. Прибывшие полицейские поняли, что надпись сделана обычным кетчупом. Брайан был в ярости. Он считал, что игры дочерей зашли слишком далеко. И с этим пора завязывать. Но надписи появлялись снова. Вещи после возвращения семьи домой оказывались разбросаны и испорчены. А однажды уже сам Брайан столкнулся со странным существом в парике и одежде его жены. Хозяин сцепился с незваным гостем, но тому удалось вырваться и ускользнуть.