Кровавая Эльфрида: промысел коварной австрийской вдовы

Она родилась в 1931 году. Жила в Вене и работала медицинской сестрой в больнице. После неудачного брака Эльфрида осталась с ребёнком и испытала все сложности жизни матери-одиночки.

А потом пришла идея непыльного заработка. Женщина устроилась сиделкой к пожилому мужчине. Отто Рейнл страдал диабетом. И медсестре вменялось давать ему лекарства.