Кровавая Эльфрида: промысел коварной австрийской вдовы

Возраст – не помеха для любви. Поэтому объявлению в газете от пожилой австрийки, желающей познакомиться с солидным мужчиной и стать ему другом и компаньоном, никто не удивился.
На тот момент никто не мог и предположить, что Эльфрида Блауэнштайнер останется в истории криминалистики как «Чёрная вдова».
Она родилась в 1931 году. Жила в Вене и работала медицинской сестрой в больнице. После неудачного брака Эльфрида осталась с ребёнком и испытала все сложности жизни матери-одиночки.
А потом пришла идея непыльного заработка. Женщина устроилась сиделкой к пожилому мужчине. Отто Рейнл страдал диабетом. И медсестре вменялось давать ему лекарства.
Эльфрида экспериментировала на несчастном, постепенно превышая дозу препарата. Чтобы смерть выглядела естественной. В 1991 году женщина снова вышла замуж. Но в статусе жены пробыла недолго: 60-летний Рудольф Блауэнштайнер скончался меньше чем через год, оставив вдову довольно состоятельной: по завещанию ей отошёл банковский счёт и два дома.
Эльфрида с головой окунулась в азартные игры, методично просаживая наследство. Деньги быстро закончились. И она, заручившись поддержкой приятеля-адвоката Харальда Шмидта, решила действовать по проверенной схеме. Блауэнштайнер устраивалась по объявлению сиделкой и давала подопечным смесь антидепрессантов и препаратов, понижающих уровень сахара в крови. Завещания на имущество помогал оформлять Шмидт.
В 1992 году она получила 170 тыс. по завещанию от Франциски Кёберль. В 1994 году снова вышла замуж. 65-летний Фридрих Дёккер скончался через год, но смерть не вызвала подозрений – возраст, проблемы с сердцем.
Впрочем, «Чёрная вдова» совершенно не горевала. Вокруг было ещё столько одиноких состоятельных людей. Грех не воспользоваться шансом. Среди всех претендентов вдовушке больше других приглянулся Алоис Пилчер – обладатель дома, стоимость которого составляла порядка 400 тыс. долларов.
Убийца действовала по старой схеме: подделанное завещание, коктейль препаратов, пневмония, смерть. Но родственники Алоиса заподозрили, что с вдовушкой-медиком, с завидной регулярностью хоронившей мужей, что-то не так.
Племянник, которому должно было достаться наследство, инициировал судебное разбирательство и потребовал эксгумации тела. На суде Эльфрида была просто звездой: потрясала распятием и кричала, что она чуть ли не святая и просто помогала своим несчастным больным мужьям.
По последнему эпизоду её признали виновной. Уже после приговора о пожизненном заключении эксгумировали останки предыдущих жертв. И, хотя это уже особо ни на что не влияло, в 2001 году убийца получила ещё одно пожизненное.
«Чёрная вдова» скончалась в 2003 году от онкологии. Её злодеяния легли в основу сериала «Богомол».
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